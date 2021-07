SMI vor ruhiger Eröffnung

(AWP/CF) Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch ein ruhiger Handelsstart ab. Gemäss Daten von Julius Bär wird der Swiss Market Index (SMI) unverändert eröffnen.

Grösste Gewinner sind vorbörslich Alcon (+0,9%). Deutsche Bank nimmt die Abdeckung für den Augenheilkonzern mit der Einstufung «Kaufen» und einem Kursziel von 74 Fr. auf. Alcon biete ein umfassendes Portfolio der Augenmedizin an und halte die weltweit grössten Marktanteile, schreibt Analyst Falko Friedrichs.

Von einer Analystenprognose profitieren auch Givaudan (+0,6%). UBS erhöht das Kursziel für den Aroma- und Riechstoffhersteller in einer Branchenstudie auf 4760 von 4260 Fr. und belässt die Einstufung auf «Kaufen». Aufgrund von Währungseffekten reduziere er seine Gewinnschätzungen für das laufende Jahr leicht, schreibt Analyst Charles Eden.

Im breiten Markt fallen Bossard (+1,8%) und Basilea (+1,5%) mit starken Avancen auf. Der Industriezulieferer hat das stärkste Halbjahr der Firmengeschichte gemeldet. Das Biopharmaunternehmen Basilea hat mit der russischen JSC Lancet eine Vertriebsvereinbarung für das Antibiotikum Zevtera (Ceftobiprol) geschlossen. Diese gilt für Russland sowie die anderen Länder der Eurasischen Wirtschaftsunion.

Eine Übersicht über die Vorbörsenkurse finden Sie im FuW-Morgen-Report.

Dax niedriger erwartet

In Erwartung weiterer Hinweise auf die US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch niedriger starten. Am Dienstag hatte er fast unverändert bei 15.789,64 Punkten geschlossen.

Zugleich geht die Bilanzsaison weiter. Nachdem die Banken JPMorgan und Goldman Sachs mit Quartalsergebnissen über Markterwartungen den Ton vorgegeben haben, öffnen die Rivalen Bank of America, Citigroup und Wells Fargo ihre Bücher.

Euro stoppt Kursverluste bei Dreimonatstief

Der Euro hat am Mittwoch die kräftigen Kursverluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Am frühen Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zeitweise bei 1,1772 $ gehandelt. Damit erreichte der Kurs zwar den tiefsten Stand seit Anfang April, ist aber seit dem Vorabend kaum noch gefallen. Zuletzt wurde der Euro wieder etwas höher bei 1,1786 $ gehandelt.

Auch gegenüber dem Franken hat der Euro wieder etwas an Stabilität gewonnen und kostet mit aktuell 1,0823 nur minimal weniger als am Vorabend. Der US-Dollar ist gegenüber dem Franken ebenfalls fast stabil bei 0,9182.

Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenreaktion, nachdem die Notierungen am Vorabend nach Daten zu den US-Ölreserven deutlich gestiegen waren. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,37 $. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 15 Cent auf 75,10 $.