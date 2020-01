SMI verharrt im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag etwas schwächer. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10592.51 -0.28%) steht bei Eröffnung minimal tiefer. Im frühen Handel weitet er seine Kursverluste aus und fällt unter 10’550. Von diesem Tagestief kann sich der Leitindex jedoch erholen. Kurz vor dem Mittag erreicht er den gestrigen Schlusskurs, dreht dann aber wieder deutlicher in die Verlustzone.

Die anlaufende Berichtssaison und auch das für den morgigen Mittwoch erwartete Teilabkommen zwischen den USA und China sorgen für eine gewisse Vorsicht. Mit Blick auf die bevorstehenden Zahlen zum Schlussquartal 2019 herrsche Nervosität, ob die Gewinne die mittlerweile vollen Bewertungen rechtfertigten, ist zudem zu hören.

Mit Blick auf die Unterzeichnung des Teilabkommens zwischen den beiden Weltmächten China und USA hatten schon im Vorfeld einige Experten gewarnt: Angesichts der damit geschaffenen Tatsachen könnte es zu Gewinnmitnahmen in etwas grösserem Umfang kommen und damit zu einer erhöhten Volatilität. Hierzulande haben zunächst Unternehmen aus den hinteren Reihen ersten Einblick in den Geschäftsverlauf gewährt, in den USA stehen mit JPMorgan, Wells Fargo und der Citigroup (C 80.65 1.77%) drei Grossbanken an.

Im SMI arbeiten sich die zyklischen Titel wie Sika (SIKA 176.9 0.94%), Geberit (GEBN 537.4 0.04%) und LafargeHolcim (LHN 52.56 0.04%) ins Plus. Leichte Kurszielsenkungen und «Sell»-Empfehlungen der UBS (UBSG 12.595 -0.2%) wirken sich kaum auf die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 267.7 -0.11%) und Richemont (CFR 75.3 -0.34%) aus.

ABB (ABBN 23.04 -0.65%) verlieren, obwohl Citigroup das Kursziel für die Valoren des Industriekonzerns von 26 auf 27 Fr. erhöht und die Einstufung auf «Buy» belässt. Gebremst werden sie von einer Abstufung durch das skandinavische Analysehaus ABG Sundal Collier von «Hold» auf «Sell».

Bei Alcon (ALC 57 0.53%) sprechen Marktteilnehmer von einer tendenziellen Aufhellung, nachdem die Papiere zuletzt etwas ins Hintertreffen geraten waren. Vor allem ausländische Banken seien den Titeln gegenüber recht freundlich gestimmt, begründen Börsianer, warum die Valoren sich besser als der Markt schlagen.

Dass der Markt seine Verluste abgebaut hat, liegt massgeblich daran, dass sich die Schwergewichte Novartis (NOVN 90.92 -0.14%) und Nestlé (NESN 103.12 -0.41%) erholt haben. Roche (ROG 316.75 -0.75%) belasten den SMI nach wie vor mit relativ deutlichen Abgaben.

Tech-Werte in unterschiedliche Richtungen

Zahlen hat Lindt & Sprüngli (LISN 88900 0.79%) vorgelegt, die Aktien reagieren freundlich. Der Schokoladenhersteller hat im vergangenen Geschäftsjahr 2019 erneut mehr Lindor-Kugeln, Schokoladentafeln und Pralinés verkauft. Aus eigener Kraft wuchs er mit 6,1%, was etwas besser ist als von Analysten erwartet.

AMS (AMS 44.34 1.67%) profitieren von den Zahlen von Dialog Semiconductor. Der deutsch-britische Chipentwickler hat für das vergangene Quartal einen Umsatz von rund 381 Mio. $ bekanntgegeben. Damit lag der Apple-Zulieferer zwar deutlich unter dem Wert vor Jahresfrist von 431 Mio. $. Er übertraf aber zugleich den Mittelwert der im November veröffentlichten Zielspanne von 350 bis 390 Mio. $.

Schwächer sind Logitech (LOGN 45.69 -1.38%) aufgelegt. JPMorgan senkt das Rating für die Titel aus Bewertungsgründen von «Overweight» auf «Neutral». Das Kursziel bleibt allerdings auf 48 $.

Klar im Minus notieren erneut Temenos (TEMN 146.05 -3.98%). Die Aktien des Westschweizer Herstellers von Bankensoftware büssten gestern bereits nach einem kritischen Bericht des Hedge Fund Shadowfall ein.

Die Valoren Flughafen Zürich (FHZN 172.2 0.94%) sind nach der Publikation der Passagierzahlen für 2019 gesucht. Analysten heben dabei insbesondere die positive Entwicklung des Kommerzumsatzes hervor.

OC Oerlikon (OERL 11.22 0.81%) stemmen sich gegen den Abwärtstrend. Der Technologiekonzern hat D-Coat GmbH erworben, einen führenden deutschen Anbieter von Diamantbeschichtungstechnologien. Die Akquisition erweitere das Portfolio von Oerlikon Balzers im Bereich Oberflächenbehandlungen, hiess es von Oerlikon.

Bossard unter Druck

Bossard (BOSN 162.5 -7.14%) geben markant nach. Der Verbindungstechnikspezialist hat mit seinen Zahlen eher am unteren Ende der Analystenerwartungen abgeschnitten.

BKW (BKW 81 6.72%) sind stark gefragt. Es geht um mehr als 3% nach oben. Der Energiekonzern erwartet einen deutlich höheren Gewinn für das vergangene Geschäftsjahr.

Ascom (ASCN 10.82 -0.73%) notieren im Plus. Das Technologieunternehmen hat einen Auftrag in Finnland gewonnen. Der Universitätsklinik Turku wird demnach in den nächsten zwei Jahren für rund 1,5 Mio. Fr. eine breite Palette an Produkten geliefert.

Aryzta (ARYN 1.0385 1.22%) will die Probleme im nordamerikanischen Markt mit einer neuen Führung angehen. Der Aktienkurs des Backwarenherstellers reagiert gelassen auf die personellen Veränderungen.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen liefern am Dienstag unterschiedliche Ergbnisse. Gestützt werden die Kurse durch die Ankündigung der USA, China von der Liste der Währungsmanipulatoren zu nehmen. Der Nikkei in Japan zieht 0,7% an. Der breiter gefasste Topix gewinnt 0,3%. Der Kospi (Kospi 2236.49 0.36%) an der südkoreanischen Börse avanciert 0,4%. Der Hang Seng von Hongkong und der chinesische Shanghai Composite verlieren jeweils 0,2%.

Euro unter 1.08 Fr.

Der Euro zeigt sich am Dienstag etwas schwächer. Die gemeinsame Währung der neunzehn Euroländer fällt zum Franken unter die Marke von 1.08 und notiert aktuell bei 1.0792 Fr. Auch zur US-Währung legt der Franken zu. So kann sich der Dollar mit zuletzt 0.9692 Fr. nicht über der Marke von 97 Rp. halten. Zum Dollar ist der Euro bei einem Preis von 1.1133 $ stabil.

Goldpreis etwas tiefer

Der wachsende Konjunkturoptimismus angesichts der Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China macht Gold (Gold 1543.25 -0.3%) immer unattraktiver. Das Edelmetall verbilligt sich, kommt aber vom Tagestief zurück. Die Feinunze kostet derzeit 1545 $. Der Ölpreis festigt sich nach anfänglichen Einbussen. Händler sprechen jedoch von fehlenden Impulsen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.68 0.4%) kostet gut 64 $.