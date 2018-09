SMI notiert im Plus

(AWP/Reuters/SPU) Nach dem leichten Rückgang am Vortag ist die Schweizer Börse am Mittwochvormittag wieder auf den Erholungskurs eingeschwenkt. Für Kauflaune sorgten die amerikanischen Börsen, die am Vortag dank des Schubs von Apple (AAPL 223.85 2.53%) und Microsoft (MSFT 111.24 1.7%) sowie der Ölkonzerne zugelegt hatten. Für eine deutliche Erholung fehlt indes die Zuversicht. Die Märkte seien derzeit zwischen den Kursgewinnen in den USA und den Verlusten in Asien gefangen, sagte ein Händler.

Die Anleger dürften sich wohl auch vorsichtig verhalten, weil die US-Notenbank Fed am Abend (MESZ) ihren Konjunkturbericht, das Beige Book, veröffentlicht. Davon erhoffen sich die Marktteilnehmer auch Aufschluss, wie sich der Handelsstreit auf die Konjunktur ausgewirkt haben könnte.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 8946.64 0.36%) eröffnet 0,2% höher und zieht im frühen Handel klar an. Am Dienstag ist der Leitindex 0,2% gefallen.

Im SMI steigen die Aktien von ABB (ABBN 23 1.28%) und Sika (SIKA 141 1%). Zudem legen die Pharmaschwergewichte um Novartis (NOVN 81.96 0.39%) und Roche (ROG 239.4 0.74%) zu und stützen den Index. Nestlé (NESN 80.9 0.35%) avancieren vergleichsweise wenig. Fester notieren ausserdem die Valoren der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 385.9 0.42%) und Richemont (CFR 81.38 0.2%).

Die Banktitel um UBS (UBSG 15.045 -0.23%) und Credit Suisse (CSGN 14.47 -0.21%) tendieren eher schwächer. Demgegenüber notieren Julius Bär (BAER 48.93 -1.19%) deutlich leichter.

Barry Callebaut ziehen an

Am breiten Markt legen Barry Callebaut (BARN 1886 5.19%) klar zu. UBS stuft das Rating für die Aktien des Schokoladenherstellers von «Sell» auf «Neutral» hoch und erhöht das Kursziel von 1340 auf 1790 Fr.

Bucher (BUCN 307.6 -7.35%) Industries verlieren klar. Berenberg senkt das Rating im Rahmen einer Branchenstudie von «Hold» auf «Sell» und reduziert das Kursziel von 390 auf 295 Fr.

Schwächer notieren die Aktien von Swiss Prime Site (SPSN 87.2 -0.11%). Die Immobiliengesellschaft plant eine Bezugsrechtskapitalerhöhung über 330 Mio Fr. Der Bezugspreis liegt bei 74 Fr. je Namenaktie, das Angebot läuft bis 26. September.

Nach dem gestrigen Kurssprung büssen Aryzta (ARYN 9.524 -6.03%) klar ein.

Asien in Minus

Gute Vorgaben aus den USA übertragen sich nicht auf Asien. In Tokio handelt der Nikkei 225 (Nikkei 225 22604.61 -0.27%) um 0,3% leichter. Der breiter gefasste Topix verliert 0,5%. Der Leitindex der Börse Schanghai fällt 0,7% auf ein Zweieinhalbjahrestief auf 2647,17 Punkte. In Hongkong schliesst der Hang Seng (Hang Seng 26345.04 -0.29%) stabil. Der Kospi (Kospi 2281.7 -0.14%) in Südkorea verliert 0,1%.

Euro stabil

Der Euro bewegt sich nur wenig gegenüber dem Dollar und dem Franken. Die europäische Gemeinschaftswährung handelt bei 1.1596 $. Zum Franken zeigt der Euro sich bei einem Stand von 1.1285 Fr. ebenfalls nur wenig verändert. Der Dollar zeigt sich in der Tendenz bei 0.9725 Fr. stabil.

Ölpreis leichter

Der Ölpreis kann seine anfänglichen Avancen nicht halten. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 79.352 0.23%) kostet gut 79 $. Der Goldpreis tendiert minimal leichter, die Feinunze des Edelmetalls handelt zu 1197 $.