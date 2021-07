SMI schliesst bei knapp 12’071 Punkten

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag etwas leichter geschlossen. Laut Händlern konsolidiert der Markt derzeit auf einem hohen Niveau. Teuerungszahlen aus den USA haben die Märkte nur wenig bewegt. Die Verbraucherpreisdaten haben im Juni überraschend auf 5,4% anzogen. Unter Ökonomen mehren sich aber die Zweifel, ob die Fed mit ihrer Einschätzung richtig liegt, dass der Preisanstieg nur vorübergehender Natur ist. Die Flut an billigem Geld gilt als ein Haupttreiber für die Kursrally der vergangenen Monate.

Einen ersten Vorgeschmack auf die Berichtssaison lieferten bereits die beiden Grossbanken Goldman Sachs (GS 376.73 -0.99%) und JPMorgan. In der Schweiz rollt die Berichtssaison erst kommende Woche so richtig an. Die Erwartungen seien nach all den positiven Gewinnwarnungen der vergangenen Wochen und einer Reihe starker Konjunkturzahlen inzwischen doch sehr hoch, sagten Marktteilnehmer.

Der SMI (SMI 12'071.05 -0.09%) schloss am Dienstag 0,09% tiefer auf 12’071,05 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem ihre Gewichtung gekappt ist, verlor 0,07% auf 1950,26 und der breite SPI (SXGE 15'520.82 -0.06%) 0,06% auf 15’520,82 Zähler. Gewinner und Verlierer hielten sich ungefähr die Waage.

Die Blue Chips wurden vom Noch-SMI-Mitglied Swatch mit einem Kursplus von 0,9% angeführt. Der Uhrenkonzern hatte am Vorabend den Halbjahresbericht veröffentlicht und mit den vorgelegten Zahlen die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Expertengemeinschaft geschlagen. Swatch konnte den Rückstand auf das Vor-Krisen-Jahr 2019 klar verringern und schreibt wieder schwarze Zahlen.

Die Aktien des Mitbewerbers Richemont (CFR 112.00 -0.31%) (-0,3%) konnten nur im frühen Handel mit Swatch mithalten. Doch Händler sind überzeugt, dass auch der breiter aufgestellte Luxusgüterhersteller am Freitag mit guten Zahlen zum ersten Quartal 2021/22 aufwarten dürfte. Nur habe die Aktie eben schon einen steilen Weg hinter sich.

Gefragt waren auch einige zyklische Werte wie jene des Sanitärkonzerns Geberit (GEBN 723.80 +0.78%) und des Liftherstellers Schindler (SCHP 285.00 +0.81%) (je +0,8%) sowie des Bauzulieferers Sika (SIKA 312.00 +0.29%) (+0,3%). Im Gesundheitssektor wurden Sonova (SOON 340.20 +0.29%) (+0,3%) und Straumann (STMN 1'580.00 +0.51%) (+0,5%) in die Depots genommen.

Im Finanzsektor fielen Credit Suisse (CSGN 9.12 -1.38%) mit einen deutlichen Minus von 1,4% auf. Moody’s hatte das Rating der Grossbank für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten und Einlagen um eine Stufe auf ‘A1’ von zuvor ‘Aa3’ gesenkt. Von den starken Zahlen der US-Konkurrenten konnten aber auch UBS (UBSG 13.77 -0.07%) (-0,1%) und Julius Bär (BAER 58.78 +0.34%) (+0,3%) am Ende des Tages nicht wirklich profitieren.

Zum Teil deutliche und im Gesamtmarkt spürbare Verluste verbuchten die Marktschwergewichte Novartis (NOVN 85.10 -0.39%) (-0,4%) und Roche (ROG 356.20 -0.03%) (-0,1%), während Nestlé (NESN 115.88 +0.07%) um leichte 0,1% stiegen. Unter den Verlierern waren aber vor allem die Technologiewerte AMS (-2,1%) und Logitech (LOGI 112.70 -1.96%) (-2,0%) zu finden. Temenos (TEMN 148.80 +0.81%) (+0,8%) wurden hingegen von einer Kurszielerhöhung durch Barclays (BARC 170.16 -1.66%) gestützt.

Am breiten Markt hielten sich die Aktien von Lindt & Sprüngli (LISN 100'200.00 +0.1%) (+0,1% auf 100’200 Fr.) über der Schallgrenze von 100’000 Fr. Am Vortag ist der Kurs der Namenaktie des Edelschokoladeherstellers erstmals seit dem Börsengang im Jahr 1986 über diese Marke gestiegen.

Vontobel (VONN 76.35 +2.48%) (+2,5%) waren nicht zuletzt dank einer Kaufempfehlung von Citigroup (C 68.59 -1.23%) fester. Die Aktien gehörten im bisherigen Jahresverlauf nicht grade zu den Top-Performern. BC Jura schlossen nach Halbjahreszahlen 2,9% höher.

Medacta (MOVE 121.60 +1.33%) zogen um 1,3% an. Die US-amerikanische Tochter des Medizinaltechnikunternehmens hat eine Klage wegen Patentverletzung durch die Firma Microport mit einem Vergleich beigelegt. Das kostet Medacta 7 Millionen US-Dollar plus weitere 5 Millionen in den nächsten sieben Jahren. Dafür ist der Streit nun «vollständig und endgültig» beigelegt.

Euro fiel – US-Inflationsschub stützte Dollar

Der Euro fiel am Dienstag nach überraschend stark gestiegenen US-Inflationsdaten. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1828 $. Im frühen Handel hatte sie noch rund einen halben Cent höher notiert.

Zum Schweizer Franken kletterte der US-Dollar vorübergehend über 92 Rp. Mit 0,9164 Fr. kostete sie zwischen zeitlich allerdings nur wenig mehr als im frühen Handel. Der Euro ging zum Franken etwas tiefer um mit 1,0839 Fr.

Gestützt wurde der Dollar durch stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise aus den USA. Die Verbraucherpreise waren dort um 5,4% im Jahresvergleich gestiegen. Das war mehr als von Volkswirten erwartet und ist die höchste Inflationsrate seit August 2008. Sie lag damit deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank Fed von 2%. Der Druck auf die Fed könnte so wachsen, dass sie aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik aussteigen muss. Die Fed hatte den Anstieg bisher immer mit Sonderfaktoren erklärt, die auch mit der Aufhebung von Corona-Beschränkungen zusammenhängen.

«Die Wirtschaft läuft rund und von Deflationsrisiken kann derzeit nicht die Rede sein», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt von der VP Bank (VPBN 111.80 +1.82%). «Die Fed wird deshalb schon bald einen konkreten Fahrplan zum Ausstieg aus den Wertpapierkäufen vorlegen.» Eine weniger lockere Geldpolitik in den USA würde den Dollar stützen. In der Eurozone hingegen dürfte die EZB ihre lockere Geldpolitik noch lange fortsetzen.

«Wichtiger noch als die Inflationszahlen dürfte aus Marktsicht die Rede von Notenbankchef Jerome Powell vor dem Kongress am Mittwoch und am Donnerstag sein», sagte You-Na Park-Heger, Devisenexpertin bei der Commerzbank (CBK 5.58 -2.05%). Bedeutender als die Daten sei die Frage, wie die Fed darauf reagiere.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85518 (0,85570) britische Pfund, 130,55 (130,55) japanische Yen und 1,0857 (1,0852) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (Gold 1'807.12 +0.02%) wurde am Nachmittag in London mit 1812 $ gehandelt. Das waren knapp 6 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise legten leicht zu

Die Ölpreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 76.41 +1.51%) 75,87 $. Das waren 73 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 75.30 +2.03%)) erhöhte sich um 58 Cent auf 74,70 $.

Die Ölpreise erholten sich von zwischenzeitlichen Verlusten. Die in den USA auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegene Inflationsrate bewegte den Ölmarkt nicht nachhaltig. Offenbar erwarten die Anleger keine rasche Reaktion der US-Notenbank Fed. Eine restriktivere Geldpolitik könnte die Konjunkturerholung belasten und so auch die Nachfrage nach Rohöl.

Eine Warnung der Internationalen Energieagentur (IEA) vor einer zu geringen Versorgung des Ölmarkts entfachte vorübergehend Auftrieb. In ihrem Monatsbericht warnte die IEA vor den Auswirkungen des Streits innerhalb des Ölverbunds Opec+ über die Förderpolitik. Sollte der Streit nicht gelöst werden, drohe ein steigendes Angebotsdefizit mit möglicherweise höheren Kraftstoffpreisen.

Eigentlich hatten die in der Opec+ vereinigten 23 Länder ihre Förderung ab August schrittweise weiter erhöhen wollen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Ein Disput zwischen dem Ölgiganten Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten verhinderte jedoch eine Einigung. Nach derzeitigem Stand ändert sich an der coronabedingt gedeckelten Förderung des Verbunds zunächst nichts.

Aktien New York: Rekorde trotz vorsichtiger Anleger

Der bekannteste US-Index Dow Jones (Dow Jones 34'891.03 -0.3%) Industrial hatte am Dienstag zum Auftakt der Berichtssaison ein weiteres Mal die Marke von 35’000 Punkten getestet. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 (Nasdaq 100 14'877.71 -0%) übersprang zugleich erstmals in seiner Geschichte die Hürde von 14’900 Punkten und auch der breite Nasdaq Composite erreichte ein neues Rekordhoch. Und all das, obwohl die Inflationsrate im Juni weiter anzog und auf den höchsten Stand seit August 2008 stieg.

Im frühen Handel dann gab der Dow wieder nach und verlor 0,17% auf 34 934,95 Punkte. Der S&P 500 (S&P 500 4'376.50 +0.38%) kam mit plus 0,01% auf 4385,16 Zähler kaum vom Fleck, während der Nasdaq 100 um 0,49% auf 14 950,50 Punkte sein Rekordhoch vom Handelsauftakt weiter ausbaute.

Im Juni zogen die Verbraucherpreise überraschend auf 5,4% an, nachdem die Teuerung bereits im Mai mit 5% klar über das Zwei-Prozent-Ziel der US-Notenbank (Fed) gestiegen war. Weil diese den Anstieg jedoch als übergangsweise Entwicklung bewertet, will sie geldpolitisch nicht eingreifen. Unter Ökonomen mehren sich aber die Zweifel, ob die Fed mit ihrer Einschätzung noch richtig liegt. Die Situation der Fed werde jedenfalls mit dieser Entwicklung nicht leichter, wie Analyst Ralf Umlauf von der Helaba sagt