SMI schliesst mit Avancen

(AWP/Reuters/CF) Ermutigende Firmenergebnisse aus dem Ausland haben den Swiss Market Index (SMI (SMI 11'156.21 +0.3%)) am Mittwoch angeschoben. Zu den Gewinnern im Leitindex zählen Richemont (CFR 96.74 +3.31%) und Swatch Group (UHR 283.40 +1.14%). Die beiden Luxusgüterhersteller profitierten von den starken Ergebnissen von LVMH, heisst es am Markt. Der Weltmarktführer hatte am Vorabend für das erste Quartal unerwartet starke Zahlen veröffentlicht, die JPMorgan mit «viel besser als gut» kommentierte. Dass Richemont klar vor Swatch Group schliessen, liege wohl daran, dass die Genfer viel breiter aufgestellt seien, als der auf Uhren spezialisierte Bieler Konzern, sagte ein Händler.

Auch Lonza (LONN 555.60 +1.31%) waren weit vorne zu finden. Der Pharmazulieferer, der Wirkstoffe für die Covid-19-Impfung des US-Konzerns Moderna (MRNA 160.03 +6.89%) produziert, sei wegen der vorläufigen Aussetzung des J&J-Impfstoffs wieder mehr gefragt, heisst es.

Gesucht waren zudem die Valoren von Credit Suisse (CSGN 9.83 +0.12%) und UBS (UBSG 14.64 +1.56%). Partners Group (PGHN 1'322.50 -1.53%) bekundeten dagegen Mühe mitzuhalten.

Im breiten Markt fielen Helvetia (HELN 110.60 -1.51%) und Bucher (BUCN 492.80 -0.81%) auf. Beim Versicherer reduzierte Kepler Cheuvreux das Rating auf «Reduce» von «Hold» und auch das Kursziel auf 98 von 100 Fr. Beim Industrieunternehmen erhöhte Royal Bank of Canada (RY 117.34 +0.14%) das Kursziel im Rahmen einer Branchenstudie auf 420 von 360 Fr. und beliess die Einstufung auf «Sector Perform».

Deutscher Leitindex etwas schwächer

Zum Auftakt der US-Bilanzsaison hielten Europas Anleger am Mittwoch ihr Pulver trocken. «Die meisten halten an ihren Beständen fest», sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Das sei auch an den zuletzt deutlich niedrigeren Handelsumsätzen abzulesen. Der Dax (DAX 15'209.15 -0.17%) schliesst am Mittwoch leicht schwächer. Von seinem kürzlich markierten Rekordhoch hat sich der Index aber nicht weit entfernt. Der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3'976.28 +0.23%) legte hingegen leicht zu.

Zu den Gewinner im deutschen Leitindex gehören die Aktien von SAP (SAP 113.40 +1.11%). Ein überraschend guter Jahresstart stimmt den Softwareriesen zuversichtlich. Nach einer Prognoseanhebung bei Covestro geht es für die Papiere aufwärts. Der angepeilte operative Gewinn des Kunststoffherstellers liege über den Erwartungen, erklärte die Investmentbank Jefferies.

An der Wall Street ist die Stimmung gut. Im Fokus der Anleger steht die US-Bilanzsaison, wie üblich eingeläutet von den Grossbanken. Die US-Investmentbank Goldman Sachs (GS 335.35 +2.34%) und JPMorgan glänzen mit einem Gewinnsprung. Damit haben sie die Expertenschätzungen übertroffen und die US-Börsen nach oben getrieben. Dow Jones (Dow Jones 33'730.89 +0.16%) und S&P 500 (S&P 500 4'121.80 +0.09%) avancieren. Der Index der Technologiebörse Nasdaq büsst dagegen etwas ein.

Euro steigt weiter Richtung 1,20 $

Der Euro hat am Mittwoch weiter zugelegt und den höchsten Stand seit etwa einem Monat erreicht. Im Tageshoch kostete der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.20 -0.08%) so viel wie zuletzt Mitte März. Bis zum späten Nachmittag fiel der Euro nur geringfügig zurück.

Auch der Euro in Franken (EURCHF 1.11 +0.01%) hat klar angezogen. Er wird derzeit zu 1,1049 gehandelt, nach 1,1026 am Mittag und 1,1007 am Morgen. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.92 +0.09%) kostet mit 0,9226 ebenfalls mehr als noch im frühen Geschäft mit 0,9200.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Preistreiber sind ein Rückgang der US-Ölreserven und eine höhere Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur (IEA). Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.54 +0.36%) kostete zuletzt 66,19 $. Das waren 2,52 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 63.29 +5.33%)) stieg um 2,55 $ auf 62,73 $.

Gestützt wurden die Ölpreise vor allem durch überraschend gefallene Lagerbestände an Rohöl in den USA. Die Vorräte gingen in der vergangenen Woche laut Energieministerium um 5,9 Mio. Barrel auf 492,4 Mio. Barrel zurück. Analysten hatten nur mit einem Rückgang um 2,7 Mio. Barrel gerechnet. Die niedrigeren Vorräte und das damit geringere Angebot stützen tendenziell die Preise.