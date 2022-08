Novartis bremsen SMI aus

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenschluss insgesamt eine Spur freundlicher. Allerdings wird der Markt von Kursverlusten des Marktschwergewichts Novartis (NOVN 80.16 -1.09%) noch deutlich gebremst. «Ohne Novartis wären wir wie andere europäische Märkte stärker im Plus», sagt ein Händler. Das Geschäft verlaufe mehrheitlich in eher ruhigen Bahnen. Insgesamt zeichnet sich für den hiesigen Aktienmarkt damit eine positive Wochenbilanz ab.

Händler warnen aber vor zu viel Optimismus. Zum einen setze sich allmählich die Erkenntnis durch, dass die Teuerung in den USA und in Europa auch nach der jüngsten leichten Entspannung immer noch viel zu hoch sei und der Weg zur «Normalität» noch lang. Die US-Notenbank könnte daher ihre straffe Zinspolitik noch eine Weile fortsetzen. Zum anderen kamen in den letzten Tagen verstärkt Zweifel an der jüngsten Erholung auf. Denn dabei dürfte es sich einmal mehr um ein weiteres Bärenmarktrally handeln. Zuerst müsse es Konsolidierung geben, bevor das Ende des Bärenmarktes im bisherigen Jahresverlauf ausgerufen werden könne, heisst es weiter. Dabei spielten auch die anhaltenden Belastungsfaktoren wie Zins-, Inflations- und Rezessionsangst eine wichtige Rolle. «Und weil der gesamtwirtschaftliche Ausblick bekanntlich ja nicht so rosig aussieht, schätzen wir das kurzfristige Aufwärtspotenzial als beschränkt ein», heisst es bei der Aargauer Kantonalbank.

Der SMI (SMI 11'156.81 +0.02%), der sich bisher in einer Spanne zwischen 11’110 und 11’176 Punkten bewegt hat, notiert um 11.00 Uhr um 0,13% höher auf 11’168,79 und der breite SPI (SXGE 14'494.86 -0.03%) um 0,06% höher auf 14’507,06 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigt sich dagegen um 0,07% auf 1746,56 Punkte. Im SLI geben 19 Titel nach und zehn legen zu. SGS (SGSN 2'266.00 -0.09%) sind unverändert.

Den stärksten Abschlag erleiden die Aktien von AMS Osram (AMS 8.22 -1.82%), die einen Teil des Vortagesgewinns wieder abgeben. Händler verweisen dabei auf die US-Technologiebörse Nasdaq, die am Vorabend nach dem hiesigen Börsenschluss noch abgerutscht war. Auch VAT Group (VACN 269.40 -1.32%) notieren tiefer. Zu den Verlierern zählen zudem mit Kühne + Nagel (KNIN 244.60 -1.69%) und Lonza (LONN 574.00 -1.71%) zwei der Überflieger vom Vorjahr.

Die Aktien von Alcon (ALC 65.52 -2.56%) grenzen zwar die anfänglichen Verluste klar ein, stehen aber weiterhin um 1,6% im Minus. Der Titel leidet unter Verkäufen seit der Medizintechnikkonzern seinen Quartalsbericht am Dienstagabend veröffentlicht hat. Am Markt stösst weiterhin die gesenkte Jahresprognose sauer auf. Ausserdem hat SocGen nun die Aktie noch auf «Hold» von «Buy» herabgesetzt.

Für Gesprächsstoff sorgt das Pharmaschwergewicht Novartis. Allerdings kann auch die Novartis-Aktie ihre Einbusse im Verlauf klar minimieren. Schuld für den Verkaufsdruck ist, dass zwei Kinder nach einer Behandlung mit der Novartis-Therapie Zolgensma an akutem Leberversagen gestorben sind, wie der Konzern am Freitag bestätigte. Damit dürften einmal mehr die Risiken dieser Genersatz-Therapie in den Fokus rücken. Bereits am Donnerstag hatten Novartis zusammen mit Roche unter einer generellen Branchenschwäche gelitten.

Doch im Gegensatz zum Vortag legen Roche GS (ROG 313.85 +1.19%) heute 1,3% zu. Händler sprechen von Umschichtungen aus Novartis in Roche. Denn Roche hat laut Analysten mit Evrysdi selbst nämlich ein Konkurrenzprodukt zu Zolgensma im Programm, das nun wohl etwas mehr Aufwind erhalten wird.

Auf der anderen Seite sind neben Roche auch Finanzwerte gefragt. So legen UBS (UBSG 16.11 +1.35%), Credit Suisse (CSGN 5.44 +1.04%), Julius Bär (BAER 52.10 +1.09%) sowie Swiss Re (SREN 76.56 +1.54%) und Swiss Life (SLHN 528.60 +0.88%) zu. Die Zykliker Adecco (ADEN 33.64 +0.18%), Givaudan (GIVN 3'389.00 +0.89%) und Holcim (HOLN 45.76 +0.77%) bauen ihre Vortagesgewinne um bis zu 0,5% aus.

Die Aktien von Temenos (TEMN 83.80 -0.24%) konsolidieren dagegen nach den starken Vortagen ihre Gewinne. Am Vortag hatten Übernahmespekulationen für Auftrieb gesorgt.

Auf den hinteren Rängen sind VZ Holding nach Zahlen gefragt. Dagegen büssen Komax (KOMN 279.50 -0.89%) einen Teil der starken Vortagesgewinne von 5,6% wieder ein.

Euro knapp unter 1,03 $

Der Kurs des Euro hat am Freitagmittag um 1,03 $ gependelt. Die Gemeinschaftswährung war im Verlauf unter Druck geraten und bis auf 1,0288 $ abgerutscht, bevor sie sich ein wenig fing. Zuletzt kostete ein Euro 1,0290 $ und damit etwas weniger als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken hat sich der Euro auf 0,9701 von 0,9715 am Morgen leicht abgeschwächt. Er hat dabei in den vergangenen Handelsstunden die Marke von 97 Rappen vorübergehend unterschritten. Der US-Dollar hat dagegen auf 0,9428 von 0,9411 etwas angezogen.

Am Vormittag erhielt der Euro etwas Unterstützung durch überraschend robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Industrieunternehmen der Eurozone hatten ihre Produktion im Juni deutlich stärker als erwartet ausgeweitet. Zudem wurde die Zahl für den Mai deutlich nach oben revidiert.

Bereits am Mittwoch hatte ein überraschend starker Rückgang der allerdings immer noch sehr hohen Inflation in den Vereinigten Staaten den Dollar belastet und im Gegenzug den Euro über 1,03 $ getrieben. Zuletzt bewegte sich die Gemeinschaftswährung rund um diese Marke.

«Die Reduzierung der Inflationsrate ist nach Aussage vieler Vertreter der US-Notenbank Fed nötig, um eine langfristig bessere Wachstumsentwicklung zu gewährleisten», schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Die von der Fed avisierten Zinserhöhungen wirkten aber in der Tendenz dämpfend auf die Stimmung der Konsumenten und die Nachfrage, die in realer Rechnung bereits Belastungen ausgesetzt sei.

In diesem Zusammenhang rückt das am Nachmittag anstehende, von der Universität Michigan erhobene US-Konsumklima für August in den Fokus. Die DZ Bank erwartet den entsprechenden Index wenig verändert, knapp über der Expansionsschwelle. Aus Verbrauchersicht stehe der weiter hohen Inflation die gute Lage am Arbeitsmarkt gegenüber.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben nach ihren deutlichen Vortagesgewinnen erneut etwas zugelegt. Am Freitag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 100,05 $. Das waren 43 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 94.04 +2.66%)) zur September-Lieferung stieg um sieben Cent auf 94,39 $.

Am Vortag hatte eine Anhebung der Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur die Ölpreise angetrieben. Diese steuern auch auf deutliche Wochengewinne zu.

Commerzbank-Experte Carsten Fritsch zeigt sich jedoch skeptisch mit Blick auf die weitere Preisentwicklung: «Die jüngste Erholung der Ölpreise nach dem massiven Rücksetzer in der Vorwoche dürfte ins Stocken geraten.» Schliesslich sollte der Ölmarkt vorerst mehr als reichlich versorgt sein. «Wir haben deshalb, aber auch aufgrund der zu befürchtenden Rezession in vielen Industrieländern, unsere Ölpreisprognose nach unten revidiert», schreibt Fritsch. Die Commerzbank (CBK 7.15 +3.42%) erwarte gegen Jahresende nur noch einen Brentölpreis von 90 $.

Aktien New York: Jüngste Rally vorerst ohne Fortsetzung

Die Anleger versuchten am Donnerstag einzuordnen, wie nach wieder etwas milderer Inflation die Notenbank ihre Zinspolitik nun weiter steuert. Der Dow Jones Industrial schloss 0,1% höher auf 33’336,7. Der marktbreite S&P 500 gab 0,1% nach auf 4207,3.

Der Nasdaq 100 (NDX 13'291.99 -0.65%), der von der Kursentwicklung der Aktien technologieorientierter Branchen geprägt ist, fiel 0,7% auf 13’291,9. Auf die Bewertung dieser Wirtschaftssektoren hat der Zinstrend besonders grossen Einfluss.

Grössere Bewegungen folgten auf unternehmensspezifische News. Die Papiere der Onlinedating-Plattform Bumble sackten wegen enttäuschender Zahlen und Prognosen 8,6% ab. Einige Titel von Konsum- und Pharmaunternehmen kamen wegen Unsicherheiten über Folgen von Konsumentenklagen unter Druck, etwa Johnson & Johnson (–2,1%) und Pfizer (–3,3%).

Gesucht waren indes die Valoren des Unterhaltungskonzerns Walt Disney (+4,7%), besonders dank guten Ergebnissen seiner Streaming-Angebote. Das könnte auf härtere Konkurrenzierung des Streaming-Marktführers Netflix hindeuten, dessen Aktien 0,6% verloren.

Zurückhaltung in Asien

In Fernost positionieren sich die Investoren am Freitagmittag zurückhaltend. Auch hier belastet die Unsicherheit über die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed, die am Donnerstag die amerikanischen Börsen bremste.

Der Shanghai Composite fällt 0,1%, der Hongkonger Hang Seng steigt 0,3%. Der Kospi in Südkorea handelt auf unverändertem Niveau. Einzig die japanische Börse sticht heraus, weil dort die Anleger nach feiertagbedingter Börsenschliessung am Tag zuvor die Mittwochsavancen der anderen Börsenplätze nachholen. Der Standardindex Nippon 225 steht 2,4% im Plus.