SMI notiert schwächer

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im Minus. Der SMI (SMI 12'653.87 -0.13%) steht bei Eröffnung 0,3% tiefer und bewegt sich im weiteren Handelsverlauf auf diesem Niveau. Gebremst wird der Markt vor allem von Kursverlusten des Schwergewichts Roche und zyklischen Werten wie Geberit (GEBN 675.80 -2.93%). Diese sind nach Präsentation der Umsatzzahlen 2021 unter die Räder geraten. Die Anleger seien zu Beginn der Bilanzsaison 2021 vorsichtig, sagt ein Händler. Sie wollten erst wissen, ob die Unternehmen die hohen Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern gar übertreffen. Während hierzulande bereits einige Gesellschaften Angaben zum vergangenen Jahr veröffentlicht haben, geht der Zahlenreigen in den USA mit Bankergebnissen am Freitag erst richtig los.

Dagegen scheinen laut Händlern – zumindest vorläufig – Coronapandemie und Inflation etwas an Brisanz verloren zu haben. Die am Vortag veröffentlichte US-Teuerung sei mit 7% zwar sehr hoch, sei in den Märkten aber wohl weitgehend eingepreist gewesen. Dadurch sei kein zusätzlicher Druck auf die US-Notenbank entstanden, die Zügel noch rascher und stärker als erwartet anzuziehen. Der Markt habe sich offenbar mit der Tatsache arrangiert, dass es 2022 bis zu vier Zinserhöhungen des Fed geben werde.

Geberit unter Druck

Bei den Blue Chips zählen die Aktien von Geberit zu den Verlierern – trotz Rekordwachstum. Der Sanitärtechnikkonzern hat 2021 den Umsatz um 15,9% auf einen neuen Rekordstand von auf 3,46 Mrd. Fr. gesteigert. Der Umsatz lag damit im obersten Bereich der Erwartungen der Analysten und über der eigenen Prognose.

Mit Geberit geben noch andere Titel zyklischer Unternehmen nach. Dazu zählen etwa der Personalvermittler Adecco (ADEN 48.38 -0.72%), der zuletzt wegen der pandemiebedingten Personalengpässe gekauft worden sei. Auch der Automationskonzern ABB (ABBN 34.84 -0.80%), der Liftbauer Schindler (SCHP 237.70 -1.37%), der Computerzubehörhersteller Logitech (LOGN 76.66 -0.83%) sowie die Bauzulieferer Sika (SIKA 348.50 -0.63%) und Holcim (HOLN 52.16 +0.73%) geben nach. Auf den Verkaufslisten ist auch der Wachstumswert Straumann (STMN 1'722.50 -1.85%) zu finden, der Topperformer 2021 unter den Blue Chips.

Belastet wird der Gesamtmarkt vom Schwergewicht Roche, das bereits am Vortag 2,5% verloren hat. Roche war am Mittwoch laut Händlern mit Biogen (BIIB 225.34 -6.70%) in Sippenhaft genommen worden, weil die US-Regierung die Kostenübernahme von Alzheimerbehandlungen durch Medicare begrenzen will. Neben Biogen arbeitet auch Roche an der Entwicklung eines Alzheimermittels. Die Anteile von Rivale Novartis (NOVN 82.22 +0.39%) sind ebenfalls schwächer. Nestlé (NESN 121.66 -0.11%) legen leicht zu.

Auf der anderen Seite sind Versicherungen gesucht. Sie gelten als Profiteure des Anstiegs der Anleihenrenditen. Daher zählen Zurich Insurance (ZURN 436.50 +1.37%), Baloise (BALN 159.60 +0.82%), Helvetia (HELN 116.20 +1.13%), Swiss Life (SLHN 605.00 +0.67%) und Swiss Re (SREN 95.98 +0.04%) zu den Gewinnern. Aber auch Bankaktien wie Julius Bär (BAER 63.44 +1.02%) sowie Credit Suisse (CSGN 9.4840 +1.52%) und UBS (UBSG 17.96 +0.48%) notieren tendenziell fester.

VAT gesucht – Swissquote SQN 177.00 -4.53% )

Beim Vakuumventilhersteller VAT Group (VACN 420.40 +0.43%) wirken die am Vortag für 2021 veröffentlichten starken Zahlen noch nach.

AMS Osram (AMS 16.39 +1.08%) kann nicht davon profitieren, dass Credit Suisse laut Händlerangaben die Abdeckung mit dem Rating «Outperform» und einem Kursziel von 17.60 Fr. aufgenommen hat.

Deutlich tiefer gehandelt werden Swissquote, bei denen es nach den guten Angaben zum Geschäftsgang im Vorjahr zu Gewinnmitnahmen komme. «Leicht über den Erwartungen reicht nicht, wenn die Aktie letztes Jahr 123% zugelegt hat», meint ein Marktbeobachter.

Tiefer sind BKW (BKW 114.00 +0.00%). Der Stromversorger erwartet wegen der die Grossrevision des Kernkraftwerks Leibstadt ein um rund 70 Mio. Fr. tieferes Ergebnis.

Asiens Börsen klar tiefer

In Asien verzeichnen die Aktienmärkte mehrheitlich Verluste. In Tokio sinkt der Nikkei 225 um 1%, während der breiter gefasste Topix 0,7% im Minus notiert. Auf der Stimmung lastet vor allem der sprunghafte Anstieg der Coronafallzahlen, der die wirtschaftliche Normalisierung verzögern dürfte. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 1,6% an Terrain, der Shanghai Composite notiert 1,2% schwächer. Der Hang Seng tendiert 0,3% tiefer. Der südkoreanische Leitindex Kospi verliert 0,4%. In Australien legt der S&P/ASX 200 um 0,5% zu.

Euro über 1.14 $ und unter 1.05 Fr.

Der Euro behauptet sich am Donnerstag zum Dollar klar über 1.14 $. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zu 1.1472 $ gehandelt und damit etwas höher. Auch zum Franken bewegt sie sich aufwärts und notiert bei 1.0470 Fr. Der Dollar kostet zur Schweizer Währung derweil 0.9126 Fr. – etwas weniger als am Vorabend.

Ölpreis: leichte Verluste nach Höhenflug

Der Ölpreis legt nach seiner zweitägigen Rally zunächst eine Verschnaufpause ein. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet derzeit 84.50 $.

Gold tendiert seitwärts und hält sich somit klar über 1800 $. Der Kurs lautet aktuell 1825 $.

Bitcoin zeigt sich wenig bewegt und liegt bei 43’500 $.