SMI zeigt sich zurückhaltend

(AWP/SPU) Zurückhaltung bei leichteren Kursen prägt am Mittwoch das Geschehen am Schweizer Aktienmarkt. Dank Kursgewinnen der drei Marktschwergewichte halten sich die Abschläge bisher aber in Grenzen. «Das Geschäft verläuft vergleichsweise ruhig», sagt ein Händler. Vor dem Beginn der US-Quartalsbilanzsaison und den Osterfeiertagen sowie angesichts des anhaltenden Ukrainekrieges hielten sich die Anleger zurück. Dazu kämen Inflationsangst und die Folgen der scharfen Lockdowns in China, die die Rezessionsbefürchtungen anheizten. Zudem veröffentlicht die Europäische Zentralbank (EZB) am morgigen Donnerstag die Zinsentscheidung. Angesichts der galoppierenden Inflation werde auch EZB-Chefin Christine Lagarde auf kurz oder lang nicht an Zinserhöhungen vorbeikommen, heisst es.

Die Marktteilnehmer schauen auch auf die Quartalszahlen der US-Investmentbanken. Den Auftakt der Berichtssaison hat heute JPMorgan gemacht. Dazu stehen mit den US-Produzentenpreisen weitere wichtige Daten auf dem Programm. Sie hätten einen Vorlaufcharakter für die Konsumentenpreise, heisst es weiter. Gemäss Mitteilung vom Vortag ist die Inflation im März auf 8,4% gestiegen – den höchsten Stand seit über vierzig Jahren.

Schwergewichte stabil bis fester

Roche und Novartis (NOVN 87.24 +0.66%) stützen den SMI (SMI 12'366.55 -0.10%). Nestlé (NESN 123.94 +0.90%) tendieren seitwärts.

Unter Druck sind Alcon (ALC 72.30 -3.68%). Händler erklären die Kursverluste zum einen mit Gewinnmitnahmen nach dem starken Anstieg seit Anfang März. Zum anderen laste auch ein grösserer Verkaufsauftrag eines US-Fonds auf dem Titel.

Weder Richemont (CFR 114.00 -2.15%) noch Swatch Group (UHR 241.70 -3.13%) können sich trotz der guten Zahlen des französischen Konkurrenten und Branchenprimus LVMH (MCp 623.75 -1.13%) positiv in Szene setzen. Ein Händler verweist darauf, dass es Zweifel darüber gebe, ob China wegen der scharfen Lockdowns im laufenden Jahr die Wachstumsziele erreichen könne. Ein schwächelndes China lasse auch keinen Konsumboom erwarten.

Unter den Finanztiteln fallen Partners Group (PGHN 1'100.50 -2.74%) und Credit Suisse (CSGN 7.07 -1.12%) negativ auf. Dagegen schlagen sich UBS (UBSG 16.63 -1.07%) und Julius Bär (BAER 50.36 -1.72%) etwas besser. Nach den Quartalszahlen der Investmentbank JPMorgan weiten die Bankaktien ihre Verluste aus.

Im Minus notieren Barry Callebaut (BARN 2'122.00 -5.94%). Der weltgrösste Schokoladekonzern hat in dem per Ende Februar zu Ende gegangenen ersten Semester deutlich mehr verkauft als im Jahr davor. Umsatz und auch Betriebsgewinn stiegen kräftig. Entsprechend bestätigt das Unternehmen seine Mittelfristziele.

Die Anteile von Adecco (ADEN 38.45 -1.36%) büssen ein. Dies dürfte darauf zurückgehen, dass die Deutsche Bank (DBK 10.76 -0.44%) das Rating von «Buy» auf «Hold» gesenkt hat.

Verluste verzeichnen auch andere zyklische Werte wie Holcim (HOLN 42.29 -1.38%), AMS Osram (AMS 11.70 -1.68%) und Logitech (LOGN 65.00 -2.40%) sowie Geberit (GEBN 546.80 -0.73%). Konjunktursorgen und die steigenden Zinsen lasteten auf dem Sektor, heisst es.

Basilea (BSLN 37.30 +2.19%) reagieren positiv auf News. Das Biopharmaunternehmen hat am Krebsfachkongress American Association of Cancer Research (AACR) einen Überblick über seine Forschungspipeline gegeben. Zu drei Kandidaten habe man an der Tagung in den USA vielversprechende Daten vorgestellt, heisst es.

Das Minus bei Bossard (BOSN 213.00 -4.70%) erklärt sich mit dem Dividendenabgang von 5.10 Fr.

Höher stehen Carlo Gavazzi (GAV 290.00 +5.07%). Die Elektrotechnikgruppe hat ihre vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 erneut aktualisiert und erwartet nun ein noch besseres Ergebnis.

Asiens Börsen überwiegend fester

In Asien haben die Börsen am Dienstag meist deutlich zugelegt. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1,9% und der breiter gefasste Topix 1,4%. Der Hongkonger Hang Seng gewinnt 0,4%, wogegen der CSI 300 auf dem chinesischen Festland 0,4% verliert. Der koreanische Kospi klettert 1,9% hinauf. In Taiwan steigt der TWSE 1,8%.

Euro unter 1.01 Fr.

Der Euro bewegt sich am Mittwoch kaum. Derzeit kostet die Gemeinschaftswährung 1.0828 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zwischenzeitlich ist sie bis auf 1.0812 $ gefallen und hat sich dadurch dem Tief von Anfang März bei 1.0806 $ genähert. Zum Franken fällt sie unter die Marke von 1.01 Fr. Der Kurs lautet 1.0092 Fr. Der Dollar tendiert minim leichter mit 0.9320 Fr.

Ölpreis klar im Plus

Der Ölpreis legt am Mittwoch auf erhöhtem Niveau etwas weiter zu. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105 $.

Gold tendiert aufwärts bei 1975 $ pro Feinunze.

Bitcoin hält nach den jüngsten Verlusten am Mittwoch zunächst die Marke von 40’000 $.