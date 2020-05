SMI weitet Verluste aus

(AWP/SPU) Am Schweizer Aktienmarkt geht es am Donnerstag abwärts. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9555.81 -0.79%) verliert bei Eröffnung 0,5% und steht damit unter der Marke von 9600. Im frühen Handel weitet der Leitindex seine Verluste aus. Nach der schwungvollen Erholung ist den Börsen weltweit zuletzt schon etwas die Luft ausgegangen. In dieser Woche beginnt sich nun langsam die Erkenntnis durchzusetzen, dass eine V-förmige Erholung der Weltwirtschaft doch eher unwahrscheinlich sein dürfte. Befeuert wurde dies von den eher pessimistischen Kommentaren von US-Notenbank-Chef Jerome Powell.

Dieser hatte am Mittwoch vor einer Phase mit einem anhaltend schwachen Wirtschaftswachstum gewarnt. Hinzu kamen Kommentare der Weltgesundheitsorganisation, die erklärte, das Virus könne möglicherweise nie mehr verschwinden. Zusammengenommen haben diese Kommentare sowohl die US-Börsen als auch die asiatischen Finanzmärkte belastet und damit für schwache Vorgaben gesorgt.

Zurich Insurance (ZURN 276.5 -0.36%) drehen ins Minus. Beim Versicherer konzentrieren sich Investoren zunächst auf die Zahlen zum ersten Quartal. So ist der Konzern in den ersten drei Monaten in der Schadenversicherung gewachsen. Allerdings dürfte die Gruppe mit Blick auf die Corona-Krise einen beträchtlichen Schaden davontragen.

Mit einem etwas festeren Kurs halten sich die Genussscheine von Roche (ROG 350.55 0.19%) besser als der Gesamtmarkt. Analysten zeigen sich teilweise positiv überrascht von den Daten zum Produktkandidaten Tiragolumab in Kombination mit dem Immuntherapeutikum Tecentriq. Die Daten wurden mit Spannung erwartet, da sie einen neuen Weg im Bereich der Immunonkolgie ebnen könnten.

Dass es nicht deutlicher nach unten geht, ist auch den anderen beiden Schwergewichten zu verdanken. So zeigen sich die Kurse von Nestlé (NESN 104.92 -0.42%) und Novartis (NOVN 82.47 -0.76%) zwar tiefer, aber sie schlagen sich besser als der Gesamtmarkt. Derweil büsst mit dem gestrigen Gewinner Alcon (ALC 54.14 -2.34%) auch ein defensiver Titel klar ein. Am Mittwoch haben die Aktien des Augenheilspezialisten nach den Quartalszahlen deutlich zugelegt.

Deutlich tiefer notieren unterdessen erneut Zykliker wie ABB (ABBN 17.21 -1.74%) und Adecco (ADEN 40 -0.82%) und auch die Aktien der beiden Grossbanken UBS (UBSG 8.968 -2.63%) und Credit Suisse (CSGN 7.348 -2.57%) hinken dem Markt hinterher.

Straumann (STMN 667.4 -7.61%) geraten unter Druck. Der Dentalimplanttahersteller baut rund 9% seiner Belegschaft ab, um Kosten zu sparen.

Clariant (CLN 16.765 -1.47%) kommen schlecht weg. Der Verwaltungsrat des Spezialchemiekonzerns schlägt der Generalversammlung vor, auf die Zahlung der regulären Dividende zu verzichten. Bestätigen sollen sie dagegen die ausserordentliche Barausschüttung von 3 Fr. pro Aktie.

Im SMIM (SMIM 2253.815 -1.74%) machen noch Sunrise (SRCG 83.2 4.13%) mit Zahlen zum ersten Quartal von sich reden. Laut ersten Analystenkommentaren hat das Telekomunternehmen besser als erwartet abgeschnitten und auch der Ausblick wird als ermutigend eingestuft.

Die Aktien des Flughafen Zürich (FHZN 102.4 -1.73%) notieren nach historisch tiefen Verkehrszahlen klar im Minus. Und bereits am Vortag hatten die Titel in Erwartung der Zahlen deutlich nachgegeben.

Positiv reagieren Investoren auf die Nachrichten vom Backwarenkonzern Aryzta (ARYN 0.3768 7.66%). Dieser prüft alle strategischen und finanziellen Optionen.

Asien folgt Wallstreet

An den Märkten in Asien/Pazifik notieren die Kurse nach schwachen Vorgaben aus New York schwächer. In Tokio verliert der Nikkei 225 1,6%. Der breiter gefasste Topix gibt 1,7% nach. Der Hongkonger Hang Seng sinkt 1,3%. Der Shanghai Composite gibt 0,7% nach. In Seoul büsst der Kospi 1% ein. Der australische S&P/ASX 200 verliert 1,2%.

Euro knapp über 1.08 $

Der Euro sinkt am Donnerstag zum Dollar leicht. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0808 $ gehandelt. Zum Franken bleibt der Euro weiterhin auf dem jüngsten Niveau von knapp über 1.05 Fr. stecken. Aktuell geht er zu 1.0516 Franken um. Der Dollar zeigt sich dagegen erstarkt und hat die Marke von 0.97 Fr. zurückerobert. Zuletzt war ein Dollar zu 0.9729 Fr. zu haben.

Ölpreis stabil

Der Ölpreis bewegt sich am Donnerstag kaum. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 29.76 1.12%) liegt bei gut 29 $.Weder die am Vortag präsentierten überraschend gesunkenen US-Rohölbestände, noch die von Saudi-Arabien reduzierten Fördermengen für einige asiatische Kunden konnten die Preise am Ölmarkt nachhaltig antreiben. Der Goldpreis notiert nach den gestrigen Gewinnen wenig verändert bei 1716 $ pro Feinunze.