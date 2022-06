SMI grenzt Verluste etwas ein

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Dienstag klar im Minus, er hat allerdings seine Abgaben nach dem Erreichen neuer Jahrestiefststände wieder eingegrenzt. Leicht aufgehellt hat sich die Stimmung nach der Publikation der US-Produzentenpreise im Mai, die etwas schwächer stiegen als befürchtet. Die US-Börsen dürften am Nachmittag mit einem Erholungsversuch in den Tag starten.

Weiterhin bleibt das Börsenumfeld aber von der hohen Verunsicherung der Investoren bezüglich der Entwicklung der Zinsen und der Konjunktur geprägt. Zumindest bis zur Bekanntgabe des US-Zinsentscheids am Mittwochabend dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Nach den unerwartet hohen US-Inflationszahlen vom Freitag erwarten immer mehr Ökonomen einen Zinsschritt in den USA um 75 und nicht «nur» um 50 Basispunkte. Am Donnerstag steht dann die Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 7'040.00 -2.22%)) bevor.

Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10'771.04 -1.15%)) notiert am Dienstagnachmittag gegen 14.55 Uhr um 0,89% tiefer bei 10’799 Punkten, nachdem er zuvor bis auf ein Jahrestief von 10’705 Punkte abgesackt war. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,79% auf 1667,36 Punkte und der breite SPI (SXGE 13'845.78 -1.04%) verliert 0,90% auf 13’865,87 Punkte. Von den 30 Top-Werten stehen 22 im Minus und acht im Plus.

Stark unter Druck steht etwa der einstige «Börsenliebling» Lonza (LONN 504.00 -3.15%), aber auch einige zyklische Werte wie etwa die Aktien des Bauchemiekonzerns Sika (SIKA 231.40 -3.22%) oder des Duftstoffkonzerns Givaudan (GIVN 3'155.00 -3.90%). Die Analysten von Bernstein haben ihr Rating für Givaudan mit Verweis auf die steigenden Rohstoffkosten auf «Underperform» von «Marktperform» gesenkt.

Abwärts geht es auch mit den Luxusgüterwerten von Richemont (CFR 99.34 -1.84%) und Swatch Group (UHR 228.90 -0.99%), für die Goldman Sachs (GS 286.26 +1.04%) in einer Branchenstudie die Kursziele zurückgenommen hat. Klar im Minus notieren zudem die Aktien des Bankensoftware-Spezialisten Temenos (TEMN 72.80 -0.25%). Am Markt wird über die Zukunft der 10%-Beteiligung von Investor Martin Ebner spekuliert, nachdem dieser am Vortag seine BZ Bank verkauft hatte.

Auch die defensiven Schwergewichte bieten den Indizes wenig Halt. Deutlich abwärts geht es mit den Titeln des Pharmariesen Novartis (NOVN 81.37 -1.70%), während Roche GS (ROG 308.30 -0.31%) moderater nachgeben. Im Minus notieren auch die am Vortag noch festen Titel des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (NESN 109.00 -1.57%).

Besser halten sich die meisten Finanzwerte. Eine Ausnahme bilden allerdings die gebeutelten Credit Suisse-Aktien, die unter der Schwelle von 6 Franken bleiben. Dagegen legen die Titel der Rivalin UBS (UBSG 16.10 +0.28%) wie auch etwa der Versicherer Swiss Re (SREN 76.18 +0.45%) und Zurich Insurance (ZURN 420.80 +0.86%) zu. Zulegen können auch die Aktien der Privatbank Julius Bär (BAER 46.23 +2.53%).

Euro notiert wieder über 1,04 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag in der Nacht erlittene Verluste zum US-Dollar wettgemacht. Nachdem die Gemeinschaftswährung kurz unter die Marke von 1,04 $ gerutscht war, kostete sie am Mittag 1,0439 $.

Auch zum Franken hat sich der Dollar im Laufe des Morgens etwas abgeschwächt. Das USD/CHF-Paar notierte mit zuletzt 0,9938 wieder etwas deutlicher von der Parität entfernt, nachdem es am Vortag mit 0,9996 den höchsten Stand seit Mitte Mai erreicht hatte. Das Paar EUR/CHF (EUR/CHF 1.0410 +0.23%) zeigte sich derweil zuletzt wenig verändert und wurde um die Mittagszeit bei 1,0375 gehandelt.

Grundsätzlich neigt der Dollar aber weiter zur Schwäche. Der Greenback profitiert von der Erwartung entschlossener Zinserhöhungen in den USA. Am Mittwoch dürfte die US-Notenbank Fed ihren Leitzins erneut deutlich anheben. Ein grösserer Schritt um 0,5 Prozentpunkte gilt als ausgemacht. Immer mehr Analysten rechnen sogar mit einer noch stärkeren Anhebung um 0,75 Punkte. Selbst ein noch grösserer Schritt um einen ganzen Punkt gilt nicht als unmöglich.

Besonders deutlich leidet unter dem starken Dollar der japanische Yen. In Japan kommt hinzu, dass die dortige Zentralbank an ihrer extrem lockeren Linie festhält. Am Dienstag weitete sie ihre Käufe bestimmter Wertpapiere aus, um die Kapitalmarktzinsen in der von ihr angepeilten Spanne zu halten. Die Intervention geht auf Kosten des Yen, der zum Dollar so schwach notiert wie sei fast einem viertel Jahrhundert nicht mehr.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 123,15 $. Das waren 87 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 67 Cent auf 121,59 $. Gestützt wurden die Ölpreise durch den gefallenen Dollar-Kurs. Der schwächere Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger und hebt so die Nachfrage.

Die Erdölpreise halten sich damit auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn haben sie um rund 55% zugelegt. Auch zuletzt haben sich die Ölpreise im Gegensatz zu anderen Rohstoffen sehr robust präsentiert. «Dass sich die Ölpreise so gut behaupten können, ist einem knappen Angebot zuzuschreiben», kommentierte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte der Commerzbank (CBK 7.51 -0.24%). So seien derzeit weite Teile der Ölproduktion in Libyen durch Hafenblockaden lahmgelegt. «Damit fehlen dem aufgrund des westlichen Kaufboykotts für russisches Öl und einer robusten Nachfrage ohnehin schon angespannten Markt zumindest vorübergehend weitere rund eine Million Barrel pro Tag.»

Ein Gegengewicht stellt seit einiger Zeit die angespannte Corona-Lage in China dar. Sie führt zu neuen Verspannungen im Welthandel und einer schwächeren Energienachfrage in der Volksrepublik. Letzteres lastet auf den Ölpreisen. Zudem trüben sich weltweit die Konjunkturaussichten ein. Die geldpolitische Straffung in wichtigen Ländern dürfte die Wirtschaftsentwicklung belasten und künftig die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

Kryptomarkt im Ausverkaufsmodus

Die Kryptowährung Bitcoin und viele weitere Blockchain-Devisen befinden sich im freien Fall. Am Dienstag ist der Bitcoin-Kurs fast unter die Marke von 20’000 $gefallen. Neben Zins-, Rezessions- und Inflationssorgen kämpft der gesamte Kryptowährungsmarkt mit einer Hiobsbotschaft nach der anderen.

In der Nacht auf Dienstag kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp noch gut 20’800 $ Das ist der tiefste Stand seit eineinhalb Jahren. Zur Berichtszeit notiert ein Bitcoin bei 22’550 $. Alleine im Verlauf der letzten sieben Tage büsste die «Krypto-Leitwährung» damit rund ein Viertel an Wert ein.

Vor gut einem halben Jahr, im November 2021, kostete ein Bitcoin noch gut das Dreifache. Das damalige Rekordhoch von knapp 69’000 $ rückt nun aber immer weiter in die Ferne.

Seither haben sich im Kryptomarkt Billionen an Dollar in Luft aufgelöst. Denn auch andere Kryptoanlagen wie die Nummer zwei am Markt, Ether, ist bis auf 1078 $abgesackt und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2021. Im Herbst 2021 wurde Ether noch bei einem Höchstwert von über 4’800 $ gehandelt.

Der Wert aller auf dem Portal Coinmarketcap aufgeführten rund 19’800 Digitalwährungen beträgt gegenwärtig noch gut 960 Mrd. $. Vor sechs Monaten waren es noch fast 3 Bio. $.

Begründet wird der Absturz an den Kryptomärkten vor allem mit den Inflations- und Zinssorgen, die derzeit auch die traditionellen Finanzmärkte schwer belasten. Wegen der hohen Geldentwertung straffen viele Zentralbanken ihre Geldpolitik. So dürfte etwa am Mittwoch die US-Notenbank Fed ihren Leitzins um weitere 0,5 Prozentpunkte anheben.

Einige Fachleute halten sogar einen noch grösseren Schritt um 0,75 Punkte für denkbar. Riskante Anlagen wie Kryptowährungen werden laut Experten durch die Zinswende besonders belastet, weil sie keine laufenden Erträge abwerfen.

Der Ausverkauf am Kryptomarkt geht neben den Zins- Rezessions- und Inflationssorgen aber auch einher mit «hausgemachten» Problemen, die den Markt zusätzlich ins Rutschen brachten. Angesichts dieser Hiobsbotschaften halten die Verkaufskaskaden an.

Erst Anfang Mai sorgte der Zusammenbruch des algorithmischen Stablecoins UST der Terra Fundation für erste grössere Turbulenzen. Die mit hohen Zinsrenditen lockende Plattform aus dem «Decentralized Finance»-Bereich, kurz DeFi genannt, brach unter den immer schlechter werdenden Marktkonditionen zusammen.

Gemäss den Zahlen der DeFi-Datenplattform Defilama ist der in DeFi-Projekten steckende Gesamtwert an Kryptowährungen seit den Hochs im vergangenen November von über 200 Mrd. $ auf noch knapp 80 Mrd. $zusammengeschmolzen.

Nun folgte anfangs dieser Woche eine neue Hiobsbotschaft: Die Krypto-Handelsplattform Celsius Network hatte alle Kundenkonten eingefroren und weckte damit schlechte Erinnerungen an den Kollaps der Terra-Luna-Plattform. Marktbeobachter spekulieren derweil, ob die Insolvenz von Celsius noch abgewendet werden kann. Der Wert des Celsius-Network-Währung CEL fiel bis am Montagmorgen auf 0,15 $. Vor einem Jahr betrug der Wert von CEL noch 8 $.

Nervosität an US-Börsen

In den USA haben die Aktienkurse am Montag weiter nachgegeben. Die Nervosität um die erwartete US-Zinserhöhung am Mittwoch wächst – manche Beobachter rechnen mit einer Erhöhung um 75 Basispunkte. Der Leitindex S&P 500 (–3,9%) ist auf 3749 Punkte gefallen, den tiefsten Stand seit März vergangenen Jahres. Der Dow Jones Industrial (–2,8%) schloss auf 30’516 Punkten. Der Tech-Index Nasdaq 100 gab gar 4,6% auf 11’288 Punkte nach. Das ist der niedrigste Stand seit November 2020.

Der Onlinehändler Amazon (–5,5%) stand besonders stark unter Druck. Auch der Kurs des Elektroautobauers Tesla (–7,1%) sank deutlich. Die Ankündigung, die Aktien zu splitten, damit sie attraktiver für Kleinanleger werden, half den Titeln nicht.

Wegen des Kursverfalls bei den Kryptowährungen wurden auch die damit verbundenen Unternehmen von Investoren abgestossen. Die Aktien der Kryptobörse Coinbase gaben 11,4% nach. Der Kurs der auf die Kryptoszene spezialisierten Bankholding Silvergate Capital büsste 16,9% ein. Die Titel des Softwareunternehmens MicroStrategy, das grosse Teile der Bilanz in Bitcoin investiert hat, stürzten um 25,2% ab.

Die Immobilienholding Prologis (–7,5%) wurde an der Börse abgestraft, nachdem man verkündet hatte, eine Einigung zur Übernahme des Wettbewerbers Duke Realty (+1%) gefunden zu haben. Der Kaufpreis liegt bei 26 Mrd. $.

Asien/Pazifik: Moderate Abgaben

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag erneut nachgegeben. Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn hielten sich die Abgaben an den meisten Börsen in Fernost aber in Grenzen. Vereinzelt drehten Märkte sogar ins Plus.

«An den asiatischen Aktienmärkten hat sich der Abverkauf in verringertem Tempo fortgesetzt, die Aktien-Futures in den USA und Europa signalisieren eine gewisse Erholung», begründete die BayernLB die Entwicklung. In Japan stützte auch die Yen-Schwäche. Der Yen näherte sich zum Dollar dem tiefsten Stand seit 24 Jahren, was der exportorientierten Wirtschaft des Landes tendenziell zugutekommt. Der Leitindex Nikkei 225 (N225 26'629.86 -1.32%) büsste 1,33% auf 26’629,86 Punkte ein.

In China waren die Abgaben noch überschaubarer. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands sank um 0,33% auf 4175,68 Zähler. Der Hang-Seng-Index in Hongkong stieg zuletzt sogar um 0,19% auf 21’108,40 Punkte.

Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda begründete die Tendenz mit der Hoffnung auf weitere Massnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft in China. Auch die rigide Corona-Politik scheint dosierter zu erfolgen. «Die Antwort auf einen neuen Infektionsausbruch in Peking deutet an, dass die Regierung künftig auf eine Kombination aus freiwilligen und angeordneten (Massen-)Tests sowie lokalen Lockdowns statt flächendeckenden Abriegelungen setzen könnte», so Kapitalmarktstratege Ulrich Stephan von der Postbank. «Dieser Ansatz sowie weitere Konjunkturhilfen könnten die Wirtschaft im Jahresverlauf unterstützen und den chinesischen Börsen längerfristig Auftrieb bescheren.»

Eine Ausnahme war die australische Börse. Da dort am Vortag kein Handel stattgefunden hatte, wurden die Verluste der anderen Finanzmärkte zu Wochenbeginn nun nachgeholt, wie Halley anmerkte. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 sank um 3,55% auf 6686,00 Punkte.