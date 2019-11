Schweizer Börse: Anleger halten sich am Mittwoch zurück

(AWP/CF) Die Schweizer Börse hat zur Wochenmitte leicht nachgegeben. Die Anleger haben sich angesichts der anhaltenden Unsicherheit hinsichtlich einer Lösung des US-chinesischen Handelsstreits zurückgehalten. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10299.22 -0.14%); –0,1%) schliesst im Minus. Zwar hat US-Präsident Donald Trump eine baldige Unterzeichnung eines Handelsabkommens angekündigt – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Unter den Investoren haben sich daher Zweifel breitgemacht, ob der Streit tatsächlich bald gelöst werden kann.

Ganz oben auf den Verkaufszetteln sind am Mittwoch die Banken gestanden: die Aktien von Credit Suisse (–2,3%) und UBS (–2,1%) haben jeweils rund 2% eingebüsst.

Auch die Aktien von EFG International (–1,9%) haben Kurverluste verzeichnet. Die Privatbank hat verschiedene Eckwerte für die ersten zehn Monate veröffentlicht. Analysten sehen zwar bezüglich der Neugeldentwicklung ermutigende Anzeichen, zeigen sich aber besorgt über die Margenentwicklung.

Zudem haben sich die Anleger von Versicherungsaktien und Firmen getrennt, deren Entwicklung besonders von der Konjunktur abhängt. Dazu zählen Adecco (–1,2%) und LafargeHolcim (–0,5%).

Gefragt sind hingegen die Valoren des Indexschwergewichts Nestlé (+0,8%) gewesen. Als Tagesgewinner gehen die Aktien von Lonza (+2,7%) in den Feierabend. Sie haben jedoch am Vortag nach dem überraschenden Abgang des Firmenchefs deutlich an Wert verloren.

Für Schlagzeilen haben am Mittwoch Sunrise (+0,1%) gesorgt. Der Mobilfunkkonzern hat die Quartalszahlen publiziert. Zudem ist klar, dass der UPC-Deal nun auch formell vom Tisch ist (lesen Sie hier mehr).

Aryzta (+5,6%) schliessen in der oberen Hälfte des Tableaus. Verwaltungsratspräsident Gary McGann verteidigt im Interview mit «Finanz und Wirtschaft» die hohen Managerlöhne des Backwarenherstellers.

Trump-Rede verunsichert Anleger

Mit Ernüchterung haben in Deutschland Anleger auf die viel beachtete Rede von US-Präsident Donald Trump zur Handelspolitik reagiert. Der deutsche Leitindex Dax (–0,4%) schliesst tiefer.

Bei den Unternehmen sind unter anderem Deutsche Wohnen (+4,5%) im Rampenlicht gestanden. Die Immobilienfirma hat den operativen Gewinn gesteigert und will eigene Aktien zurückkaufen. Analyst Thomas Rothäusler von der Investmentbank Jefferies lobte die Quartalsergebnisse als solide. Die angekündigten Belastungen durch den Berliner Mietendeckel lägen im Rahmen seiner Erwartungen.

Verluste haben dagegen angesichts eines niedrigeren operativen Gewinns die Papiere von Lanxess (–0,9%) erlitten. Er habe allerdings mit einem grösseren Rückgang gerechnet, schrieb Analyst Heiko Feber vom Bankhaus Lampe. Die Titel des Chemiekonzerns haben in den vergangenen Wochen mehr als doppelt so stark zugelegt wie der Nebenwerte-Index MDax.

Zweifel an einem baldigen Handelsdeal mit China bremsen auch die US-Börsen – zumindest bis zum hiesigen Börsenschluss. Auch die anhaltenden Proteste in Hongkong verunsichern die Börsianer. Die drei führenden Indizes notieren schwächer.

Opec und Powell-Aussagen geben Ölpreisen Auftrieb

Eine optimistische Sicht auf die Lage der Weltwirtschaft der Opec und der US-Notenbank hat den Ölpreisen am Mittwoch aufgeholfen. Der Preis für die Nordseesorte Brent (Brent 62.69 0.9%) ist geklettert und auch das US-Leichtöl der Sorte WTI (WTI 57.48 0.84%) hat sich verteuert. Zuvor haben die Preise deutlich nachgegeben.

Der Generalsekretär der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec), Mohammed Barkindo, und Notenbank-Chef Jerome Powell zerstreuten die Sorgen der Investoren vor einer weltweiten Rezession. Der FED-Chef sagte laut Redemanuskript vor dem Kongressausschuss, das grundsätzliche Szenario für die US-Konjunkturaussichten bleibe günstig. Barkindo sprach ebenfalls von stark bleibenden Fundamentaldaten. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die USA und China sich im Zollstreit einigen werden.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Schweizer Franken stärker. Unter Investoren mache sich eine Tendenz in Richtung sicherer Anlagen bemerkbar, was auch den Anleihen und dem Schweizer Franken Auftrieb verleiht. Von einer Flucht in sichere Häfen zu sprechen, wäre aber übertrieben, heisst es. Der Franken erreicht zum Euro aber zeitweise den höchsten Stand seit 5 Wochen. Der Euro in Franken (EURCHF 1.08861 -0.42%) und der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.98954 -0.33%) verbilligen sich.