SMI fällt nach US-Inflationsdaten zurück

(AWP/Reuters) Das davor im Leitindex SMI (SMI 10'906.68 -0.76%) erzielte Kursplus brach auf einen Schlag weg und in der Folge fiel der Index ins Minus. Die Inflation verbleibt in der weltweit grössten Volkswirtschaft auf einem sehr hohen Niveau, was im Handel Zins- und Inflationssorgen schürt.

Die Konsumentenpreise kletterten in den USA im August zum Vorjahr um 8,3% in die Höhe während am Markt eine Rate von gut 8% erwartet worden ist. Ebenfalls klar über den Erwartungen fielen die Daten zur Kerninflation aus. Mit den überraschend hohen Teuerungsdaten rückten bei den Anlegern wieder verstärkt Zinsängste in den Vordergrund, heisst es im Handel. Die US-Notenbank könne sich an diesen Daten nicht erfreuen. Das Fed werde gefordert bleiben und für die nächste Zinssitzung sei nun eine Erhöhung des Leitzinses um deutliche 75 Basispunkte in Stein gemeisselt, so ein Ökonom.

Gegen 15.15 Uhr verliert der SMI 0,38% auf 10’949,02 Punkte nachdem er kurz vor der Zahlenpublikation bei 11’075 Stellen kursierte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst 0,89% auf 1672,04 Stellen ein und der breite SPI (SXGE 13'982.21 -0.90%) 0,50% auf 14’038,22 Zähler. Der US-Dollar zieht indes zum Franken an, rückte über die Marke von 0.96 Fr. vor und kostet nun 0.9619 Franken.

Im SLI haben die Verlierer das Zepter übernommen. Insgesamt stehen 24 Verlierer den nur noch 6 Gewinnern gegenüber. Die US-Datenvorlage setzt vor allem Zyklikern und insbesondere den zinssensitiven Technologieaktien zu. Aktuell fallen AMS-Osram um 5,1%, VAT Group (VACN 231.60 -4.53%) um 3,4% oder Logitech (LOGN 48.49 -3.06%) um 2,7%. Diese Titel kamen am Nachmittag stark unter Druck.

Sika (SIKA 219.50 -5.67%) bauen die zuvor erlittenen Verluste aus und bleiben mit einem Minus von 5,2% am Ende des SLI. Eine Ratingabstufung durch die Bank JP Morgan lastet zusätzlich auf den Papieren. Weit hinten sind auch noch Straumann (STMN 102.90 -6.67%) Geberit (GEBN 446.60 -3.44%) oder die in der ersten Handelshälfte fester tendierenden Credit Suisse (CSGN 5.16 -3.19%) oder Partners Group (PGHN 933.60 -3.79%) zu finden.

Demgegenüber werden UBS (UBSG 16.32 +1.27%) nach wie vor gut nachgefragt. Die Grossbank hat eine höhere Ausschüttung an die Aktionäre in Aussicht gestellt. Fester tendieren etwa auch noch Zurich Insurance (ZURN 430.90 +0.94%) oder die defensiven Schwergewichte Nestlé (NESN 112.32 +0.41%) und Roche GS (ROG 323.55 +0.28%). Novartis (NOVN 79.55 -0.74%) geben mit 0,3% nur leicht nach.

Im breiten Markt avancieren Obseva gar mit 5,6%. Das Biotechunternehmen Obseva kommt mit der Umstrukturierung voran, wie es am Morgen hiess. Deutliche Abgaben verzeichnen dagegen Zur Rose (ROSE 42.22 -8.93%). BaaderHelvea hat die Aktien neu mit «Add» eingestuft nach zuvor «Buy».

US-Inflationsdaten schicken Wall Street auf Talfahrt

Eine unerwartet hohe Inflation hat am Dienstag bei den zuletzt wieder optimistischeren Anleger an den US-Börsen für Ernüchterung gesorgt. Vor allem unter den Tech-Werten, die als besonders zinsabhängig gelten, war die Enttäuschung gross, dass sich die US-Jahresinflationsrate nur leicht abschwächte. Anleger sehen darin ein Indiz dafür, dass der Druck auf die US-Notenbank Fed bei ihren geldpolitischen Straffungen nicht nachlässt und weiter eine Rezession droht.

Der Dow Jones Industrial sank nach einer halben Handelsstunde um 1,94% auf 31’753,98 Punkte und egalisierte damit die Kursgewinne der vergangenen beiden Handelstage. Andere Indizes verloren sogar noch etwas mehr: Der marktbreite S&P 500 büsste 2,32% auf 4015,14 Zähler ein und der technologielastige Nasdaq 100 (NDX 12'739.72 +1.20%) sackte um 3,26% auf 12’324,32 Zähler ab.

Auch der US-Dollar und die Kapitalmarktzinsen in den USA legten nach den enttäuschenden Inflationsdaten stark zu, was dafür spricht, dass Anleger weitere deutliche Zinserhöhungen durch die Fed erwarten. Zuletzt hatten sich die US-Börsen vier Handelstage erholt in der Hoffnung, dass sich die Inflation stärker abschwächt. Diese Hoffnung wurde nun enttäuscht.

Dollar legt zu

Der Euro hat durch die unerwartet hohe Inflation in den USA einen Dämpfer erhalten. Nach anfänglichen Gewinnen rutschte die Gemeinschaftswährung am Nachmittag auf bis zu 1.0005 $ ab. Aktuell steht das Paar EUR/USD (EUR/USD 1.0005 -1.14%) bei 1.0016.

Zum Franken gab es ebenfalls reichlich Bewegung. Das Währungspaar USD/CHF (USD/CHF 0.9607 +0.72%) übersprang nach der Publikation der US-Daten die Marke von 0.96 und steht aktuell bei 0.9608 (Mittag: 0.9486). Der Euro kostet derweil 0.9622 Fr. nach 0.9654 zur Mittagszeit.

Der Dollar gewann an Wert nachdem die Nachricht über eine unerwartet hohe Inflation in den USA die Märkte in Bewegung gesetzt hatte. Zwar schwächte sich die Jahresinflationsrate von 8,5% im Vormonat auf 8,3% ab. Analysten hatten jedoch im Schnitt mit einem noch stärkeren Rückgang auf 8,1% gerechnet. Volkswirte verwiesen zudem darauf, dass die Kerninflationsrate – also ohne Lebensmittel und Energie – gestiegen sei.

Mit der überraschend hohen Teuerung steigt auch der Druck auf die US-Notenbank Fed, sich mit weiteren deutlichen Zinserhöhungen gegen die Inflation zu stemmen. «Das Fed muss weiter kräftig auf die Bremse treten, auch um den Preis einer etwaigen Rezession», schrieb Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner in einem Kommentar. Eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf der Sitzung in der kommenden Woche sei praktisch sicher.

Keine grösseren Auswirkungen hatten am Vormittag die deutlich gefallenen ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland. Das Barometer des Mannheimer Forschungsinstituts fiel deutlicher als von Experten erwartet und erreichte den tiefsten Stand seit der Finanzkrise 2008.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.86793 (0.86778) britische Pfund und 144.50 (144.49) japanische Yen fest.

Die Notierung für eine Feinunze Gold rutschte zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit knapp einer Woche. Am Nachmittag wurde die Feinunze in London noch für rund 1703 $ gehandelt. Das waren gut 17 $ weniger als am Vortag.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Dienstag zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95,01 $. Das waren 1,01 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 88.11 +2.28%)) stieg um 1,01 $ auf 88,79 $.

Damit erholen sich die Ölpreise weiter von ihren Verlusten in der Vorwoche. «Auftrieb gibt die allgemein wieder bessere Stimmung an den Finanzmärkten und der schwächere US-Dollar», kommentierten die Experten der Commerzbank (CBK 7.66 -1.69%). Ein schwächerer Dollar macht Rohöl für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger. Hinzu komme, dass sich neben Frankreich, Grossbritannien und Deutschland auch US-Aussenminister Blinken bezüglich einer baldigen Wiederaufnahme des Atomabkommens mit dem Iran skeptisch gezeigt habe, so Fritsch. Eine Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran würde das Ölangebot vergrössern.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke auf Inflationsdaten aus den USA. Es wird durchaus mit einem abermaligen Rückgang der sehr hohen Inflationsrate gerechnet. Dies könnte zumindest etwas Druck von der US-Zentralbank nehmen, die sich mit starken Zinsanhebungen gegen die ausufernde Teuerung stemmt. Der straffe Kurs lastet auch auf der Nachfrage nach Energie und spricht damit für tendenziell fallende Ölnotierungen.

Bitcoin und Ethereum unter Druck

Im Sog der fallenden Börsen ziehen sich Investoren auch aus Kryptowährungen zurück. Bitcoin und Ethereum fallen um 4,5% auf 21.380 $ beziehungsweise um 6,5% auf 1’613 $. Die überraschend hohe US-Inflation nährt Spekulationen auf weitere drastische Zinserhöhungen der Notenbank Fed, die die weltgrößte Volkswirtschaft in eine Rezession stürzen könnten.