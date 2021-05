SMI notiert unter 11’100

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt notiert zu Wochenschluss fester. Allerdings sind die Kurse von den Höchstwerten etwas zurückgekommen. Der Leitindex SMI (SMI 11'082.65 +0.44%) avanciert bei Eröffnung 0,6%. Im frühen Handel erreicht er kurzzeitig 11’100. Das Geschäft verlaufe ruhig, sagen Händler. Viele Marktteilnehmer seien nach dem Feiertag und vor dem Wochenende gleich zu Hause geblieben. Daher seien auch die anfänglichen Anschlusskäufe abgeebbt. Die weitere Kursentwicklung dürfte stark davon abhängen, wie die Marktteilnehmer auf die für den Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten reagieren.

Die Märkte hätten sich zwar von dem Abwärtstrend erholt, der nach dem unerwartet starken Anstieg der Inflation in den USA eingesetzt hatte. US-Notenbanker hatten darauf rasch bekräftigt, dass sie den jüngsten Anstieg der Inflation als eine vorübergehende Erscheinung betrachten und die Zentralbank daher nicht mit schnellen Massnahmen reagieren werde. «Das haben die Fed-Banker gut hingekriegt», sagt ein Händler. Dennoch dürften die Konjunkturzahlen weiterhin sehr genau auf Inflation abgeklopft werden, heisst es weiter. Sollen die Detailhandelszahlen oder die Konsumentenstimmung stark von den Erwartungen abweichen, könnte noch Bewegung in den Markt kommen, sagt ein anderer.

Unterstützung für die globalen Börsen kam am Donnerstag aus den USA. So spiegelt sich die Erholung der US-Wirtschaft von den Coronavirusfolgen erneut in der Arbeitslosenstatistik. In der vergangenen Woche hätten 473’000 Amerikaner die Stütze beantragt, teilte das Arbeitsministerium mit. Dies seien so wenige wie noch nie. Experten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 490’000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gerechnet, von 507’000 in der Vorwoche.

Viele Gewinner im SMI

Viele der zwanzig Werte im SMI legen zu. Einerseits sind defensive Valoren gefragt. So gehören die Telecomaktien Swisscom (SCMN 505.40 +0.72%), aber auch die Titel des Nahrungsmittelmultis Nestlé (NESN 109.38 +0.89%) zu den Gewinnern. Auch die defensiven anderen Schwergewichte, Novartis (NOVN 80.39 +0.42%) und Roche (ROG 300.75 -0.1%), legen zu.

Andererseits sind Finanz- und zyklische Werte gesucht. Höher notieren die Aktien des Industriekonzerns ABB (ABBN 30.47 +1.84%) sowie die Versicherer Swiss Life (SLHN 458.00 +0.5%) und Swiss Re (SREN 87.70 +0.62%).

Swatch Group (UHR 288.70 0%) fallen. Die Aktien des Uhrenherstellers werden ex Dividende von 3.50 Fr. gehandelt. Die Anteile von Rivale Richemont (CFR 93.56 +0.15%) sind leicht höher.

AMS schwächer

Im SMIM (SMIM 3'054.09 +0.54%) fallen Zykliker mit Avancen auf. An der Spitze der Gewinner stehen der Vermögensverwalter Julius Bär (BAER 58.34 +1.85%) sowie der Logistikkonzern Kühne + Nagel (KNIN 282.70 +2.24%). Auch andere zyklische Werte wie die Titel des Vakuumventilherstellers VAT Group (VACN 250.60 +1.46%), des Personalvermittlers Adecco (ADEN 60.66 +1.17%) oder der Chemieunternehmen Ems-Chemie (EMSN 810.00 +1.25%) und Clariant (CLN 19.45 -0.18%) verbuchen Gewinne.

Zudem erholen sich die Technologiewerte von ihren jüngsten Einbussen. Neben Logitech (LOGI 92.16 +0.77%) gewinnen auch die Bankensoftwareaktien Temenos (TEMN 129.35 +0.62%). Auf der anderen Seite zeigen sich AMS (AMS 17.49 -1.13%) einmal mehr sehr volatil. Händler verweisen darauf, dass der Technologiekonzern Samsung (SMSN 1'771.50 +1.66%), der zu den AMS-Kunden zähle, wegen des Chipmangels die Investitionen in die Chiptechnologie stark aufstocke. Zudem hat Credit Suisse (CSGN 9.24 +0.17%) die Abdeckung für AMS eingestellt.

Schwächer präsentieren sich reisenahe Valoren. Darunter sind die volatilen Papiere des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 54.22 -1.42%). Auch Flughafen Zürich (FHZN 163.70 -1.03%) büssen ein. Die jüngsten Verkehrszahlen sorgen bei Anlegern noch nicht für Zuversicht.

Rieter gesucht

Klar höher notieren Rieter (RIEN 146.40 +3.1%). Der Maschinenbauer stellt nach Angaben vom Mittwochabend eine Belebung der Nachfrage fest. Allein im April hat er Bestellungen im Wert von rund 300 Mio. Fr. entgegengenommen. Für das erste Semester 2021 rechnet er mit einem Auftragseingang von rund 800 Mio. Fr.

Etwas höher sind Stadler Rail (SRAIL 43.98 +1.06%). In einem Interview mit dem «St. Galler Tagblatt» sagte Konzernchef und Hauptaktionär Peter Spuhler, er hoffe, bis Ende 2021 die pandemiebedingten Verzögerungen wettmachen zu können. Obwohl Stadler mit einem Auftragsbestand von gut 16 Mrd. Fr. ins Jahr gestartet ist, könnte sie noch den einen oder anderen Auftrag gebrauchen.

Asiens Börse im Plus

Zum Wochenausklang gestaltet sich der Handel in Asien freundlich. Gesucht sind insbesondere japanische Aktien, die am meisten von der Erholung der Wirtschaft profitieren würden. Der Nikkei 225 notiert in Tokio 2,3% höher als gestern. Der breiter gefasste Topix gewinnt um 1,9%. Der Kospi in Seoul handelt um rund 1% höher als am Vortag. Der Hang Seng in Hongkong schliesst sich mit 0,9% Zuwachs dem positiven Trend an. In China handelt der Shanghai Composite 1,6% im Plus, der CSI300 gar 2,2%.

Euro bei 1.21 $

Der Euro steigt zum Dollar am Freitag wieder über die Marke von 1.21 $. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1.2115 $ und damit knapp einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Zum Franken bewegt sie sich wenig und steigt leicht auf 1.0945 Fr. Der Dollar rutscht auf 0.9034 Fr., nach 0.9054 Fr. am Morgen.

Ölpreis fester

Der Ölpreis erholt sich am Freitag etwas von seinen Verlusten vom Donnerstag. Meldungen über Engpässe bei der Versorgung mit Benzin in Teilen der USA können der Notierung neuen Auftrieb verleihen. Derzeit kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 67.69 +1.04%) 67.50 $.

Gold (Gold 1'833.85 +0.34%) tendiert leicht aufwärts. Die Feinunze des Edelmetalls liegt derzeit bei 1834 $.

Elon Musk löst Ausverkauf bei Bitcoin & Co aus

Elon Musk verschreckt mit einer Kehrtwende Kryptowährungsanleger. Seine Firma Tesla (TSLA 571.69 -3.09%) will vorerst keine Bitcoin (Bitcoin 50'420.81 +1.79%) mehr als Zahlungsmittel für Elektrofahrzeuge akzeptieren. Als Grund nannte er den hohen Energiebedarf für die Verschlüsselung und die Validierung der Transaktionen. Der Kurs der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise fiel am Donnerstag zeitweise um mehr als 17% auf 45’000 $. Andere Kryptowährungen wie Ethereum oder Ripple verbuchten ebenfalls zweistellige prozentuale Kursverluste. Danach erholte sich Bitcoin etwas und notiert am Freitag um 50’000 $.