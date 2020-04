SMI avanciert erneut

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse setzt am Dienstag nach dem langen Osterwochenende den Erholungspfad fort. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9553.33 1.06%) gewinnt bei Eröffnung 0,5%. Im frühen Handel festigt er sich über der Marke von 9500. Noch am Vormittag arbeitet er sich an die Marke von 9600 heran. Am Gründonnerstag hatte der Leitindex um 0,2% zugelegt. Die Stimmung sei gut und werde von positiven Konjunkturzahlen aus China und der Hoffnung auf eine allmähliche Entspannung in der Coronakrise genährt, heisst es im Markt. In China waren die Aussenhandelszahlen im März weit besser als befürchtet ausgefallen. Zudem berechtigten die neusten Zahlen zur Ausbreitung der Coronapandemie zu einer gewissen Hoffnung. Die Kurven flachten sich ab, und in einzelnen Staaten werde eine schrittweise Lockerung des Lockdown versucht.

Wenn es dabei keine Rückschläge zu verkraften gebe, könnte das zweite Halbjahr wirtschaftlich auch besser als befürchtet werden, sagte ein Händler. Dennoch dürfe keine baldige Rückkehr zu den alten «Highs» erwartet werden. Am Nachmittag dürfte der Start in die US-Berichtssaison für Impulse sorgen. Der Reigen geht mit den Zahlen des Konsumgüter- und Pharmariesen Johnson & Johnson (JNJ 139.77 -1.03%) sowie der Grossbanken JPMorgan und Wells Fargo los. Am Mittwoch folgen unter anderem Bank of America (BAC 23.92 -3.78%), Citigroup (C 46.68 -1.54%) und Goldman Sachs (GS 179.18 -2.76%). Sie dürften auch die Kurse der hiesigen Grossbanken Credit Suisse (Credit Suisse 8.59 -0.32%) und UBS (UBSG 9.598 -0.81%) beeinflussen.

Die meisten SMI-Werte stehen im Plus. Den grössten Gewinn weisen Lonza (LONN 407.8 2.13%) aus. Die Aktien des Life-Science-Konzerns haben den Rückschlag des «Corona-Crashs» praktisch wettgemacht und weisen seit Jahresanfang ein Plus von 15% auf. Händler sprechen auch von Käufen vor dem Quartalsbericht, der für Freitag erwartet wird. Lonza könnte ausserdem als Wirkstoffhersteller für Medikamente auch als Gewinner aus der aktuellen Krise hervorgehen, wenn sie bei der Herstellung eines Impfstoffs zum Zug komme, heisst es weiter.

Die Schwergewichte Roche (ROG 315.8 2.3%) und Novartis (NOVN 82.69 0.69%) sowie Nestlé (NESN 103.96 1.7%) stützen mit Avancen den Gesamtmarkt. Mit Alcon (ALC 50.28 -1.02%) steht ein Titel aus dem Gesundheitsbereich etwas unter Druck.

Im Plus notieren Givaudan (GIVN 3130 1.92%) sowie die Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 203.5 1.29%) und Richemont (CFR 54.94 0.92%).

Die Aktien der Grossbanken UBS und Credit Suisse bleiben hinter dem Gesamtmarkt zurück. Analysten von Barclays (BARC 96.26 -0.59%) sehen bei CS signfikante Kreditausfallrisiken und haben deshalb ihre Gewinnschätzungen, das Anlagerating und das Kursziel für die CS-Papiere reduziert. In einer Studie zu europäischen Grossbanken stufen sie die Anlageempfehlung für Credit Suisse von «Equal Weight» auf «Underweight» zurück, womit die Titel nun das gleiche Rating wie UBS und Deutsche Bank (DBK 6.13 0.18%) tragen.

AMS ziehen an

An der Spitze im SMIM (SMIM 2295.735 1.2%) stehen AMS (AMS 10.765 6.95%). Die Anteile des Sensorenherstellers profitieren laut Händlern von umfangreichen Deckungskäufen. Die Anleger glaubten nun stärker an eine erfolgreiche Umsetzung der Übernahme des Leuchtenherstellers Osram (OSR 33 -0.75%) als noch vor kurzem, und dadurch hätten auch die Befürchtungen, dass die Banken die Aktien, die sie im Rahmen der Kaptalerhöhung nicht hätten platzieren können, einfach «verramschen» wollten, deutlich nachgelassen, heisst es am Markt.

Erneut haben sich mehrere Unternehmen über den weiteren Geschäftsverlauf geäussert. So sieht Temenos (TEMN 116.75 -0.98%) das Geschäft durch die Coronakrise negativ beeinflusst. Der Bankensoftwarehersteller hat im ersten Quartal weniger Umsatz und Gewinn erzielt und senkt die Prognose. Die Aktien bauen ihre Verluste ab.

GAM (GAM 2.1 1.35%) drehen ins Plus. Der Asset-Manager hat die verwalteten Vermögen im ersten Quartal 2019 insgesamt zwar wieder etwas gesteigert, verzeichnet aber einen weiteren Geldabfluss im Investment Management und will daher den Sparkurs forcieren.

Wenig verändert notieren Julius Bär (BAER 35.91 0.84%). Der Vermögensverwalter verschiebt die Generalversammlung und will die Dividende aufteilen. Der Verwaltungsrat habe diese Entscheidung trotz einer im ersten Quartal 2020 erzielten «robusten finanziellen Performance» und einer «unverändert soliden Kapital- und Liquiditätsausstattung» getroffen, teilte die Bank mit.

Die Aktien von SIG Combibloc (SIGN 15.07 -4.07%), Sunrise (SRCG 77.65 -6.39%) und Bossard (BOSN 117 -1.85%) werden ex Dividende gehandelt.

Am breiten Markt fallen erneut Evolva (EVE 0.255 11.11%) positiv auf. Der Aktienkurs des Herstellers von Nahrungsergänzungsmitteln hat am vergangenen Donnerstag schon um ein Fünftel zugelegt. Händler sprechen von spekulativen Käufen. Zudem ziehen andere Valoren aus dem Sektor an, wie Santhera (SANN 9.2 4.55%) oder Basilea (BSLN 50.4 6.78%).

Asien klar im Plus

In Asien legen die Aktienmärkte am Dienstag zu. In Tokio klettert der Nikkei 225 um 2,8% nach oben, während der breiter gefasste Topix 1,6% gewinnt. Der Hongkonger Hang Seng steigt 0,9%, und auf dem chinesischen Festland verbessert sich der CSI 300 um 1,1%. Der südkoreanische Kospi avanciert 1,9%.

Euro fester zum Dollar

Der Kurs des Euros steigt am Dienstag zum Dollar. Die Gemeinschaftswährung wird derzeit bei 1.0950 $ gehandelt. Marktbeobachter verweisen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die auch dem Euro etwas Auftrieb verleihen konnte. Zum Franken bleibt der Euro weitgehend stabil und notiert bei 1.0545 Fr. Die US-Währung schwächt sich ab auf 0.9630 Fr.

Ölpreis verliert

Der Ölpreis büsst am Dienstag ein. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 31.55 -1.96%) kostet knapp 32 $. Nachdem sich führende Förderländer auf eine Kürzung der Fördermenge geeinigt hatten, hatten die Notierungen zwischenzeitlich stark geschwankt. Trotz der Einigung im Preiskrieg hält die Nachfrageschwäche aufgrund der Coronapandemie jedoch weiter an. Gold (Gold 1719.34 0.29%) notiert über der Marke von 1700 $ bei derzeit 1720 $ pro Feinunze.