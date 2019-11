SMI schliesst leicht im Plus

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag keine klare Richtung auszumachen gewesen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10314.16 0.09%) notierte bei Eröffnung nahezu unverändert. Auch im weiteren Handelsverlauf pendelte er um die Marke von 10’300 Punkten. Am späten Nachmittag fand der Leitindex den Weg ins Plus und schloss minimal fester.

In New York zeigten sich die Aktienmärkte freundlicher. Die drei grossen Indizes legten bei Börsenschluss in Europa allesamt leicht zu. Der Dow Jones (Dow Jones 27691.49 0%) gewann 0,2%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3091.84 0.16%) stieg 0,4%. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite legte 0,5% zu.

Investoren hätten derzeit Schwierigkeiten, die unterschiedlichen Signale im US-Chinesischen Zollstreit einzuordnen, heisst es von Händlerseite. Denn nachdem in Medienberichten zunächst von einer Annäherung der beiden Seiten die Rede war, hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag Berichten über eine mögliche Aufhebung bestimmter Zölle eine Absage erteilt. Entsprechend gespannt warten Börsianer nun im Tagesverlauf auf die Rede von Trump vor dem Economic Club of New York. Möglicherweise wird er dann die weitere Richtung festlegen. Darüber hinaus haben Investoren nach wie vor ein Auge auf die Unruhen in Hongkong, die zum Wochenstart noch für einen Kursrutsch in der Sonderverwaltungszone gesorgt hatten.

Lonza am SMI-Ende

Die Anleger in der Schweiz verkaufen Lonza (LONN 329.3 -4.52%). Die Aktien des Lifescience-Unternehmens fielen zurück, nachdem CEO Marc Funk nach nur wenigen Monaten seinen Rücktritt angekündigt hatte. Funk war erst im März dieses Jahres an die Konzernspitze gekommen. Der Rücktritt von Funk erfolge «aus persönlichen Gründen», hiess es.

Schwächer präsentierten sich die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 273.5 -0.18%) und Richemont (CFR 72.56 -0.6%).

Als Stütze für den Gesamtmarkt erwiesen sich die Aktien des Pharma-Schwergewichts Novartis (NOVN 88.8 0.77%). Novartis hatte neue Daten zu seinem Blockbuster Cosentyx vorgestellt, mit denen die Wirksamkeit untermauert wird. Nestlé (NESN 103.78 -0.54%) geben derweil nach.

Zudem neigten die zyklischen Werte um ABB (ABBN 21.71 0.98%), Geberit (GEBN 515.6 0.94%) und LafargeHolcim (LHN 52.12 0.81%) zur Stärke.

Barry Callebaut klar im Minus

Deutlich ging es für Barry Callebaut (BARN 1958 -6.14%) im SMIM (SMIM 2672.116 -0.2%) abwärts. Die Hauptaktionärin des Schokoladenproduzenten, die Jacobs Holding, hatte 10% ihrer Anteile und damit den Mehrheitsanteil verkauft.

Flughafen Zürich (FHZN 168 -2.95%) verloren. Bei der Flughafenbetreiberin ist wegen einer Reduktion der Flugbetriebsgebühren durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) mit Ertragseinbussen zu rechnen.

AMS (AMS 44.81 -3.86%) tauchten. Es bestehe in diesem Zusammenhang ein «gewisses Risiko», dass AMS erst in einem Jahr einen erneuten Osram-Übernahmeversuch starten dürfe, schrieb etwa der Analyst der ZKB als Begründung. Die obersten Osram-Gremien, Vorstand und Aufsichtsrat, empfehlen eine Annahme.

Bei Sonova (SOON 230.7 0%) lastete ein Analystenkommentar auf dem Kurs. Bernstein hatte die Bewertung der Titel mit «Underperform» und einem Ziel von 185 Fr. wieder aufgenommen.

Schmolz + Bickenbach (STLN 0.239 3.69%) gewannen nach einem schwachen Start. Der Stahlhersteller hatte schwache Quartalszahlen vorgelegt und einen hohen Verlust ausgewiesen.

Beim Maschinenbauunternehmen Klingelnberg (KLIN 24.8 -8.99%) wurden die schwachen Halbjahreszahlen mit Verlusten quittiert.

Asien im Plus

An den asiatischen Börsen zeigten sich die Investoren mehrheitlich zuversichtlich. Nach dem Kurseinbruch vom Montag legte der Hang Seng (+0,5%) heute leicht zu. Der Hongkonger Index hatte wegen der Eskalation der Strassenproteste gestern 2,5% verloren. In Tokio schloss der Nikkei 225 0,8% im Plus, während der Index der Börse Schanghai seitwärts tendierte.

Euro tiefer

Der Kurs des Euro sinkt am Dienstag zum Dollar wie auch zum Franken und knüpfte damit an die deutlichen Verluste der Vorwoche an. Nachdem sich die Gemeinschaftswährung am Montag noch zeitweise stabilisieren konnte, rutschte der Kurs am Nachmittag bis auf 1.1004 $ und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Oktober. Zum Schweizer Franken verlor die Gemeinschaftswährung ebenfalls und notierte bei 1.0940 Fr. – ebenfalls der tiefste Stand seit rund einem Monat. Der Dollar notierte bei Börsenschluss in Europa dagegen stabil bei 0.9933 Fr.

Ölpreis etwas tiefer

Der Ölpreis verlor am Dienstag leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 62.13 -0.67%) kostete gut 62 $. Der Goldpreis lag ebenfalls leicht im Minus bei 1452 $ pro Feinunze.