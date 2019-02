SMI schliesst im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag im Handelsverlauf gleich mehrere Gänge zurück geschaltet. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9142.71 -0.23%) notierte bei Eröffnung noch 0,5% höher und legte zunächst weiter zu. Im Frühhandel erreichte der Leitindex noch ein neues Jahreshoch. Doch der erfreuliche Start verlor im Verlauf des Vormittags etwas an Schwung. Am Nachmittag rutschte der SMI dann abrupt auf den Schlusskurs von gestern. Am Schluss stand er sogar im Minus. Der Kursfall kam mit der Veröffentlichung von Daten aus den USA. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren höher als erwartet und die Detailhandelsumsätze waren so stark zurück wie seit neun Jahren nicht mehr.

An Wallstreet nahmen Anleger die Daten ebenfalls mit Skepsis auf. Alle drei grossen Indizes in New York büssten bei Börsenschluss in Europa ein. Der Dow Jones (Dow Jones 25439.39 -0.41%) verlor 0,6%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2745.73 -0.27%) gab 0,5% nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite handelte 0,2% im Minus.

Nestlé stemmen sich gegen den Rest

Im Schweizer Leitindex sorgten nur noch die Schwergewichte von Nestlé (NESN 88.06 1.59%) für Aufwärtsimpulse. Die Aktien zogen an und rückten im frühen Handel in Richtung 90 Fr. vor. Der Nahrungsmittelriese hatte die Erwartungen der Analysten insgesamt erfüllt und sieht sich gut auf Kurs zu seinen Zielen.

Credit Suisse (CSGN 11.6 -3.41%) drehten nach gutem Start ins Minus. Die Grossbank hatte im schwierigen Schlussquartal 2018 nicht unerwartet weniger eingenommen, jedoch die Kosten im Griff. Die beiden anderen Banktitel, UBS (UBSG 12.745 -2.07%) und Julius Bär (BAER 39.56 -3.42%), zeigten sich ebenfalls schwächer.

Einbussen verzeichneten die Aktien der Luxusgüterhersteller, die gestern stark gewonnen haben. So verloren Richemont (CFR 71.54 -2.29%) und Swatch Group (UHR 284.5 -1.32%) nach den Bankaktien am deutlichsten.

Schindler klar im Plus

Der Lift- und Fahrtreppenbauer Schindler (SCHP 222.2 5.31%) konnte die Anleger mit seinen Zahlen überzeugen. Die Innerschweizer waren schneller als erwartet gewachsen.

Deutliche Gewinne fuhren die Aktien des Banksoftwarespezialisten Temenos (TEMN 143.1 3.55%) ein. Auch die Gesundheitstitel im SMIM (SMIM 2353.964 0.77%) um Straumann (STMN 740 0.07%), Sonova (SOON 189.1 1.53%) und Vifor Pharma (VIFN 128.2 1.58%) gehörten zu den Gewinnern.

Im breiten Markt kletterten Sulzer (SUN 96.3 5.65%). Der Winterthurer Traditionskonzern legte das zweite Jahr in Folge bei Umsatz und Auftragseingang deutlich zu – die Gewinnzahlen lagen unter den Erwartungen.

Panalpina (PWTN 149 -5.52%) fielen mit deutlichen Verlusten auf. Die Aktien des Logistikers verloren vor dem Hintergrund der als gering angesehenen Chance einer DSV-Übernahme stark. Die Basler wollen eigenständig bleiben und verteidigten ihre umstrittenen IT-Pläne.

Addex unternahmen einen Tauchgang. Investoren reagierten verschreckt auf die Nachricht, dass der US-Partner Indivior ein Jahr nach der angekündigten Zusammenarbeit das Programm mit dem Kandidaten ADX71441 einstellt.

Stabile Börsen in Asien

In Asien gab es wenig Bewegung im Handel. Der Nikkei 225 in Tokio verzeichnete einen minimen Verlust. In Hongkong büsste der Hang Seng rund 0,2% ein. Der Taiex in Taipeh notierte praktisch unverändert. Der Kospi in Seoul legte dagegen 1,1% zu. Der rohstofflastige S&P/ASX 200 in Sydney gab 0,1% nach.

Euro uneinheitlich

Der Euro notierte nach seinen Kursverlusten uneinheitlich. Die Gemeinschaftswährung kostete bei Handelsschluss in Europa zum Dollar 1.1272 $, nachdem er zwischenzeitlich auf 1.13 $ gestiegen war. Der Franken bewegte sich zum Euro abwärts. Der Euro stand mit 1.1353 Fr. somit weiterhin unter der Marke von 1.14 Fr. Zur Schweizer Valuta gab der Dollar nach und handelte um 17.30 Uhr MEZ bei 1.0071 Fr.

Gold über 1300 $

Der Goldpreis zeigte sich wenig bewegt und notierte bei Börsenschluss in Europa bei 1311 $ pro Feinunze. Der Ölpreis gab einen Teil seiner deutlichen Avancen preis. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent (Brent 64.52 1.46%) lag bei 64 $.