Ruhiger Börsenstart erwartet

(AWP/Reuters/CF) Am Tag nach dem mit Spannung erwarteten EZB-Entscheid zeichnet sich hierzulande ein wenig veränderter Handelsstart ab. Gemäss Daten von Julius Bär wird der Swiss Market Index (SMI) vorbörslich 0,3% höher gestellt.

Die grössten Avancen zeigen vor Börsenstart Roche (+1%). Der Pharmakonzern hat zum Wochenschluss gleich zwei Erfolgsmeldungen aus seiner Forschungspipeline gemeldet. So hat er mit seiner fix dosierten subkutanen Kombination aus Perjeta und Herceptin bei der Behandlung von Brustkrebs die gesteckten Ziele erreicht. Und weitere Daten zum Mittel Ocrevus haben dessen Wirksamkeit bei der Behandlung von Patienten mit multipler Sklerose untermauert. Auch Novartis (+0,3%) notieren vorbörslich überzeugen.

Einzige Verlierer im SMI sind ABB (–0.1%).

Im breiten Markt sind es Flughafen Zürich (–1,2%). Sie wurden von Barclays auf «Neutral» von «Übergewichten» abgestuft.

Für Nachrichten haben am Freitagmorgen einige kleinere Gesellschaften gesorgt. Darunter die beiden Immobiliengesellschaften BFW und Fundamenta sowie die Klinik- und Hotelgruppe Aevis.

BFW Liegenschaften kommt mit der für das zweiten Halbjahr angekündigten 2019 Portfolioabrundung voran. Fundamenta Real Estate hat im ersten Halbjahr sowohl bei den Mieteinnahmen als auch auf Gewinnseite einen Zuwachs verzeichnet.

Aevis hat im ersten Semester der Umsatz einen Sprung auf 501,2 Mio. Fr. im Vergleich mit 280,6 Mio. Fr. in der Vorjahresperiode verzeichnet. Der Gewinn auf Stufe Ebitda betrug 230 Mio. Fr. nach 31,8 Mio.

Eine Übersicht über die Vorbörsenkurse finden Sie im FuW-Morgen-Report.

In Deutschland dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Donnerstag hatte er nach einer Berg- und Talfahrt 0,4% im Plus bei 12’410,25 Punkten geschlossen.

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich nach kräftigen Verlusten in den vergangenen Handelstagen vorerst stabilisiert. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,40 $. Das waren zwei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 55,13 $.

Bei den Devisenkursen hat die erneute Verschärfung der bereits ultralockeren Geldpolitik durch die EZB den Euro nicht nachhaltig belastet. Am Morgen notiert der Euro in US-Dollar sowie der Euro in Franken auf Vortagesniveau. Der US-Dollar in Franken kostet etwas weniger.