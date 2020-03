SMI und Wallstreet bauen Avancen ab

(AWP/SPU) Nach dem erneuten Absturz am Donnerstag kommt es zum Wochenschluss zu einer massiven Gegenbewegung. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8473.24 2.45%) gewinnt bei Eröffnung 0,2%. Wenige Minuten später verzeichnet er Gewinne von 3,5%. Doch ebenso rasch kommt der Leitindex von den starken Avancen zurück. Dann geht es wieder markant aufwärts – über die Marke von 8500, 8600, 8700, 8800, 8900 und sogar 9000. Mit Eröffnung der Wallstreet kommt der SMI wieder zurück.

Nach dem Minus von 9,6% bzw. 882 Punkten am Donnerstag ist das eine deutliche Erholung. Die meisten Marktbeobachter glauben aber nicht daran, dass der Ausverkauf bereits vorbei ist. Seit dem Allzeithoch bei 11’270 Punkten, das vor drei Wochen markiert wurde, hat der SMI mittlerweile 3000 Punkte oder rund 25% eingebüsst. Die Bedingungen eines Bärenmarktes – ein Minus von 20% gegenüber dem Höchststand – sind damit laut Börsianern klar erfüllt. Ein Indiz für die panikartigen Verhältnisse an den Märkten ist auch der Volatilitätsindex, der am Donnerstag erneut zweistellig stieg und mit 50 Punkten einen Wert erreicht hat wie letztmals während der Finanzkrise. Zum Abschluss einer der schwärzesten Börsenwochen ihrer Geschichte stabilisieren sich auch die europäischen Aktienmärkte. Dax (DAX 9352.2 2.09%) und Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 2616.96 2.82%) legen markant zu.

An der Wallstreet ziehen die Kurse nach dem Einbruch deutlich an. Der Dow Jones (Dow Jones 21821.45 2.93%) legt 4% zu. Auch der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2553.42 2.93%) avanciert 5%. Der Nasdaq Composite der US-Technologiebörse gewinnt 4,5%. Der Dow Jones schloss am Donnerstag mit einem Minus von 10% mehr oder weniger auf Tagestief und erlebte damit den grössten prozentualen Absturz seit über dreissig Jahren.

Novartis und Roche an der Spitze

Novartis (NOVN 72.21 3.22%) und Roche (ROG 285.4 3.99%) stechen klar heraus. Dem Pharmakonzern Roche ist ein erster Durchbruch in der schnellen und breiten Diagnose des neuartigen Coronavirus gelungen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Cobas-Sars-CoV-2-Test eine Notfallzulassung erteilt. «Alles, was gegen Corona helfen könnte, wird nur so aufgesogen», meinte ein Händler. Derweil äussert sich Novartis zuversichtlich im Hinblick auf die Lieferkette und den Lagerbestand.

Die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 90.21 0.09%) bleiben leicht hinter dem Gesamtmarkt zurück.

Die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 53.44 6.12%) und Swatch Group (UHR 177.55 4.75%) notieren klar höher. Die Konzerne leiden besonders stark unter der Ausbreitung des Coronavirus. Finanztitel wie etwa UBS (UBSG 8.184 3.57%) und Credit Suisse (CSGN 7.516 1.9%) verzeichnen wieder klare Gewinne.

Massiv sind auch die Gewinne bei Sika (SIKA 146.3 5.67%).

Dufry mit Achterbahnfahrt

Dufry (DUFN 30.22 10.45%) schwanken massiv. Bei Eröffnung stiegen sie bis zu 17%. Es kam nach dem gestrigen Absturz zum sogenannten Bottom Fishing, bei dem Anleger darauf spekulierten, dass die Aktie des Reisedetailhändler mit dem gestern panischen Ausverkauf den Tiefpunkt markiert hatte. Dann brachen die Titel ein und lagen im Minus. Dufry hat für 2019 zwar gute Zahlen vorgelegt, doch der Coronaeffekt sorgt für grosse Unsicherheit im Geschäft.

Ansonsten sind vor allem Valoren, die zuletzt wegen der Coronakrise bzw. der Auswirkungen auf die Wirtschaft stark unter die Räder geraten waren, in der oberen Tabellenhälfte zu finden. Es sind dies etwa die Papiere des Transportlogistiker Kühne + Nagel (KNIN 129.9 1.6%) oder des Computerzubehörherstellers Logitech (LOGN 34.07 4.38%).

Markant sind im frühen Handel die Abschläge bei AMS (AMS 19.19 -0.03%), bis zum Mittag dämmen die Aktien ihre Verluste ein. Zum stark verunsicherten Marktumfeld kommen beim Chiphersteller auch noch Bedingungen für die Kapitalerhöhung zur Osram-Übernahme hinzu, die bei Anlegern für Enttäuschung sorgen.

Nach den Jahreszahlen gewinnen die Papiere des Halbleiterherstellers U-Blox. Derweil büssen Mobilezone etwas ein, nachdem der Handyanbieter am Morgen Zahlen vorgelegt hat.

Bachem (BANB 162.2 1.25%) stemmen sich gegen den bärischen Trend und legen infolge der Zahlenpublikation klar zu. Das Biochemieunternehmen hat seine Ziele erhöht.

Schwere Verluste in Asien

Asiens Leitbörse in Tokio ist erneut eingebrochen. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte büsst 6,1% ein, zwischenzeitlich belief sich das Minus auf rund 10%. Das Börsenbarometer notiert zum ersten Mal seit November 2016 unter 18’000 Zählern. Der Topix rutscht 5% bergab.

Auch an der Seouler Aktienbörse befinden sich die Kurse weiter in der Abwärtsspirale. Panikverkäufe führten dazu, dass der Leitindex Kospi (Kospi 1768.73 -2.9%) am Vormittag bis 11.10 Uhr Ortszeit um fast 150 Punkte oder mehr als 8% auf 1685,08 Zähler absackte. So tief stand er seit achteinhalb Jahren nicht mehr. Bei Handelsende resultiert ein Verlust von 3,4%.

In China geben die Kurse etwas weniger deutlich nach. Der Shanghai Composite verliert 1,5%, der CSI300 liegt 1,8% im Minus. Der Hang Seng in Hongkong büsst 2,2% ein.

Die australischen Indizes können sich von der allgemeinen Malaise abkoppeln. Der ASX 200 legt um 4,4% zu.

Deutliche Schwankungen am Währungsmarkt

Die Erholung des Eurokurses am Freitag verpufft. Die europäische Gemeinschaftswährung handelt nach zwischenzeitlich deutlichen Gewinnen zum Dollar nun etwas leichter bei 1.1164 $. Der Dollar handelt zum Franken wenig verändert und notiert bei 0.9453 Fr. Am Donnerstag hatte er im Tagesverlauf mehr als einen Rappen gewonnen. Das Euro-Franken-Paar ging minim leichter bei 1.0553 Fr. um.

Ölpreis klar höher

Der Ölpreis legt am Freitag nach deutlichen Vortagesverlusten zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 33.49 1.36%) kostet 35 $. Gold (Gold 1562.76 -0.85%) festigt sich bei einem Preis von 1588 $ pro Feinunze.