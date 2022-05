SMI baut Gewinne aus

(AWP/Reuters) Nach den jüngsten Verlusten sei der Markt reif für eine Stabilisierung, sagen Händler und verweisen auf die USA, wo sich die Aktien am Vortag noch erholen und die Anleiherenditen sich entspannen konnten. Daher schwenkten nun die meisten Assetklassen, die unter Druck gestanden seien, auf den Erholungspfad mit ein, heisst es am Markt. Ob daraus letztlich für den SMI (SMI 11'598.78 +0.81%) nach drei negativen Wochen nun wieder einmal ein kleiner Wochengewinn resultiert, müsse sich aber erst noch weisen. «Auf jeden Fall werden nun die Übertreibungen der vergangenen Tage etwas korrigiert», sagt ein Händler.

Allerdings habe sich nicht viel geändert. Der Bärenmarkt könnte nach Ansicht von Händlern durchaus noch anhalten. «Die Märkte stehen weiterhin stark unter dem Einfluss der Zinsängste», sagt ein Händler. Zwar habe US-Notenbankchef Jerome Powell diese zuletzt wieder etwas dämpfen können. Aber wegen der hohen Inflation dürften sie immer wieder aufpoppen. Zudem beeinträchtigten die Folgen des Ukrainekriegs und die mit den Lockdowns in China verbundenen Lieferkettenprobleme die Wirtschaft weiter. Impulse könnten am Nachmittag von den in den USA erwarteten Konjunkturzahlen ausgehen. Veröffentlicht werden die Im- und Exportpreise und der Konsumentenvertrauensindex der Universität Michigan.

Der SMI steigt bis um 11.05 Uhr um 0,87% auf 11’605,95 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 1,32% auf 1804,36 und der breite SPI (SXGE 14'907.36 +0.85%) um 0,92% auf 14’917,05 Zähler. Im SLI stehen 28 Gewinnern zwei Verlierer gegenüber. Dabei legt ein Drittel von Ihnen über 2% zu.

An der Spitze stehen die zuletzt arggebeutelten Wachstumswerte wie Straumann (STMN 116.95 +5.50%) und Sonova (SOON 329.20 +3.72%), AMS Osram (AMS 11.36 +3.65%) und VAT Group (VACN 279.60 +2.64%). Aber auch zyklische Titel wie Adecco (ADEN 35.71 +3.33%), SGS (SGSN 2'468.00 +2.75%), Kühne + Nagel (KNIN 255.80 +1.95%) und Geberit (GEBN 526.20 +2.21%) ziehen deutlich an.

Auch auf den hinteren Reihen werden Wachstumswerte wie Dottikon, Polypeptide und Bachem (BANB 72.35 +2.41%) sowie Sensirion (SENS 107.40 +2.29%) sowie Medartis (MED 92.70 +2.77%) wieder stärker gekauft.

Auf Erholungskurs befinden sich zudem die Aktien von Richemont (CFR 106.90 +1.76%) und Swatch. Die Luxusgüterhersteller profitierten von der Hoffnung auf ein Ende der rigorosen Coronamassnahmen in China. «Luxusgüter sind zudem eine sehr emotionale Sache, was ein wenig resistenter bezüglich Konjunktur macht», sagt ein Händler.

Zu den Gewinnern zählen auch die Titel des Computerzubehörherstellers Logitech (LOGN 59.14 +0.85%). Julius Bär (BAER 46.93 +2.13%) hat das Rating auf «Buy» von «Hold» erhöht. Das Kursziel lautet 75 Fr. Der Markt dürfte mittlerweile einen Grossteil der negativen Faktoren eingepreist haben, lautet die Begründung.

Spekulative Käufe sorgen bei Holcim (HOLN 47.18 +2.70%) für Auftrieb. Händler verweisen auf die Spekulationen, wonach es im Zusammenhang mit dem angeblichen Verkauf der indischen Töchter des Zementkonzerns zu einem Bieterkampf kommen könnte.

Bei den grösseren Finanzwerten führen UBS (UBSG 17.16 +2.20%) (+2,2%) die Gewinner an, gefolgt von Credit Suisse (CSGN 6.43 +1.77%) und Julius Bär (je +1,6%) und Partners Group (PGHN 1'022.00 +0.99%) (+1,4%). Zurich legen am Tag nach Bilanzvorlage ebenfalls 1,4% zu.

Schwächer sind einzig Roche GS (ROG 316.60 -1.17%), die seit gut einem Monat unter anhaltenden Abgaben zu leiden haben und dabei auf den tiefsten Stand seit rund einem Jahr gefallen sind. Swisscom (SCMN 577.20 -1.30%) konsolidieren auf Jahreshoch.

Die Aktien der beiden anderen Schwergewichte Nestlé (NESN 121.46 -0.21%) und Novartis (NOVN 86.74 +1.82%) sind dagegen höher. Alcon (ALC 70.44 +2.47%) machen den Vortagesabschlag wett.

In der zweiten Reihe rücken die Papiere von Molecular Partners (MOLN 7.28 +19.93%) um 29% vor nach den am Vortag publizierten Erstquartalszahlen.

Zur Rose (ROSE 115.80 +2.84%) gewinnen 5,3%. «Ob das E-Rezept heute kommt oder erst morgen, wichtig ist, dass es kommt. Und daher sind die aktuell tiefen Kurse richtige Schnäppchenpreise», sagt ein Händler.

US-Dollar/Franken kurz unter Parität

Der Euro ist am Freitag wieder unter die Marke von 1,04 $ gerutscht. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Vormittag kurz wieder über die Marke gestiegen war, kostet sie am Mittag 1,0383 $ und damit gar noch etwas weniger als am Morgen.

Gestern Donnerstag fiel der Euro bis auf 1,0354 $ und damit auf den tiefsten Stand seit gut fünf Jahren. Angesichts der zuletzt deutlichen Kursverluste gerät nun die Parität zwischen Euro und Dollar immer stärker in den Blick.

Gegenüber dem Schweizer Franken hat der Dollar gestern ein solches Verhältnis zum ersten Mal seit 2019 wieder erreicht. Heute ist der Kurs aber zwischenzeitlich wieder kurz unter Parität gefallen und notiert im Mittagshandel mit 1,0003 Fr. nur mehr hauchdünn darüber. Ein Euro kostet derweil 1,0386 Franken und damit ebenfalls etwas weniger als am Morgen.

Starken Auftrieb geben dem Dollar seit längerem die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Gleichzeitig geraten der Euro und andere Währungen dadurch zum Dollar unter Druck. Experte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank (CBK 6.42 +2.16%) nennt darüber hinaus das Risiko einer Energiekrise in Europa. Hintergrund ist die Gefahr, dass Russland seine Energielieferungen nach Europa wegen des Ukraine-Kriegs einstellen könnte.

Konjunkturdaten bewegten die Kurse am Vormittag indes nur wenig. Die Industrieproduktion im Euroraum ist im März deutlich gefallen. Der Sektor leidet schon seit längerem unter erheblichen Lieferproblemen, die durch den Ukraine-Krieg verstärkt wurden. Preisdaten aus Frankreich und Spanien bestätigten die sehr hohe Inflation im Euroraum.

Ölpreise legen erneut zu

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Vortagsgewinne angeknüpft. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 109,21 $. Das waren 1,76 $ mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 106.49 +0.80%)) stieg um 1,70 $ auf 107,83 $.

Die Ölpreise machten die deutlichen Verluste zu Wochenbeginn mittlerweile zu einem grossen Teil wieder wett. Am Dienstag war der WTI-Preis zeitweise unter 100 $ gefallen. «Der jüngste Preisanstieg erfolgte, obwohl sich das EU-Ölembargo gegen Russland verzögern könnte, da Ungarn dieses weiterhin blockiert», kommentierte Commerzbank-Experte Carsten Fritsch.

Der Ölmarkt befindet sich seit einiger Zeit in einem Spannungsverhältnis zwischen gegenläufigen Kräften. Für steigende Erdölpreise sprechen bereits seit einigen Wochen die Angebotsbedingungen. Das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland hat sich wegen des Ukraine-Kriegs deutlich verschlechtert. Als Folge von Sanktionen findet das russische Rohöl in westlichen Ländern kaum noch Abnehmer.

Belastet werden die Rohölpreise dagegen durch die trüben konjunkturellen Aussichten. Ein grosses Thema ist derzeit die strikte Corona-Politik Chinas, die eine herbe Belastung für die Konjunktur der global zweitgrössten Volkswirtschaft darstellt. Aufgrund der hohen Bedeutung Chinas für den Welthandel ergeben sich auch Risiken für die globale Wirtschaftsentwicklung.

Bitcoin erobert 30’000er-Marke zurück

Nach dem jüngsten Ausverkauf decken sich Anleger wieder mit Bitcoin ein. Die Cyber-Devise verteuert sich um knapp 8% auf 30’716 $. «Abzuwarten bleibt, ob sich der Erholungsversuch nachhaltig ausgestaltet», sagt Analyst Timo Emden von Emden Research. «Sämtliche zuletzt zu beobachtende Gegenbewegungen waren temporärer Natur und wurden regelmäßig wieder abverkauft.» Die Zinserhöhungsängste und die Furcht vor den Folgen des Kurskollapses des Stablecoins TerraUSD seien ja nicht aus der Welt

Weitere Verluste an der Wallstreet

Die hartnäckig hohe Inflation in den USA hat dazu geführt, dass sich die Verluste an Wall Street fortgesetzt haben. Auch wenn es den Indizes gelungen ist, ihre Verluste im späten Handel noch etwas einzugrenzen.

Für den Dow Jones Industrial war es der sechste Tag in Folge mit Verlusten. Der Leitindex gab um 0,33% nach und schloss bei 31’730 Punkten. Der marktbreite S&P 500 ging um 0,13% tiefer bei 3930 Punkten aus dem Handel. Der tech-lastige Nasdaq 100 bewegte sich kaum und kam bei 11’945 Punkten zu stehen. Ein Minus von 0,18%.

Trotzdem gehörten Titel aus dem Tech-Sektor wie Microsoft (–2%) und Apple zu den Verlierern. Der iPhone-Hersteller büsste 2,7% ein und notierte damit auf dem tiefsten Stand seit Mitte Oktober 2021. Grund sind Probleme mit dem Nachschub in der Produktion, aufgrund der chinesischen Coronapolitik. Unter die Räder kamen ebenfalls Autohersteller. General Motors verlor 4,6% und Ford 3%. Grund war eine Studie von Wells Fargo (WFC 41.81 -1.79%), die davon ausging, dass die Produktionskosten für E-Autos stark steigen werden.

Die Terminkontrakte für zehnjährige Treasuries (T-Futures) stiegen um 0,37% auf 119,7 Punkte. Bei zehnjährigen Staatspapieren sank die Rendite auf 2,87%.

Fed-Chef beruhigt Märkte in Asien

Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben die Woche versöhnlich beschlossen. Nach dem nervösen Auf und Ab der Vortag legten sie am Freitag deutlich zu. Auf Wochensicht bleiben die Aktienmärkte in Fernost allerdings im Abwärtstrend und notieren etwas leichter als vor sieben Tagen.

Die Stabilisierung der Wall Street im Handelsverlauf am Donnerstag signalisierte abnehmenden Verkaufsdruck. Zur Beruhigung der Märkte trugen neue Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zum Zinserhöhungskurs bei, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten. Er habe damit die Sorgen über einen grossen Zinsschritt von 75 Basispunkten gedämpft. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (N225 26'427.65 +2.64%) legte um 2,64% auf 26’467,65 Punkte zu. Am australischen Aktienmarkt ging es ebenfalls deutlich nach oben. Der S&P/ASX 200 zog um 1,93% auf 7075,10 Punkte an.

In China begrenzten dagegen die Lockdown-Massnahmen in Shanghai weiterhin die Kursentwicklung, wobei es allerdings erstmals einen Zeitplan für das Ende der Lockdown-Massnahmen gab. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland legte um 0,54% auf 3980,26 Punkte zu. Der Hang Seng (HSI 19'898.77 +2.68%) der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg zuletzt um 2,16% auf 19’799,56 Punkte.

Etwas verhaltener gestaltete sich die Erholung an der indischen Börse. Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies auf den Inflationsdruck, der sich in den jüngsten Preisdaten widerspiegele. «Die indische Zentralbank (RBI) könnte eine weitere Zinserhöhung auf ihrer Sitzung im Juni statt im August in Erwägung ziehen.» Gleiches gilt für Indonesien, wo die Börse nur leichte Gewinne verzeichnete. Angesichts der Inflationsentwicklung «dürften Indonesiens Währungshüter gute Gründe haben, die erwartete geldpolitische Straffung zu forcieren», merkte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank an.