SMI verliert leicht

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt fällt nach einer freundlichen Eröffnung rasch in den roten Bereich. Die Freude über die Ablehnung des Misstrauensvotums gegen die britische Premierministerin Theresa May und über das leichte Entgegenkommen von Italien im Budgetstreit mit der EU währt nicht lange. Der Schwung der beiden Vortage ist damit verflogen. Kaum einen Einfluss auf die Finanzmärkte haben die jüngsten Äusserungen der SNB zur geldpolitischen Lage.

Der Schweizer Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 8832.33 -0.33%) gewinnt bei Eröffnung 0,2%, dreht aber im frühen Handel ins Minus. Von den Blue Chips knüpfen ABB (ABBN 19.825 0.38%) und Adecco (ADEN 46.61 0.54%) an die starke Performance des Vortages an. Die Banktitel um Credit Suisse (CSGN 11.375 0.62%), UBS (UBSG 12.63 -0.28%) und Julius Bär (BAER 38.2 0.58%) tendieren fester.

Derweil bremsen die Schwergewichte den SMI. Nestlé (NESN 85.54 0.21%) und die Pharmatitel Roche (ROG 254.1 -0.84%) fallen. Novartis (NOVN 87.66 -0.43%) stehen derzeit unverändert. Am Vortag hat es etwas Unruhe am Markt gegeben, nachdem der Konkurrent Johnson & Johnson (JNJ 147.1 0.41%) (J&J) zusammen mit seinem Partner Morphosys Daten aus einer direkten Vergleichsstudie zwischen dem eigenen Mittel Tremfya und dem Novartis-Mittel Cosentyx vorlegte. Gemäss den Daten hat sich das Mittel von J&J in der Behandlung von Patienten mit Schuppenflechte als wirksamer erwiesen als das Novartis-Präparat.

Auf der Verliererseite sind zudem Lonza (LONN 305.8 -2.08%) zu finden. Auch die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 296.1 -1.33%) und Richemont (CFR 64.44 -0.98%) notieren schwächer.

GAM sacken ab

Vereinzelt gibt es im breiten Markt etwas Bewegung. GAM (GAM 3.502 -23.5%) büssen nach der Ankündigung eines Verlusts von knapp 1 Mrd. Fr. massiv an Wert ein. Das Unternehmen hat neben einem Dividendenverzicht ein grösseres Restrukturierungsprogramm angekündigt.

Dufry (DUFN 98.52 0.22%) erweisen sich als am meisten gesucht. Derzeit geben Vifor Pharma (VIFN 122.15 -1.69%), Sonova (SOON 161.5 -0.92%) und Clariant (CLN 18.77 -1.16%) nach, ohne dass es dazu konkrete Nachrichten gäbe.

Kuros: Die geplante Kapitalerhöhung soll kommen, auch wenn das Interesse an den Titeln des Biotech-Unternehmens gering ist.

U-Blox (UBXN 82.5 -1.43%) werden von einer Kurszielsenkung durch Credit Suisse zurückgebunden.

Asien im Plus

In Tokio steigt der Nikkei 225 um 1% und der breiter gefasste Topix um 0,6%. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 1,2%. Chinas Leitindex CSI 300 legt 1,7% zu. Der südkoreanische Kospi notiert 0,8% im Plus, und der australische S&P/ASX 200 avanciert 0,1%.

Euro stabil

Der Euro bewegt sich vor den geldpolitischen Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) nur wenig. Die Gemeinschaftswährung steht zum Dollar bei 1.1380 $. Zum Franken notiert sie etwas leichter, nachdem sie zwischenzeitlich wieder die Marke von 1.13 Fr. überschritten hat. Aktuell steht sie bei 1.1282 Fr. Der Dollar fällt zur Schweizer Währung auf 0.9916 Fr.

Öl leichter

Der Ölpreis notiert schwächer. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 59.42 -2.49%) kostet 60 $. Der Goldpreis notiert stabil bei 1243 $ pro Feinunze.