SMI rückt in die Gewinnzone vor

(AWP/Reuters/CF) Das höhere Tempo der US-Notenbank Fed bei der Anhebung der Leitzinsen hat am Vormittag auf die Stimmung der Investoren gedrückt. Sie stellt für den weiteren Jahresverlauf neu zwei weitere Zinsschritte in Aussicht statt wie bisher einen.

Am frühen Nachmittag war dann die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrem Zinsentscheid an der Reihe und sorgte bei den Aktionären für mächtig Auftrieb. Die Notenbank hat das Ende ihrer vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe angekündigt. Der Euro in Franken (EURCHF 1.15756 -0.4%) reagiert darauf umgehend und fällt unter die 1,16 Fr.-Marke. Die Aussicht auf vorerst anhaltend niedrige Zinsen in der Eurozone lässt auch den Euro in US-Dollar (EURUSD 1.16435 -1.35%) regelrecht einbrechen.

Wie der Franken wird auch die Schweizer Börse immer stärker. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 8691.66 0.66%)) hat vor kurzem ins Plus gedreht und legt rund 0,5% zu.

Von den deutlichen Abgaben erholt haben sich Swatch Group (UHR 498 0.26%) und Richemont (CFR 92.76 0.22%). Schwache Konjunkturdaten aus dem wichtigen Exportmarkt China haben da belastet.

Während das SMI-Schwergewicht Nestlé (NESN 74.24 -0.75%) noch deutlich nachgeben, rücken Roche (ROG 211.55 0.98%) und Novartis (NOVN 75.76 1.39%) jetzt vor. Neue Studiendaten zum Medikament Ocrevus und eine Zulassungserweiterung für Avastin durch die FDA haben auf den Kurs der Genussscheine von Roche kaum einen Einfluss (lesen Sie hier mehr).

Auch noch im Minus handeln Sika (SIKA 146.5 -0.27%). Zu Handelsstart hatten sie sich noch verhältnismässig gut geschlagen. Zuletzt hatten sie dank der Einführung der Einheitsaktie und der Einigung im Streit mit Saint-Gobain (SGO 0 0%) deutlich zugelegt.

Ceva Logistics sorgen für Aufsehen

Unter den mittelgrossen Werten fallen Ceva Logistics (CEVA 25.765 2.04%) auf. Dabei tragen verschiedene Kaufempfehlungen massgeblich dazu bei. Sowohl Bank Berenberg als auch UBS (UBSG 15.8 1.18%) haben die Abdeckung der Aktie mit der Einstufung «Buy» aufgenommen.

Ausserdem werden heute Donnerstag die Valoren von Sonova (SOON 174.75 -0.85%) mit einem Dividendenabschlag von 2.60 Fr. gehandelt.

Der Kurs von Panalpina (PWTN 130.6 0.69%) reagiert derweil kaum auf den am Mittwoch nachbörslich bekanntgegebenen Zukauf des argentinischen Frischwarenspezialisten Newport Cargo.

Weiter bergab geht es mit den Papieren von Meyer Burger (MBTN 0.983 -4.19%) nach einer Abstufung durch die Zürcher Kantonalbank. Sie verloren bereits am Vortag 4,5%, nachdem die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation dem Solarzulieferer einen Verstoss gegen die Rechnungslegungsvorschriften vorgeworfen hatte.

Dax macht Verluste wett

Nach deutlichen Verlusten am Vormittag, hat sich der Dax (DAX 13112.21 1.72%) nach dem Zinsentscheid der EZB ins Plus vorgearbeitet. Erstmals seit Mai bewegt sich der Leitindex nun wieder über der Marke von 13’000 Punkten. Ebenso hat sich der Euro Stoxx 50 (Euro Stoxx 50 3528.29 1.4%) nach der Entscheidung der Notenbank in den positiven Bereich gehievt.

Hoch im Kurs steht kurz vor dem Beginn der Fussball-Weltmeisterschaft der russische Rubel. Am Tag des Eröffnungsspiels Russland gegen Saudi-Arabien decken sich Anleger mit der russischen Währung ein.