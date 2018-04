SMI dreht ins Plus

(AWP/GAH) Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Freitagnachmittag im Vergleich zum Vormittag erholt. Der Leitindex SMI (SMI 8793.5 0.21%) hatte den Handelstag mit Abgaben begonnen und sich inzwischen ins Plus vorgearbeitet. Auch der breiter gefasste SPI (SXGE 10310.59 0.23%) steigt leicht.

Auf der Konjunkturseite haben die Verbraucherpreise in Deutschland und Spanien keine Überraschung geliefert und stiegen wie von den Volkswirten erwartet. In den USA wird am Nachmittag der Index der Uni Michigan zum Konsumentenvertrauen veröffentlicht. Zudem stehen dort stehen die Quartalsbilanzen von drei Grossbanken auf der Agenda.

In Fokus dürften zum Wochenausklang die Grossbanken UBS (UBSG 17.095 1.54%) und Credit Suisse (CSGN 16.03 0.79%) stehen. Am Nachmittag könnten impulsgebende Nachrichten von den Quartalsberichten der US-Banken Wells Fargo, J.P. Morgan und Citigroup (C 72.13 3.21%) kommen. Ihre Kurse hatten bereits im Vorfeld spürbar angezogen. Julius Bär (BAER 57.36 -1.68%) werden durch einen Dividendenabschlag von 1.40 Fr. (–2,4%) gedrückt.

Zu den Gewinnern im SMI gehören ausserdem die Zykliker ABB (ABBN 22.2 1.23%) und LagargeHolcim sowie die Luxusgütertitel Richemont (CFR 91.54 0.95%).

L’Oréal stützt Nestlé-Aktien

Nestlé (NESN 76.3 0.21%) werden von positiven Kommentaren von Bernstein gestützt. Der Analyst ändert zwar weder Bewertung noch Kursziel, sieht bei dem Lebensmittelkonzern jedoch positive Anzeichen. Unter dem neuen CEO sei eine «stille Revolution» im Gange, heisst es. Zudem hat der Kosmetikhersteller L’Oréal, an dem Nestlé beteiligt ist, sehr gute Zahlen ausgewiesen.

Die defensiven Schwergewichte Roche (ROG 217.45 -0.48%) und Novartis (NOVN 78.44 -0.36%) tendieren tiefer als der Gesamtmarkt. Auch Adecco (ADEN 67.26 -0.18%) und Lonza (LONN 233.3 -0.09%)

Vifor Pharma (VIFN 146.55 -5.97%) fallen mit Abgaben auf. Die UBS hat das Rating von «Neutral» auf «Sell» gesenkt. Das Kursziel wurde jedoch von 117 auf 132 Fr. angehoben. Die Aktien des Pharmaunternehmens seien in den vergangenen sechs Monaten etwa 30% gestiegen, und die Bewertung sei damit mittlerweile recht hoch, hiess es zur Begründung.

Leonteq von möglicher Klage belastet

Am breiten Markt werden Leonteq (LEON 54.25 -4.82%) durch eine drohende Klage belastet. Der britische Versicherer Old Mutual International hat gegen den Finanzdienstleister und weitere Parteien bei einem Gericht der Isle of Man erste Schritte für eine Klage unternommen. Bei dem Streit geht es offenbar um Transaktionen mit strukturierten Produkten und die damit verbundenen Gebühren und Provisionen.

Cosmo (COPN 130.7 -1.58%) hat in einem Rechtsstreit eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer (ICC) hat entschieden, der Lizenznehmer Valeant verstosse nicht gegen die Lizenzvereinbarung für das Medikament Uceris.

Bei Sunrise (SRCG 76.9 -5.47%) und Huber+Suhner (HUBN 54.4 -0.91%) sorgt ebenfalls der Dividendenabgang für tiefere Kurse.

Ölpreis über 72 $

Der Ölpreis notiert etwas fester. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 71.792 -0.11%) kostet am Freitagmorgen mehr als 72 $.

Auch Gold hat sich etwas verteuert. Der Unzenpreis steigt auf 1340 $.

Der Euro wird zu 1.1860 Fr. gehandelt; 1 $ kostet 0.9614 Fr.