SMI: Schwergewichte dämpfen Erholung

(AWP/Reuters) Die Lage an den Finanzmärkten bleibt zwar fragil, der Wochenauftakt fällt aber dennoch freundlich aus. Doch wird der Aufwärtstrend von den Schwergewichten gedämpft. Laut Händlern ist der Stimmungsumschwung an der Börse aber ohnehin fundamental nur schwer zu erklären. Dass mittlerweile mehr Klarheit mit Blick auf die Notenbanken herrsche, sei aber grundsätzlich eine Stütze, da somit Unsicherheit aus dem Markt genommen worden sei.

Die Geldpolitik bleibe aber trotzdem im Fokus der Marktteilnehmer, heisst es weiter. Darauf, ob und wenn ja wie erfolgreich die Notenbanken im Kampf gegen die Inflation bisher gewesen seien, könnte die am Dienstag erwartete US-Inflation bereits zeigen. Diese dürfte auch einen Hinweis auf die kommende Woche bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed geben. Am Mittwoch dann folgt der Frühindikator für die Inflationsentwicklung mit den Erzeugerpreisen.

Der SMI (SMI 10'990.75 +0.83%) gewinnt bis gegen 15.00 Uhr 0,60% hinzu auf 10’965,158 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Gewichtung der Schwergewichte stärker gekappt ist, steigt um 0,96% auf 1684,01 und der breite SPI (SXGE 14'102.46 +0.77%) um 0,60% auf 14’078,70 Zähler. Von den 30 SLI-Werten legen 27 zu und drei geben nach.

Unter den grössten Gewinnern stehen Vertreter zyklischer Branchen wie Sika (SIKA 232.70 +3.51%), Schindler (SCHP 174.60 +2.98%), Holcim (HOLN 46.54 +2.44%) und Kühne + Nagel (KNIN 221.60 +1.19%) mit Gewinnen zwischen 3,5 und 1,9%. Aber auch Technologiewerte wie AMS Osram (AMS 7.35 +1.32%) sind gefragt. Sie hatten bereits am Freitag kräftig zugelegt. Die übrigen Techwerte wie Logitech (LOGN 50.02 +3.16%), Temenos (TEMN 82.00 +1.86%) und VAT ziehen um 2,3, 2,1 und 1,1% an.

Sehr gefragt sind die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 5.33 +2.97%) und UBS (UBSG 16.12 +1.80%) sowie die Privatbank Julius Bär (BAER 49.52 +1.70%). Sie setzen damit den guten Lauf der Vorwoche fort. Marktteilnehmer hatten erleichtert auf die rekordhohe Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag reagiert. Die EZB nehme nun den Kampf gegen die Inflation ernst und von der jahrelangen Negativzinspolitik Abschied.

Als Bremsklötze erweisen sich Schwergewicht Roche GS (ROG 322.65 -0.49%) und die Medizintechniker Sonova (SOON 247.30 -0.60%) und Straumann (STMN 110.25 -0.63%). Nestlé (NESN 111.86 +0.22%), Lonza (LONN 532.20 +0.38%) und Swisscom (SCMN 497.30 +0.59%) können sich um 0,2% ins Plus emporarbeiten. Novartis (NOVN 80.14 +0.98%) gewinnen im Verlauf 0,5%. Defensive Werte würden im aktuellen Umfeld wieder eher beiseitegelegt, heisst es im Handel.

Wall Street: Hoffnung auf Abschwächung der Inflation

Die Erholung an den US-Börsen hat sich zu Wochenbeginn fortgesetzt. Die Anleger erwarten von den am Dienstag anstehenden Verbraucherpreisdaten Hinweise auf eine weiter nachlassende Inflationsdynamik in der weltgrössten Volkswirtschaft. Damit würde der Druck in Richtung weiterer starker Zinserhöhungen auf die Notenbank Fed nachlassen. Der weiter nachgebende US-Dollar wurde derweil als Indiz für eine steigende Risikobereitschaft der Anleger gesehen.

Der Dow Jones Industrial legte am Montag nach einer Handelsstunde um 0,86% auf 32’428,48 Punkte zu. Die Vorwoche hatte der US-Leitindex nach drei Verlustwochen bereits mit einem Gewinn von über 2,5% beendet. Der marktbreite S&P 500 gewann zum Wochenstart 1,09% auf 4111,70 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 12'588.29 +2.17%) stand 1,10% höher bei 12 726,80 Punkten.

“Der jüngste Optimismus der Anleger liegt wohl an der Hoffnung auf einen zweiten Monat mit nachlassender Inflation in den USA”, sagte ein Marktbeobachter. Sollten die Inflationsdaten dies untermauern, sei ein weiterer positiver Kursverlauf bei Aktien in dieser Woche denkbar. Schon im August hatte sich der Anstieg der Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten überraschend deutlich auf 8,5% abgeschwächt. Er bleibt damit aber weiter auf einem hohen Niveau.

Unter den Einzelwerten stach der Pharmakonzern Bristol Myers-Squibb mit einem Kurssprung von 5,2% heraus. Die Aktien profitierten von der Zulassung eines oral einzunehmenden Schuppenflechte-Medikaments durch die US-Gesundheitsbehörde FDA. Dem gegenüber stand ein Kursrutsch von 3,2% bei Amgen (AMGN 239.67 -3.24%) . Das Unternehmen ist bisher mit einem Medikament in dieser Nische stark, ihm droht nun mehr Konkurrenz. Amgen war der einzige Dow-Verlierer.

Die Titel der Ölkonzerne Chevron (CVX 163.60 +2.27%) , Exxon Mobil und ConocoPhillips bauten ihre Kursgewinne im frühen Handel aus, zuletzt legten sie zwischen 2,2 und 2,7% zu. Dabei halfen ihnen die steigenden Ölpreise, die gestützt wurden durch den gefallenen Dollarkurs. Dieser macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger und steigert somit tendenziell deren Nachfrage.

Noch vor Chevron avancierte der Tech-Wert Apple (AAPL 157.37 +1.88%) zum grössten Dow-Gewinner: Mit plus 2,8% setzten die Papiere des iPhone-Herstellers ihre Erholung vom Tief seit Ende Juli den zweiten Tag fort. Sie standen erstmals seit gut zwei Wochen wieder über der viel beachteten 200-Tage-Linie. Diese ist bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter langfristiger Trendindikator.

Euro baut Gewinne zum Dollar aus

Der Euro ist am Montag zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit fast vier Wochen gestiegen. Zeitweise war der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung bis auf 1,0198 $ geklettert. Aktuell wird der Euro wieder etwas niedriger bei 1,0122 $ gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch unter 1,01 $ notiert.

Das Dollar/Franken-Paar bewegt sich unterdessen bei einem Stand von 0,9528 wieder mehr in Richtung der 0,95er Marke. Seit dem Morgen hat der Dollar damit mehr als einen halben Rappen verloren. Auch der Euro hat seit dem Morgen leicht gegenüber dem Franken verloren und geht aktuell zu 0,9644 Fr. um nach 0,9681 im Frühhandel.

Rückenwind erhielt der Euro durch die Aussicht auf weitere kräftige Zinserhöhungen der EZB. So forderte Bundesbank-Chef Joachim Nagel am Sonntag, sich im Kampf gegen die Inflation nicht von trüben Wirtschaftsaussichten beirren zu lassen. Weil stabile Preise wichtiger für das Wachstum seien, müsse der Euroraum notfalls eine Durststrecke überstehen, so das EZB-Ratsmitglied.

Auf der Gegenseite setzen Anleger darauf, dass eine nachlassende Teuerung in den USA die US-Notenbank Fed zu weniger restriktiven Zinsschritten veranlassen könnte. Die US-Konsumentenpreise für August werden am Dienstag veröffentlicht.

Der Euro hatte bereits zuvor von der strafferen Geldpolitik der EZB profitiert. Vergangene Woche hatten die Währungshüter den Leitzins kräftig um 0,75 Prozentpunkte angehoben, um sich gegen die sehr hohe Inflation zu stemmen. Die EZB folgt damit anderen grossen Notenbanken wie der US-Zentralbank Fed oder der Bank of England, die ihre Zinsen deutlich früher angehoben haben als die EZB.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86778 (0,86860) britische Pfund und 144,49 (143,30) japanische Yen fest.

Eine Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London zum Preis von 1727 $ gehandelt. Das waren gut 11 $ mehr als am Freitag.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittag 93.86 $. Das waren 1.01 $ mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 86.15 +3.78%)) stieg um 0.84 $ auf 87.63 $.

Gestützt wurden die Ölpreise durch den gefallenen Dollarkurs. Dieser macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger und steigert somit deren Nachfrage. Auch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten stützte die Ölpreise.

Die zuletzt dominierenden Konjunktursorgen sind so vorübergehend in den Hintergrund getreten. Steigende Leitzinsen und die strikte Corona-Politik Chinas hatten in den vergangenen Wochen Nachfragesorgen ausgelöst und die Ölpreise belastet. So gab es zuletzt einen neuen Corona-Ausbruch in Peking, der durch scharfe Massnahmen bekämpft werden soll. Mit Spannung erwartet werden die Nachfrageprognosen von der Opec und der Internationalen Energieagentur (IEA), die in dieser Woche anstehen.