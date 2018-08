SMI kann über der 9000-Marke schliessen

(Reuters/AWP/SPU) Die Schweizer Börse ist schwächer in die Woche gestartet. Die Anleger seien verunsichert wegen der Türkei-Krise und ihren ungewissen Folgen, sagen Händler. Der Swiss Market Index SMI verlor bei Eröffnung 0,4% und gab im frühen Handelsverlauf zusätzlich ab. Am Nachmittag baute er einen Teil der Verluste ab und eroberte die Marke von 9000 Punkten zurück. Am Freitag hatte der Leitindex 1,3% verloren.

Nach den jüngsten Kursverlusten an Wallstreet fingen sich die US-Börsen. Die Leitindizes Dow Jones gab bei Börsenschluss in Europa leicht nach, der S&P 500 trat auf der Stelle, und der Nasdaq Composite lagen knapp im Plus.

Bankaktien schwächer

Von den Schweizer Blue Chips fielen vor allem die Bankaktien wie UBS, Credit Suisse und Julius Bär zurück. Damit schlossen die Bankaktien an die schwache Entwicklung der Vorwoche an. Demgegenüber notierten die Versichereraktien Swiss Re, Zurich Insurance und Swiss Life höher.

Auch die Titel der beiden Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch Group verloren deutlicher als der Gesamtmarkt.

Von den Marktschwergewichten bewegten sich die Pharmatitel Novartis und die Nestlé-Aktien kaum. Die Genussscheine von Roche verloren.

Verkauft wurden die Anteile zyklischer Firmen: ABB, Adecco und LafargeHolcim notierten schwächer, allerdings deutlich über den Tagestiefstkursen. Die Aktien von Geberit zogen am Tag vor dem Zwischenbericht minimal an.

Aryzta mit starken Schwankungen

Im breiten Markt legten die Aktien von Aryzta bei Eröffnung klar um 2,5% zu. Rasch gaben sie ihre Avancen wieder preis und schlossen deutlich im Minus. Der Backwarenhersteller hatte zur Verbesserung der Finanzlage eine Kapitalerhöhung sowie ein Kostensenkungsprogramm angekündigt. Die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal entspreche den Erwartungen.

GAM büssten ebenfalls deutlich ein. Der Vermögensverwalter schliesst neun Fonds die vom suspendierten Fondsmanager geführt wurden.

Nach den Zahlen vom Freitag verbunden mit klaren Abgaben gaben Dätwyler am Montag weiter nach. Conzzeta büssten die Gewinne vom Freitag in etwa wieder ein.

Asien im Minus

Die Akteure an den asiatischen Aktienmärkten waren beunruhigt über die heftige Entwertung der türkischen Währung, die am Freitag schon die Börsenplätze in Europa und den USA gedrückt hatte. In Fernost befürchteten Investoren ein Übergreifen auf die Devisen weiterer Schwellenländer – auch asiatischer. Der Regionenindex MSCI Asien-Pazifik stand 1,7% unter dem Freitagsstand.

Noch kräftiger korrigierte die japanische Börse. Die Kursrückgänge beim Nikkei 225 sowie beim Topix beliefen sich auf 2%. Auch die chinesischen Handelsplätze gaben gemessen am Shanghai Composite (–0,6%) und dem Hongkonger Hang Seng (–1,5%) zu Wochenbeginn nach.

Euro erholte sich

Der Euro gewann nach einem schwachen Start. Zum Franken notierte die Einheitswährung um 17.30 Uhr MESZ bei 1.1338 Fr. Mit zwischenzeitlich 1.1289 Fr. war der Kurs so tief gewesen wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Zum Greenback schwächte sich der Euro im frühen Handel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 ab – er notierte bei Börsenschluss in Europa auch fester bei 1.1410 $. Der Dollar handelte leichter zum Franken und stand bei 0.9937 Fr.

Die türkische Lira stand zum Wochenbeginn weiter unter Druck. Die Probleme des Landes dürften Investoren auch in den kommenden Tagen auf Trab halten. Die türkische Zentralbank betonte, Banken jedwede Liquidität zur Verfügung zu stellen und alle nötigen Schritte zu unternehmen, die den Erhalt der Finanzstabilität sicherstellten.

Gold unter 1200 $

Der Goldpreis rutschte nach den jüngsten Verlusten unter die Marke von 1200 $. Die Feinunze notiert bei Handelsschluss in Zürich bei 1196 $. Das war der tiefste Stand seit März 2017. Der Ölpreis verlor erneut. Der Kurs lautete gut 72 $ pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent.