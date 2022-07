SMI: Anleger erwarten US-Inflationsdaten mit Zurückhaltung

(AWP/Reuters) Um 14.30 Uhr werden die Inflationsdaten in den USA publiziert. «Die Inflation wird als entscheidend angesehen, da sie die Marktstimmung zumindest für die nächsten Wochen prägen wird», sagt ein Händler. Derzeit rechnet der Markt mit einem weiteren Anstieg. Vor allem aber erhoffen sich Marktteilnehmer Aufschluss über die weitere Marschrichtung der US-Notenbank.

An der grundsätzlichen Straffungspolitik des Fed dürften die aktuellen Daten zwar nichts ändern. Hinweise auf einen Höhepunkt oder sogar einen Rückgang der Inflation dürfte dagegen von den meisten Anlegern als sehr gute Nachricht wahrgenommen werden, was die Marktstimmung vor der nächsten Zinserhöhung Ende des Monats wirklich verbessern könnte. Übertrifft die Inflation dagegen die Marktschätzung, könnte dies möglicherweise ein Indiz für eine straffere Zinspolitik der US-Notenbank Fed sein. Die Aktienmärkten würden dann wieder zum Sinkflug ansetzen. Am Abend folgt dann noch das Beige Book der US-Notenbank.

Der SMI (SMI 10'898.95 -1.54%) verliert gegen 11.15 Uhr 1,31% auf 10’925,33 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 1,0% auf 1677,21 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'046.54 -1.42%) um 1,15% auf 14’085,29 Punkte. Im SLI stehen 22 Verlieren sechs Gewinner gegenüber. Zwei Werte (Geberit (GEBN 472.40 -0.67%) und ABB (ABBN 26.26 -0.27%)) sind unverändert.

Zu den grössten Verlierern gehören die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 5.38 -2.25%) und UBS (UBSG 15.53 -1.86%) . Nachdem sie am Vortag noch unter den grössten Gewinnern waren, sorgt nun ein vorsichtiger Kommentar von Morgan Stanley (MS 75.94 +0.16%) für Katerstimmung. Das Analystenteam geht für den gesamten europäischen Bankensektor von schwächeren Erträgen sowohl im Investment-Banking als auch der Vermögensverwaltung aus. So gehören Banken-Titel auch europaweit zu den grössten Verlieren. Ab dem morgigen Donnerstag legen die ersten US-Grossbanken ihre Quartalszahlen vor. Im Vorfeld steige nun die Nervosität der Investoren, heisst es am Markt.

Mit Zurich Insurance (ZURN 418.70 -1.57%), Julius Bär (BAER 44.00 -1.03%), Partners Group (PGHN 876.60 -2.34%) und Swiss Re (SREN 73.24 -0.89%) stehen noch weitere Vertreter aus der Finanzbranche auf den Verkaufslisten. Sie verbuchen Abgaben von bis zu 1,6%.

Das grösste Minus unter den SMI-Titeln verzeichnen Temenos (TEMN 77.96 -3.20%) ebenfalls nach einem Analystenkommentar. Hier zeigt sich der bei Goldman Sachs (GS 292.53 -0.22%) zuständige Analyst ebenfalls vorsichtig vor den anstehenden Quartalszahlen. Er sehe bei dem Bankensoftware-Spezialisten zum einen Auswirkungen durch makroökonomische Verlangsamung, so der Experte. Zum anderen gehe er von einer weiter zunehmenden Konkurrenz aus.

Zu dem insgesamt eher schwachen Gesamtbild tragen vor allem die Verluste bei den drei Schwergewichten Novartis (NOVN 81.19 -2.09%), Nestlé (NESN 113.60 -1.76%) und Roche GS (ROG 322.75 -1.72%) bei, die um bis zu 2,1% zurückfallen.

Derweil wird die überschaubare Gewinnerliste von dem Vakuumventil-Hersteller VAT Group (VACN 219.20 -3.69%) angeführt. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten dank einer hohen Nachfrage der Halbleiterhersteller Rekordwerte für Halbjahresumsatz und Marge erreicht. Dabei zählen die VAT-Aktien mit einem Kurseinbruch von fast 50 Prozent seit Anfang Jahr zu den grössten Verlierern am Schweizer Aktienmarkt.

Das gute Ergebnis des Vakuumventil-Herstellers sorgt auch in den hinteren Reihen für positive Entwicklungen. So legen das Messtechnikunternehmen Inficon (IFCN 746.00 +0.00%) und das Industrieunternehmen Comet (COTN 146.40 +0.55%) leicht zu.

Daneben bewegt sich Schindler (SCHP 182.60 +0.25%) mit einem Plus von 0,6% gegen den Trend. Grund dafür könnten die Exportdaten aus China sein, die im Juni dank gelockerter Corona-Massnahmen wieder gestiegen sind. Diese sorgen auch bei Richemont (CFR 101.95 -0.63%) und Swatch Group (UHR 232.40 -0.90%) für vergleichsweise stabile Kursbewegungen. Beide Uhrenriesen gewannen bereits letzte Woche dazu.

Nach der Gewinnwarnung vom Vortag, als die Polypeptide-Papiere um 39% eingebrochen waren, setzen sie ihren Sinkflug weiter fort und verlieren 7%.

Euro hält sich über Parität zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch knapp über der Parität zum US-Dollar gehalten. Nachdem die Gemeinschaftswährung am Vormittag zeitweise bis auf 1,0006 $ gefallen war, wird sie gegen Mittag wieder etwas höher bei 1,0067 $ gehandelt.

Das Euro/Franken-Paar hat sich im bisherigen Handelsverlauf der Marke von 0,98 genähert. Das Tagestief liegt aktuell bei 0,9806. Dieses erneute Jahrestief wäre zugleich auch die niedrigste Notierung seit Januar 2015. Der US-Dollar bewegt sich unterdessen mit 0,9774 Fr. wieder unterhalb der 0,98er Marke.

Am Dienstag war der Euro erstmals seit zwei Jahrzehnten wieder genau einen Dollar wert gewesen. Seit Beginn des Jahres ist der Kurs um etwa 13 Cent gefallen. Gründe für die Kursschwäche der Gemeinschaftswährung sind die Sorgen vor einer Energiekrise in Europa und ein starker Anstieg der Leitzinsen in den USA, während die EZB die Zinsen erst ab Juli leicht erhöhen will.

Inflationsdaten aus führenden Volkswirtschaften der Eurozone zeigten im Handelsverlauf eine weiter starke Teuerung. Allerdings basierten die Preisdaten aus Deutschland, Frankreich und Spanien jeweils auf einer zweiten Schätzung und bestätigten wie vom Markt erwartet die ersten Erhebungen.

Vergleichsweise wenig verändert zeigt sich auch der Neuseeland-Dollar. Die Notenbank des Landes hatte am frühen Morgen im Kampf gegen die hohe Inflation den Leitzins erneut deutlich angehoben. Der Zinsschritt war aber am Markt erwartet worden.

Die Notenbank Südkoreas hat wegen des starken Preisauftriebs die Zügel ebenfalls weiter angezogen und den Leitzins erhöht. Beim südkoreanischen Won zeigte sich zuletzt ein Kursgewinn von fast einem halben Prozent zum Dollar.

Ölpreise erholen sich etwas von Talfahrt

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen und haben sich damit etwas von der Talfahrt vom Vortag erholen können. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,17 $. Das waren 68 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 70 Cent auf 96,54 $.

Die aktuelle Nachfrageprognose der Internationale Energieagentur (IEA) hat die Ölpreise nicht weiter belastet. Der Interessenverband führender Industriestaaten hat in seinem aktuellen Monatsbericht die Erwartung an die weltweite Nachfrage in diesem Jahr leicht gesenkt, von zuvor 99,4 Mio. Barrel pro Tag auf nur noch 99,2 Mio. Barrel. Für das kommende Jahr wurde die Prognose von 101,6 Mio. auf 101,3 Mio. nach unten gesetzt.

Am Vortag war der Preis für Rohöl aus der Nordsee noch um etwa sechs Dollar eingebrochen. Sowohl der Preis für US-Öl als auch für Brent-Öl waren unter die Marke von 100 Dollar gerutscht. Als Ursache gilt die Furcht vor einem Konjunktureinbruch wegen der drohenden Energiekrise in Europa und harter Corona-Massnahmen in China. Zum Wochenstart hatte Russland wegen routinemässigen Wartungsarbeiten die Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 gestoppt und damit die Sorgen über die Zukunft der Energieversorgung in Europa weiter angefacht.

Marktbeobachter wollen einen weiteren Rückgang der Ölpreise nicht ausschliessen. Derzeit werde der Ölmarkt von Konjunktursorgen getrieben, sagte Rohstoffexperte Warren Patterson von der Bank ING. Daher seien kurzfristig weitere Preisrückgänge wahrscheinlich.

Bitcoin unter 20’000 $

Die Kryptowährung Bitcoin wird zur Wochenmitte bei Preisen unter der Marke von 20’000 $ gehandelt. Kursimpulse erwarten Marktbeobachter von den heute Mittwoch anstehenden Daten zur Inflationsentwicklung in den USA.

Am Mittwochvormittag kostet der Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp rund 19’800 $ und damit knapp 2% weniger als vor einer Woche. Vor dem Wochenende notierte die «Krypto-Leitwährung» noch teilweise über der Marke von 22’000 $. Die Marktkapitalisierung beträgt zur Berichtszeit 376 Mrd. $ und damit rund 10 Mrd. weniger als vor Wochenfrist.

USA: Verluste vor wegweisenden Inflationsdaten

Die US-Börsen sind am Montag unter Druck gekommen. In China ist die Zahl der Coronafälle auf den höchsten Stand seit Mai gestiegen. Die Angst vor weiteren Lockdowns wegen der dortigen Null-Covid-Strategie und daraus folgenden Lieferengpässen nimmt zu. Ausserdem wird am Mittwoch die US-Inflationsrate publiziert. Fällt sie hoch aus, könnte das die US-Notenbank in ihrem Kurs bestätigen, schnelle Zinsschritte vorzunehmen.

Der Dow Jones Industrial (–0,52%) fiel auf 31’173 Punkte. Der S&P 500 (–1,15%) schloss auf 3854 Punkten. Der Tech-Index Nasdaq 100 (–2,19%) notierte zum Handelsschluss auf 11’860 Punkten.

Der Kurs des Social-Media-Unternehmens Twitter (–11,4%) stürzt ab, da Elon Musk sein Übernahmeangebot zurückgezogen hat. Der von Musk geleitete Elektroautobauer Tesla (–6,55%) notiert wegen den Sorgen um die chinesische Produktion tiefer.

Ein Leak von internen Dokumenten des Fahrdienstvermittlers Uber (–5,13%) zeugt von einer aggressiven Lobbyarbeit mit fragwürdigen Mitteln gegen staatliche Regulierung.

Asien-Börsen vor US-Inflationsdaten nervös

Die Aktienmärkte in Asien notieren am Dienstag tiefer. Der MSCI Asia Pacific fällt auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Der japanische Nikkei 225 handelt 1,9% niedriger. Der Hang Seng in Hongkong notiert 1,1% tiefer. Der Shanghai Composite verliert 0,4%. Der südkoreanische Kospi büsst 1,1% ein. Der australische S&P/ASX 200 steht fast unverändert.

Die Futures-Märkte indizieren auch für die westlichen Märkte Verluste. Für den S&P 500 notiert der Kontrakt 0,5% tiefer. Für den deutschen Dax wird ein Verlust von 0,8% indiziert. Der Kontrakt auf den Euro Stoxx 50 steht 0,7% niedriger.