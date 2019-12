Schweizer Indizes bauen Gewinne aus

(AWP/CF) Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet leicht über Vortagesniveau. Am Donnerstag stehen Konjunkturdaten im Fokus. Am frühen Vormittag hat der Bund seine Konjunkturprognosen für das kommende Jahr veröffentlicht. Die SNB hat bei ihrer Beurteilung der geldpolitischen Lage sich dafür entschieden, den Leitzins unverändert zu lassen. Am Nachmittag folgt dann noch die EZB mit ihrem Zinsentscheid.

Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10432.93 0.27%)) notiert leicht höher. Für News sorgen Nestlé (NESN 103.66 0.56%). Der Nahrungsmittelriese treibt seinen Umbau weiter voran und verkauft für 4 Mrd. $ das US-Speisegeschäft (lesen Sie hier mehr).

Gesucht sind am Vormittag ABB (ABBN 22.87 0.97%). Der Industriekonzern hat einen Auftrag in der Höhe von mehr als 100 Mio.$ aus Italien für gasisolierte Schaltanlagen erhalten.

Bei den weiteren SMI-Schwergewichten Roche (ROG 302.6 -0.2%) und Novartis (NOVN 91.51 0.21%) sorgen Kurszielerhöhungen der Deutschen Bank für Schlagzeilen. Die Bank hat die Empfehlungen «Kaufen» bzw. «Halten» jeweils bestätigt und gleichzeitig die Kursziele für beide Titel klar erhöht.

Im breiten Markt avancieren Emmi (EMMN 826.5 0.73%) und Flughafen Zürich (FHZN 178.2 0.85%). Für den Milchverarbeiter hat Baader Helvea im Rahmen einer Branchenstudie die Kaufempfehlung bestätigt und das Kursziel erhöht.

Beim Flughafenbetreiber sorgt das weiter gestiegene Passagieraufkommen für positive Stimmung unter den Anlegern. Im November sind 2,23 Mio. Reisende über den grössten Schweizer Flughafen abgeflogen oder sind dort angekommen. Das sind 0,7% mehr als im Vorjahresmonat.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Dax höher

In Deutschland avanciert der Leitindex zum Börsenstart leicht. Am Mittwoch hat er 0,6% im Plus bei 13’146,74 Punkten geschlossen.

Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.11271 -0.05%) kann seine seine deutlichen Gewinne vom Mittwochabend halten. Am Vormittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1137 $. Auch der Euro in Franken (EURCHF 1.0933 -0.04%) notiert auf Vorabendniveau. Gegenüber dem Schweizer Franken hat sich der Euro im Vergleich zum Vorabend leicht verbilligt auf 1,0931 Fr. Der US-Dollar kostet mit 0,9824 Fr. ebenfalls weniger als gestern.

Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.27 1.09%) kostet 64,17$. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 59.14 0.89%)) stieg auf 59,03 $.

Die Feinunze Gold (Gold 1473.78 -0.06%) kostete mit 1473,04 $ etwas weniger als gestern.