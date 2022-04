SMI startet vor EZB etwas höher

(AWP) Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost seien positiv, aber vor den bevorstehenden Osterfeiertagen und dem am Nachmittag erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Zudem hätten sich auch bereits viele Marktteilnehmer in ein langes Wochenende verabschiedet. Daher sei mit einem eher ruhigen Tag zu rechnen.

Ökonomen gehen davon aus, dass die EZB wegen der hohen Inflation die Normalisierung der Geldpolitik fortsetzen wird. Auf ihrer März-Sitzung hatten die Währungshüter einen rascheren Ausstieg aus ihren monatlichen Anleihekäufen beschlossen. Wegen der hohen Unsicherheit, die vom Ukraine-Krieg ausgeht, dürfte die EZB aber eher vorsichtig agieren. Ökonomen gehen insgesamt davon aus, dass die EZB erst zum Jahresende die Leitzinsen erhöhen wird.

Der SMI (SMI 12'425.93 +0.38%) notiert um 09.15 Uhr um 0,28% höher auf 12’413,37 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,22% zu auf 1917,62 und der breite SPI (SXGE 15'894.68 +0.37%) um 0,26% auf 15’877,20 Zähler zu. 19 SLI-Werte legen zu und elf geben nach.

Angeführt werden die Gewinner im SMI von Holcim (HOLN 43.45 +2.07%). Der Zementkonzern soll gemäss einem Bericht von Bloomberg vor dem Verkauf seiner Beteiligung an Ambuja Cement stehen. Holcim wollte gegenüber AWP den Artikel nicht kommentieren.

Auf Erholungskurs befinden sich zudem die beiden Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 117.80 +1.95%) und Swatch, die zuletzt nachgegeben hatten. Auch die Anteile von Adecco (ADEN 39.05 +1.14%) und AMS Osram (AMS 11.84 +0.04%) ziehen an.

Von den defensiven Schwergewichten, die den Markt zuletzt gut unterstützt hatten, blieben Novartis (NOVN 86.95 +0.31%) und Roche in der Gunst der Anleger. Nestlé (NESN 124.08 +0.24%) sind leichter.

Sonova (SOON 380.10 +0.37%) gewinnen 0,5%. Der Hörgerätehersteller hat ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 1,5 Mrd. Fr. angekündigt.

Auf der anderen Seite stehen Julius Bär (BAER 48.65 -3.97%), die allerdings ex-Dividende von 2,60 Fr. gehandelt werden. Damit holt der Titel einen Grossteil der Dividende bereits auf. Dagegen geben die Titel der CS leicht nach, während UBS (UBSG 16.65 +0.09%) 0,2% gewinnen. Auch der Bauchemiewert Sika (SIKA 313.10 -1.07%) (-1,2%) wird mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

Die Aktien von VAT verlieren 1,7%. Das Hochtechnologieunternehmen hat im ersten Quartal deutlich mehr Umsatz erzielt. Aber bei den Bestellungen hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten nicht ganz erfüllt.

Am breiteren Markt fallen die ex-Dividende gehandelten Tecan (TECN 334.20 -1.24%) und Bucher (BUCN 362.40 -1.63%) auf.

Ölpreise geben wieder nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach zwei Gewinntagen in Folge nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 108,05 $. Das waren 73 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 104.24 +3.21%)) fiel um 1,13 $ auf 103,12 $.

Zuletzt hatte die Aussicht auf eine steigende Nachfrage nach Rohöl die Kurse angetrieben, nachdem die ansonsten scharfen Corona-Massnahmen in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai gelockert worden waren. China als zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt zählt zu den bedeutendsten Erdöl-Verbrauchern. Zudem dürfte die Notenbank des Landes weitere Massnahmen ergreifen, um die schwächelnde Wirtschaft zu stützen.

Allerdings sprechen derzeit auch Argumente für ein steigendes Öl-Angebot, wodurch die Ölpreise sinken dürften. So sind die US-Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche überraschend deutlich gestiegen, wie am Mittwoch bekannt wurde. Zudem haben die Mitgliedsstaaten der Internationalen Energieagentur nationale Ölreserven freigegeben, um die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs abzumildern.

USA

Nach zwei schwachen Börsentagen in den USA standen die Zeichen am Mittwoch auf Erholung. Das galt vor allem für die Technologieaktien. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zum Schluss 1,01% auf 34’564,59. Der breiter gefasste S&P 500 legte 1,12% auf 4446,59 zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg 1,99% auf 14’217,29.

Der grösste Verlierer im Dow waren JPMorgan mit –3,2%. Das Geldhaus hatte den Zahlenreigen der grossen Investmentbanken eröffnet. Die Ergebnisse blieben auch wegen der Folgen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hinter den Erwartungen zurück. Kreditausfälle waren höher als erwartet, Analysten hatten zudem im Investment Banking mit besseren Ergebnissen gerechnet.

Sehr gut kamen hingegen die Quartalszahlen und Aussagen von Delta Air Lines an, sie trieben die gesamte Branche an. Das Unternehmen sieht sich nach einem Auftaktquartal mit tiefroten Zahlen wieder im Aufwind. Die Papiere stiegen 6,2%. United Airlines legten 5,6% zu, American Airlines 10,6%.

Der Kurs der im Dow enthaltenen Apothekenkette Walgreens Boots Alliance stieg kurzzeitig 6,5%, fiel dann aber zurück auf +0,8%. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erwägt der indische Milliardär Mukesh Ambani über seine Gesellschaft Reliance Industries ein Übernahmeangebot für das internationale Geschäft der Amerikaner.

Für die Anteile von Sierra Oncology ging es sogar fast 40% nach oben. Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSKl 17.82 -0.09%) will den Krebsforscher für 1,9 Mrd. $ übernehmen.

Asien

Die asiatischen Aktienmärkte haben die positive Stimmung aus den USA aufgenommen. In Japan stieg der Nikkei 225 im Handelsverlauf 1,17%, während der Topix 0,85% gewann.

Etwas gemächlicher entwickelten sich die Märkte in China. Der Shanghai Composite rückte 0,73% vor, der Shenzhen Composite 0,37%. In Hongkong schlug der Hang Seng mit einem Plus von 0,37% das gleiche Tempo an.

Noch verhaltener war die Börse in Korea, wo der Kospi 0,1% höher notierte als am Vortag. Der Leitindex Straits Times in Singapur stieg 0,12%.

Am Terminmarkt notiert der Futures auf den S&P 500 0,23% höher, und der Kontrakt auf den Euro Stoxx 50 handelt 0,64% im Plus.