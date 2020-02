SMI baut Minus ab

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag im Minus. Der Swiss Market Index SMI (SMI 11059.84 -0.27%) verliert bei Eröffnung 0,2%. Im frühen Handel büsst er etwas stärker ein, kann aber die Marke von 11’000 halten. Gestern hat der Leitindex nach einem ruhigen Handel minimal tiefer (–0,1%) geschlossen, sich aber knapp unter der Marke von 11’100 gehalten.

Nachdem Investoren weltweit zur Wochenmitte noch deutlich erleichtert auf die sinkende Zahl neuer Coronavirusinfektionen reagiert hatten, sorgt eine Veränderung beim Nachweis der Erkrankung für einen sprunghaften Anstieg der Zahlen. So meldete die chinesische Provinz Hubei 242 neue Todesfälle – eine Verdoppelung gegenüber Mittwoch. Unklar ist bislang, wie sich der neue Nachweis auf die Ergebnisse auswirkt und warum die Zahl der Todesopfer so stark gestiegen ist.

Besonders deutlich geht es für Nestlé (NESN 103.82 -3.04%) abwärts. Dabei ist Nahrungsmittelkonzern im Geschäftsjahr 2019 so schnell gewachsen wie seit 2015 nicht mehr. Tierfutter und Kaffee (Kaffee 131.705 0.04%) kurbelten das Wachstum an. Zudem verdiente der Konzern auch mehr. Im laufenden Jahr 2020 soll sich das Wachstum weiter beschleunigen.

Schwach sind auch die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 254.5 -0.86%) und Richemont (CFR 74.5 -0.59%) aufgelegt.

Die Papiere der Credit Suisse (CSGN 13.39 0.15%) bauen ihr anfänglich klares Minus ab und drehen gegen die Mittagszeit sogar ins Plus. Die Grossbank hat im vierten Quartal den Gewinn auch dank Sonderfaktoren markant gesteigert. Damit verdiente sie auch im Gesamtjahr deutlich mehr als im Vorjahr. Die Erwartungen lagen aber höher.

Avancen der beiden Pharmavaloren Novartis (NOVN 95.98 0.32%) und Roche (ROG 341.7 0.83%) verhindern grössere Verluste im Leitindex.

Gewinne sind bei den Titeln der Zurich Insurance (ZURN 428 1.59%) auszumachen. Die Gruppe hat im letzten Jahr weitere betriebliche Fortschritte erzielt und mehr Geld verdient.

Clariant ziehen klar an, Logitech von UBS-Kommentar belastet

Deutlich fallen die Kursgewinne bei Clariant (CLN 23.62 4.7%) aus – und das, obwohl der Spezialchemiekonzern nach einem turbulenten Jahr einen drastischen Gewinnrückgang ausweist.

Temenos (TEMN 164.65 1.48%) schwanken zunächst stark und pendeln zwischen Gewinnen und Verlusten. Im weiteren Handelsverlauf zeigen sich die Aktien fester. Der Bankensoftwarehersteller ist im Schlussquartal und auch im Gesamtjahr 2019 zweistellig gewachsen.

Logitech (LOGN 42.57 -6.07%) verzeichnen klare Verluste. UBS (UBSG 13.015 -0.08%) senkt das Rating für die Aktien des Computerzubehörherstellers von «Neutral» auf «Sell» und reduziert das Kursziel von 47 auf 37 Fr. Im Minus liegen auch die Chipvaloren AMS (AMS 43.41 -2.82%).

Flughafen Zürich (FHZN 166.3 -2.46%) geben nach. Das Passagieraufkommen am Flughafen wächst auch im neuen Jahr weiter. Im Januar 2020 flogen 2,15 Mio. Passagiere über den grössten Schweizer Flughafen, das sind 0,7% mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Vontobel (VONN 73.45 0.07%) zeigt sich derweil vorsichtig und senkt das Kursziel für die Aktien von 220 auf 210 Fr. Die Einstufung lautet weiterhin «Buy».

Darüber hinaus haben in den hinteren Reihen weitere Unternehmen Einblick in ihre jüngste Geschäftsentwicklung gegeben.

Leonteq (LEON 39.84 0.5%) weist für 2019 einen Gewinnrückgang aus, zahlt aber wieder eine Dividende. Die Aktien des Derivatspezialisten legen zu.

Meyer Burger (MBTN 0.3702 -5.08%) büssen markant ein. Der Solarzulieferer verzeichnet eine klare Umsatzeinbusse.

Bell Food liegen im Plus. Sondereffekte drücken auf die Gewinnzahlen des Fleischverarbeiters.

Valiant (VATN 102.8 0.59%) Bank steigert im Geschäftsjahr 2019 den Gewinn.

Gemischtes Bild in Asien

Die Aktienindizes in Asien notieren am Donnerstag uneinheitlich. In der chinesischen Provinz Hubei, dem Ursprung der Epidemie, sind die Todes- und die Ansteckungsfälle durch das Coronavirus sprunghaft gestiegen. Allerdings wandten die Behörden der Volksrepublik eine neue Zählmethode an, womit sich die Ansteckungsfälle im Vergleich zum Vortag versiebenfacht haben. Der Nikkei 225 verliert 0,2%, der breiter gefasste Topix gibt 0,4% ab. Der Hang Seng in Hongkong büsst 0,3% ein, auch Chinas Leitindex CSI 300 gibt im späten Handel 0,3% ab. Der südkoreanische Kospi steigt dagegen um 0,2%, der australische S&P/ASX 200 legt ebenfalls 0,2% zu.

Euroschwäche hält an

Der Euro bewegt sich am Donnerstag wenig. Nach den deutlichen Kursverlusten vom Vortag stabilisiert er sich vorerst. Die Gemeinschaftswährung handelt zum Dollar bei 1.0879 $. Zur Wochenmitte ist sie auf den tiefsten Stand seit Mai 2017 gefallen. Die Schwäche zum Franken hält an. Aktuell geht der Euro zu 1.0626 Fr. um. Unterhalb von 1.0630 Fr. hat die Gemeinschaftswährung letztmals im Sommer 2015 notiert. Der Dollar gibt zur Schweizer Währung leicht nach und notiert bei 0.9766 Fr.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis beendet seine Erholung der vergangenen beiden Handelstage vorerst und gibt nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 55.65 -0.34%) kostet gut 55 $. Gold (Gold 1574.58 0.53%) steigt auf einen Preis von 1575 $ pro Feinunze. Leichter zeigt sich die grösste Kryptowährung Bitcoin (Bitcoin 10434.7 0.9%), trotz der Verluste hält sie sich aber über der psychologisch wichtigen Marke von 10’000 $.