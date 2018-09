SMI schliesst unverändert

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat ihre zwischenzeitlich deutlichen Gewinne nicht halten können. Der Nachmittagshandel wurde von den Entscheiden der Zentralbanken der Europäischen Union, Grossbritannien und der Türkei bestimmt. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8960.08 -0%) eröffnete unverändert und legte im frühen Handel zu. Nach einem Taucher um die Mittagszeit gewann der SMI am Nachmittag wieder deutlicher und arbeitete sich zwischenzeitlich an die Marke von 9000 Punkten heran. Am Vortag war der Leitindex 0,5% gestiegen.

Spekulationen auf eine Entspannung im chinesisch-amerikanischen Zollstreit machten den Anlegern in New York neuen Mut. Der Dow Jones (Dow Jones 26113.11 0.44%) handelte bei Börsenschluss in Europa 0,4% höher, der S&P 500 (SP500 2900.84 0.41%) avancierte 0,4%, und der Nasdaq Composite legte 0,7% zu.

SMI-Banken im Plus

Bei den Schweizer Bluechips hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Angeführt wurden die Gewinner von den Papieren zyklischer Firmen wie dem Zementhersteller LafargeHolcim (LHN 45.03 0.51%) und dem Elektrotechnikkonzern ABB (ABBN 23.15 0.61%). Dahinter folgten die Bankaktien von UBS (UBSG 15.05 0.07%) sowie die Versicherungen Swiss Re (SREN 87.36 0.16%) und Swiss Life (SLHN 356.9 0.14%). Credit Suisse (CSGN 14.415 -0.17%) schlossen minimal leichter.

Die stärksten Einbussen verzeichneten die Anteile des Uhrenherstellers Swatch mit einem Abschlag von 0,8 Prozent. Händler sagten, das Minus könnte auf die Ankündigung des iPhone-Herstellers Apple (AAPL 227.1135 2.73%), einen neue Version der Apple Watch auf den Markt zu bringen, zurückzuführen sein.

Novartis (NOVN 82.12 -0.02%) bewegten sich kaum. Der Pharmariese hatte die vollständigen Ergebnisse einer Phase-III-Studie zum Einsatz des Medikaments Gilenya bei Kindern und Jugendlichen mit Multipler Sklerose veröffentlicht. Gilenya erreichte das Hauptziel und führte zu deutlich weniger Rückfällen als bei der Vergleichsarznei.

Abgaben verzeichneten indes nach einem guten Handelsstart Swatch Group (UHR 381.2 -0.7%). Händler sagten, das Minus könnte auf die Ankündigung des iPhone-Herstellers Apple, einen neue Version der Apple Watch auf den Markt zu bringen, zurückzuführen sein. Die Aktien des Rivalen Richemont (CFR 81.04 -0.05%), der sein Uhrensortiment auf die obere Preisklasse ausgerichtet hat, schlugen sich mit leicht höheren Kursen besser. Swisscom (SCMN 439.5 0.02%) und Adecco (ADEN 57.76 -0.41%) verloren ebenfalls leicht.

Widerstands-Gerüchte trieben Aryzta

Im breiten Markt stiegen AMS (AMS 66.82 1.49%). Die Aktien des österreichischen Chipherstellers profitierten von der Produktpräsentation des Hauptkunden Apple.

Zudem fielen Aryzta (ARYN 10.6 7.59%) mit deutlichen Avancen über die Marke von 10 Fr. auf. Der Investor Gregor Joos, bzw. seine Investmentgesellschaft Larius Capital, fordert gemäss einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Donnerstag einen Verzicht auf die Kapitalerhöhung.

Klar tiefer notierten die Papiere von Cosmo (COPN 132.2 -2.79%) Pharmaceuticals. Die Zulassung des Wirkstoffs Methylen Blau MMX lässt auf sich warten. Der Arzneimittelhersteller hat weiterhin Meinungsverschiedenheiten mit der Prüfungsabteilung der US-Gesundheitsbehörde FDA für medizinische Bildgebung.

Newron büssten markant ein. Das italienische Pharmaunternehmen verzeichnete in den ersten sechs Monaten einen deutlich gesunkenen Erlös und unter dem Strich wieder einen Verlust.

Meyer Burger (MBTN 0.609 4.64%) zogen auf tiefem Preisniveau an.

Asien im Plus

Die Börsen in Asien zeigten sich mehrheitlich von ihrer freundlichen Seite. Der japanische Nikkei 225 avancierte 0,9%, der Hang Seng in Honkong legte sogar 1,4% zu.

In Südkorea verbuchte der Kospi (+0,2%) einen leichten Zuwachs. Der australische S&P/ASX 200 (–0,7%) hingegen tendierte nach unten.

Euro stärker

Der Kurs des Euros stieg zum Dollar und zum Franken. Nachdem die Europäische Zentralbank ihr weiteres Vorgehen in der Geldpolitik kommuniziert hatte, zog die Gemeinschaftswährung auf 1.1674 $ an (Stand: 17.30 Uhr MESZ). Der Euro-Franken-Kurs notierte fester bei 1.1299 Fr. Der Dollar handelte zur Schweizer Währung schwächer bei 0.9678 Fr und somit wieder klar unter der 0.97er-Schwelle.

Ölpreis wieder unter 80 $

Der Ölpreis sank. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 78.21 -1.91%) kostete bei Börsenschluss in Europa weniger als 79 $. Im Verlauf des gestrigen Handels erreichte der Ölpreis die Marke von 80 $. Der Goldpreis notierte etwas tiefer, aber über der Schwelle von 1200 $. Die Feinunze des Edelmetalls lag bei 1203 $.