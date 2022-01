SMI eröffnet drei Viertel Prozent tiefer

(AWP/RB) Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenschluss deutlich schwächer eröffnet. Der Leitindex SMI (SMI 12'558.74 -0.49%) startete mit Abgaben von drei Viertel Prozent, der breite SPI (SXGE 15'941.02 -0.52%) ohne die Schwergewichte aus dem SMI gab 0,8% ab.

Die Schweizer Börse folgt damit den negativen Vorgaben aus den USA, wo die Kurse am Donnerstag nach Börsenschluss in Europa noch nachgegeben hatten. In den USA hatten Äusserungen von Notenbankvertretern neue Zinssorgen geweckt. Sie hatten sich für eine zeitnahe Anhebung des Leitzinses ausgesprochen. «Die Zinswolken haben sich eindeutig verdunkelt», sagt ein Händler.

Weitere Impulse erwarteten die Marktteilnehmer nun von den US-Daten am Nachmittag sowie den Ergebnissen einzelner Grossbanken, mit denen die US-Bilanzsaison nun losgeht. Da am Montag in den USA ein Feiertag (Martin Luther-King-Day) begangen wird, dürften sich die Investoren für ein verlängertes Wochenende positionieren und sich eher vorsichtig verhalten.

Partners Group gegen den Trend fester

Zum Handelstart notierten nur Partners Group (PGHN 1'400.50 +0.86%), Credit Suisse (CSGN 9.5840 +0.04%) und Swisscom (SCMN 517.20 +0.15%) fester. Der auf alternative Anlagen spezialisierte Vermögensverwalter Partners Group hat im vergangenen Jahr Kapitalzusagen von Kunden von 25 Mrd. $ erhalten nach 16 Mrd. im Vorjahr. Das ist mehr, als Analysten erwartet hatten, und auch mehr, als das Unternehmen selbst in Aussicht gestellt hatte. (Lesen Sie hier mehr.) Die Analysten der CS sprechen von einem aussergewöhnlich guten Jahr.

Dagegen stehen erneut die Gewinner des Vorjahres wie Givaudan (GIVN 4'327.00 -1.57%), Sika (SIKA 340.30 -1.28%) und Lonza (LONN 662.80 -0.75%) unter Druck. Bei dem auf 30 Titel erweiterten SLI betrifft dies auch Kühne + Nagel (KNIN 267.80 -0.92%) oder Straumann (STMN 1'686.00 -1.14%). Abgaben verzeichnen auch die Technologiewerte AMS, Logitech (LOGN 75.60 +0.21%) und Temenos (TEMN 118.85 -1.21%).

Von den defensiven Schwergewichten halten sich Novartis (NOVN 82.20 -0.36%) und Roche besser als Nestlé (NESN 120.68 -0.59%).

Am breiten Markt sinken Inficon (IFCN 1'238.00 -1.28%) nach vorläufigen Geschäftszahlen für 2021 deutlich. CPH (CPHN 60.40 -2.58%) schreibt wegen der sinkenden Nachfrage nach Zeitungspapier 150 Mio. Fr. auf das Anlagevermögen ab.

Franken zum Euro stabil

Bei den Währungen hat der Euro gegenüber dem Dollar am frühen Morgen zugelegt. Noch stärker ist zunächst der Franken geklettert, danach hat der Euro zu einer Gegenbewegung angesetzt. Die Gemeinschaftswährung notiert am Morgen auf Vortagesniveau um 1.04 Fr. , der Dollar etwas tiefer bei 0.91 Fr.

Die Preise für Gold steigen minim, Silber (USD/XAG 23.15 +0.30%) legt etwas deutlicher zu. Ein Fass der Erdölsorte Brent war gestern fast 1% günstiger zu haben für etwas mehr als 84 $.