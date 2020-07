Gewinnmitnahmen belasten Schweizer Börse

(AWP/CF) An der Schweizer Börse dominieren am Dienstag rote Vorzeichen. Nach den jüngsten Kursanstiegen und bevor die Bilanzsaison so richtig losgehe, schritten die Anleger zu Gewinnmitnahmen, sagen Händler. Schon am Vortag hatte sich eine negative Tendenz an den US-Märkten abgezeichnet, als die Wortwahl zwischen den USA und China wieder etwas gehässiger geworden war. Im Verlauf werden die Einbussen aber wieder etwas eingegrenzt.

Im Fokus stehen Swatch Group (UHR 196.7 0.72%). Der Aktienkurs bewegt sich über weiten Strecken achterbahnmässig auf und ab. Am Mittag notieren sie deutlich im Plus. Der Uhrenkonzern hat im ersten Halbjahr wegen der Coronakrise zwar tiefrote Zahlen geschrieben. Swatch Group erwartet aber eine starke Erholung in der zweiten Jahreshälfte. So soll das Gesamtjahr wieder einen positiven Ebit bringen. die Schätzungen der Analysten liegen zum Teil weit auseinander. «Es scheint, als ob die Analysten wegen Corona vor grösseren Herausforderungen stehen», sagt ein Marktbeobachter (lesen Sie hier mehr).

Die Valoren von Rivale Richemont (CFR 62.44 -1.36%) geben dagegen deutlich nach. Richemont wird am Donnerstag über den Geschäftsgang informieren. Analysten gehen ebenfalls von einem deutlichen Umsatzrückgang aus.

Unter Druck stehen zudem Partners Group (PGHN 878.4 -1.57%). Der auf alternative Anlagen spezialisierte Asset Manager hat die verwalteten Vermögen im ersten Halbjahr trotz Coronakrise gesteigert, aber deutlich weniger stark als üblicherweise. Zudem fällt die Prognose für das Gesamtjahr wegen der Covid-19-Pandemie tiefer aus (lesen Sie hier mehr).

Technologiewerte fallen

Die grössten Abschläge aber verbuchen Logitech (LOGN 61.76 -3.44%). Händler verwiesen auf die US-Technologiebörse, die am Vortag nach einem neuen Rekord wegen Gewinnmitnahmen deutlich nachgegeben hat. Logitech zählen mit einem Plus im laufenden Jahr von noch 35% zu den Aktien, die am besten gelaufen sind. Im Sog der Technologiewerte fallen zudem Temenos (TEMN 157.9 -2.14%) und AMS (AMS 15.95 -2.48%).

In der unteren Tabellenhälfte zeigen sich die Genussscheine von Roche (ROG 331.75 -1.53%). Der Pharmakonzern hat in der Schweiz die Zulassung für Enspryng (Satralizumab) zur Behandlung einer neuroentzündlichen Erkrankung erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde hat zudem dem Kandidaten Mosunetuzumab den Status Therapiedurchbruch erteilt. Und in der Krebsforschung ist Roche eine Kollaboration eingegangen.

Am breiten Markt fallen Meyer Burger (MBTN 0.2072 -27.75%) negativ auf. Der Solarzulieferer hat im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerhöhung Bezugsrechte ausgegeben, die ab heute bis zum 20. Juli gehandelt werden können.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Gewinnmitnahmen im Dax

Auch in Deutschland tendiert der Leitindex Dax (DAX 12640.22 -1.25%) schwächer. Der deutsche Leitindex verlor zur Eröffnung 1,2% auf 12’645 Punkte. Zu den grössten Verlierern gehören die Technologietitel. Sie leiden unter einem Kursrutsch ihrer US-Rivalen. Die Aktien des Software-Konzerns SAP (SAP 132.42 -3.71%), des Chip-Herstellers Infineon (IFX 22.16 -4.5%) und des Zulieferers Siltronic (WAF 88.5 -5.35%) verlieren deutlich.

Zu den wenigen Gewinnern zählen die Titel von Hellofresh. Die Zahlen des Kochbock-Versenders seien sehr stark ausgefallen, sagte ein Börsianer.

Virus-Sorgen schicken Ölpreis auf Talfahrt

Aus Furcht vor einem erneuten Nachfrage-Rückgang infolge der Coronavirus-Pandemie ziehen sich Anleger aus dem Rohölmarkt zurück. Die Sorte Brent (Brent 42.36 0.38%) aus der Nordsee verbilligt sich. Ausserdem machten die anstehenden Beratungen eines Opec-Ausschusses Investoren nervös, sagten Börsianer. Das Gremium könnte eine Lockerung der Förderbremse empfehlen.

Euro kaum verändert zu Dollar und Franken

Der Kurs des Euro ist am Dienstag etwas gesunken. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten sorgte für Auftrieb beim US-Dollar, der als vergleichsweise sichere Anlage stärker nachfragt wurde. Im Gegenzug geriet der Euro etwas unter Druck. Im Vormittagshandel wurde der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.13781 0.31%) etwas niedriger als am Vorabend gehandelt.

Der Euro in Franken (EURCHF 1.06931 0.08%) notiert unter der Schwelle von 1,07 Fr., unter die er am Vortag gesunken war. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.9394 -0.23%) tendiert ebenfalls etwas leichter.