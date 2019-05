SMI vorbörslich im Plus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die neue Woche gemäss den vorbörslichen Indikationen mit etwas höheren Kursen beginnen. Händler führen dies vor allem auf die kräftige Erholung an den US-Börsen im späten Freitagshandel zurück. Dort war nach einem schwachen Start gegen Handelsschluss wieder etwas Optimismus aufgekommen, dass sich eine Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China doch noch verhindern lasse.

Ob dies allerdings nur Zweckoptimismus ist, muss sich zeigen. Viele Marktteilnehmer bleiben angesichts des zuletzt wieder härteren Tonfalls zwischen den beiden Parteien jedenfalls vorsichtig. In Asien etwa büssten die wichtigsten Indizes in Japan oder China am Montag jedenfalls klar an Wert ein. Hierzulande geht derweil die Quartalsberichterstattung weiter. Diese Woche werden mit LafargeHolcim (Mittwoch), Alcon (Donnerstag) und Richemont (Freitag) gleich drei SMI-Titel über den Geschäftsgang in der Periode Januar bis März 2019 berichten.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Swiss Market Index SMI steht 0,3% höher. In der vergangenen Woche hat der SMI deutlich an Terrain ein (-2,8%) eingebüsst, wobei vor allem die Grossbankenwerte und einige Zykliker stark unter Druck standen. Klare Gewinne gab es einzig bei Alcon (+5,2%).

In Bezug auf Unternehmensnachrichten ist es am Montag im SMI-Segment ruhig, grosse Ausreisser auf Einzeltitel-Basis werden daher nicht erwartet.

Im Fokus könnte u.a. der Zement-Hersteller LafargeHolcim (+0,2%) stehen, nicht nur wegen der Quartalszahlen am Mittwoch. VR-Präsident Beat Hess zeigte sich in der Sonntagspresse jedenfalls sehr optimistisch. «Wir liegen seit Jahresbeginn an der Spitze aller SMI-Werte. Das Geschäft läuft seit Mitte letzten Jahres sehr gut. Sie sehen daran, es geht in die richtige Richtung vorwärts», sagte er in der «NZZ am Sonntag».

Auch gewisse Analysten-Kommentare und Einschätzungen könnten auf Interesse stossen. So zeigen sich etwa die Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs weiter sehr zuversichtlich für die Grossbankentitel CS (+0,7%) und UBS (+0,3%). Für beide Titel wurden die Kursziele auf über 18 Franken erhöht und damit deutlich über den aktuellen Stand von zuletzt 12,40 bzw. 12,14 Fr. Diese Ansicht wird allerdings nicht von allen Investoren geteilt. Die Analysten der britischen Barclays jedenfalls haben ihr Kursziel für UBS auf 11,80 Franken gesenkt mit der Empfehlung ‘Untergewichten’.

Im breiten Markt könnten Polyphor nochmals im Fokus stehen, nachdem der Titel am Freitag nach schwachen Studiendaten für den wichtigsten Produkt-Kandidaten Murepavadin fast die Hälfte an Wert eingebüsst hatten.

Vorbörslich relativ stark gesucht sind derweil die Papiere von SIG Combibloc (+3,2%). Die UBS hat den Titel auf ‘Buy’ mit Kursziel 12,80 Fr. hochgestuft.

Handelsstreit belastet Asiens Börsen

Die asiatischen Aktienindizes starten schwach in die Woche. Es dominiert die Unsicherheit über den nächsten Schritt im Handelskonflikt. Trotz staatlicher Stützungskäufe gibt der chinesische CSI 300 1,4% ab. In Tokio verliert der Nikkei 225 0,8%. Die Börse Hongkong bleibt geschlossen.

Euro stabil

Der Euro bewegt sich zum Dollar und zum Franken nur wenig. Die Gemeinschaftswährung handelt zur US-Währung aktuell bei 1.1230 $. Zum Franken notiert der Euro etwas tiefer bei derzeit 1.1355 Fr. Der Greenback kostet 1.0113 $.

Ölpreis über 70 $

Der Ölpreis handelt in einer engen Spanne. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet gut 70 $. Der Goldpreis notiert bei 1284 $ pro Feinunze.