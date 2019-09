SMI gibt nach

(AWP/Reuters/SPU) ie Schweizer Börse präsentiert sich am Donnerstag im frühen Handel etwas schwächer. Die Vorgaben aus den USA und Asien seien zwar freundlich, aber vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) um 13.45 Uhr wagten sich die Anleger nicht recht aus der Deckung. Die Erwartungen an die EZB seien hoch und dies berge daher auch ein erhebliches Überraschungspotenzial. Bis zur Zinsentscheidung der EZB und der um 14.30 Uhr folgenden Pressekonferenz mit dem scheidenden EZB-Chef Mario Draghi dürften die Aktivitäten etwas abnehmen, heisst es.

Zudem scheine die Sektorrotation aus defensiven in zyklische Werte anzuhalten. «Eine Annäherung der USA an China im Handelsstreit würde die konjunkturellen Aussichten tatsächlich merklich verbessern», sagt ein Händler. Eine Lockerung der Geldpolitik könnte der Konjunktur zusätzlichen Treibstoff verschaffen. «Damit könnten die Umschichtungen durchaus noch einige Zeit anhalten», erklärte der Marktteilnehmer.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 10066.89 -0.31%) steht bei Eröffnung mit 0,1% leicht höher – und damit leicht über der Marke von 10’100. höher. Im frühen Handel überschreitet er sein bisheriges Intraday-Allzeithoch von 10’109. Im weiteren Verlauf des Vormittags büsst er jedoch ein. Am Vortag hat der Leitindex 0,8% gewonnen.

Die Anteile des Sanitärtechnikers Geberit (GEBN 480 0.42%), des Zementriesen LafargeHolcim (LHN 48.91 0.16%) und des Bauchemiekonzerns Sika (SIKA 150.15 0.1%) sind gesucht

Dagegen trennen sich die Anleger trotz guter Produktnachrichten von den Genussscheinen von Roche (ROG 269.05 -0.7%) (-0,4%). Rivale Novartis (NOVN 87.59 -0.39%) (+0,3%) rückt dagegen leicht vor. Novartis wartete anlässlich eines Fachkongress’ in Stockholm mit erfreulichen Ergebnissen über die Wirksamkeit des MS-Mittels Mayzent auf.

Erneut schwächer sind der Pharmazulieferer Lonza (LONN 337.2 -1.4%) und der Lebensmittelmulti Nestlé (NESN 108.8 -0.62%).

Die Aktien der UBS (UBSG 11.445 -0.13%) verlieren nach dem Kursplus vom Vortag und vor der erwarteten geldpolitischen Lockerung der EZB Terrain. Credit Suisse (CSGN 12.935 -0.35%) sind dagegen praktisch stabil.

Etwas höher sind die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 80.7 -0.47%) und Swatch Group (UHR 284.7 0.25%). Vorbörslich führten die beiden Anteile die Gewinner wegen der Hoffnung im andelsstreit noch klar an.

Zurich Insurance (ZURN 381.5 0.61%) gewinnen nach einer Kaufempfehlung Terrain hinzu. SocGen hat das Rating auf «Buy» von «Hold» und das Kursziel auf 425 von 330 Fr. erhöht.

Die Banken Credit Suisse und UBS präsentieren sich nach der Outperformance der Vortage schwächer.

Dormakaba unter Druck

Am breiteren Markt büssen die Aktien von Dormakaba (DOKA 655 -4.31%) deutlich ein. Die Schliesstechnikfirma hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2018/19 gesteigert und damit aber die Analystenerwartungen verfehlt.

Die Technologietitel AMS (AMS 47.04 2.42%) und Logitech (LOGN 41.41 -0.22%) reihen sich unterstützt von Konjunktur- und Chinahoffnungen vorne bei den Gewinnern ein.

Asien mehrheitlich im Plus

Ausser in Hongkong setzt sich die positive Stimmung an den asiatischen Börsen fort. Der Nikkei 225 gewann knapp 1% und stand im späten Handel bei 21’809 Punkten. In China zeigten sich die Anleger etwas zurückhaltender. Der Shanghai SE Composite stieg um 0,35%, der CSI 300 um 0,6%. Der Hongkonger Hang Seng verlor hingegen 0,2%. In Seoul zeigte das Barometer Kospi ein Plus von 0,8% an, in Australien gewann der All Ordinaries knapp 0,2%.

Euro stabil

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach deutlichen Vortagesverlusten vorerst stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung wird vor der Veröffentlichung wichtiger geldpolitischer Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) bei 1.1013 $ gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Derweil ging der Euro zu 1.0942 Fr. etwas höher um. Zum Schweizer Franken bewegt sich der Dollar mit 0.9935 Fr. nur wenig.

Ölpreis erholt

Der Ölpreis erhol sich am Donnerstag ein Stück weit von den starken Verlusten zur Wochenmitte. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.49 -0.8%) kostet gut 61 $.