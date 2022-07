SMI setzt Talfahrt fort

(AWP/Reuters) Die Marktstimmung habe sich nach dem unerwartet starken Anstieg der US-Inflation weiter eingetrübt, meint ein Händler. Der Druck auf die US-Notenbank Fed, die Zinsen weiter kräftig zu erhöhen, habe noch zugenommen. Am Markt werde nun eine Zinserhöhung des Fed später im Monat von bis zu einem vollen Prozentpunkt eingepreist. Damit steigen auch die Befürchtungen, dass die Zentralbanken in ihrem Kampf gegen die hohe Inflation eine wirtschaftliche Abschwächung in Kauf nehmen könnten.

Dies zeigten auch die Anleihemärkte, die immer stärker eine Rezession einpreisen würden, sagt ein Händler und verweist darauf, dass die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen über die der zehnjährigen gestiegen ist. Dies gilt als Signal für eine Rezession. Die Aktienmärkte täten sich schwer mit der Richtungssuche, kommentiert auch CMC Markets (T8Q 3.26 -2.40%). Die nächsten Impulse für den weiteren Verlauf dürfte nun die Bilanzsaison bringen. Heute am frühen Nachmittag werden die Zahlen der US-Grossbanken JPMorgan und Morgan Stanley (MS 74.98 -1.26%) erwartet. Dies sei ein wichtiger Stimmungstest und Hinweis auf die Entwicklung in der Finanzbranche, heisst es am Markt weiter.

Der SMI (SMI 10'852.15 -0.48%) verliert gegen 09.15 Uhr 0,31% auf 10’871,24 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,33% auf 1664,26 Punkte und der breite SPI (SXGE 14'006.45 -0.37%) um 0,28% auf 14’019,29 Punkte. Im SLI stehen 19 Verlieren zehn Gewinner gegenüber. Logitech (LOGN 51.18 +0.04%) sind unverändert.

An der Spitze stehen die Aktien von Swatch Group (UHR 234.00 +0.13%). Der Uhrenkonzern hat im ersten Halbjahr trotz globaler Unsicherheiten den Umsatz klar gesteigert und auch mehr verdient. Der Umsatz bleibt aber noch unter dem Niveau von 2019. Für das Gesamtjahr ist Swatch zuversichtlich und strebt einen Umsatzanstieg in Lokalwährungen im zweistelligen Prozentbereich an. Die Aktien von Rivale Richemont (CFR 102.55 +0.74%) sind dagegen am Tag vor der Ergebnispräsentation etwas schwächer.

Auf der anderen Seite stehen die Aktien von Sika (SIKA 218.60 -1.04%) und Givaudan (GIVN 3'298.00 -1.87%). UBS (UBSG 15.40 +0.39%) hat das Kursziel für den Bauchemiekonzern auf 240 von 315 Fr. reduziert. UBS hat zudem die Titel des Aromen- und Duftstoffherstellers auf “Sell” von “Neutral” gesenkt. Auch Clariant (CLN 16.91 -2.20%) leiden unter einer Verkaufsempfehlung der Grossbank.

Temenos (TEMN 77.24 -0.52%) geben erneut nach. Morgan Stanley hat das Kursziel für den Softwarehersteller auf 86 von 95 Fr. gesenkt.

Am breiten Markt steigen Swiss Steel (STLN 0.2435 +7.27%) um 7,3%. Der Stahlkonzern hat gute vorläufige Zahlen veröffentlicht.

Euro-Kurs kaum bewegt

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum bewegt und knapp über der Parität zum US-Dollar gehalten. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0022 $ und damit etwas weniger als am Vorabend.

Zum Franken hat sich der Euro über Nacht minimal abgeschwächt auf 0,9845 von 0,9854 Fr. Am Vortag war die Gemeinschaftswährung nach den US-Inflationszahlen kurzzeitig gar unter die Marke von 98 Rappen gesunken, hatte sich dann aber wieder gefangen. Der US-Dollar kostet mit 0,9821 Fr. dagegen etwas mehr als am Mittwochabend mit 0,9793 Fr.

Am Mittwoch war der Euro erstmals seit etwa zwanzig Jahren zeitweise weniger als einen Dollar wert gewesen, nachdem in den USA eine überraschend hohe Inflation für den Juni gemeldet worden war. Dies hatte Spekulationen bezüglich eines entschiedenen Zinsschrittes der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der starken Teuerung geweckt.

Im Tief wurde ein Kurs von 0,9998 $ erreicht. Der Eurokurs fiel aber nur kurz unter die runde Marke und erholte sich schnell wieder. Denn an der Erwartung, dass die Fed ihren begonnenen Straffungskurs zügig und entschlossen fortsetzen dürfte, änderten die Inflationszahlen nichts Wesentliches.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag mit geringen Ausschlägen in den Handel gestartet und stabilisieren sich damit nach den deutlichen Verlusten am Dienstag weiter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 100,05 $ und damit 0,48 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 28 Cent auf 96,58 $. Damit kosten die beiden Ölsorten deutlich weniger als noch Mitte Juni, also ein Fass der Sorte Brent noch rund 125 $ gekostet hatte.

Alleine am Dienstag hatten die Ölpreise noch bis zu 8% nachgegeben. Ausschlaggebend war die Furcht vor einem Konjunktureinbruch infolge einer drohenden Energiekrise in Europa

US-Börsen unter Druck

Die am Mittwoch publizierte US-Inflationsrate von 9,1% – ein 41-Jahres-Hoch – hat die Aktienkurse in den USA unter Druck gebracht. Damit wurden deutliche Zinsschritte des Fed wahrscheinlicher. Am Markt wird für die nächste Sitzung der Notenbank eine Zinserhöhung um 1 Prozentpunkt erwartet.

Der Dow Jones Industrial Average (–0,67%) fiel auf 30’772 Punkte. Der S&P 500 (–0,45%) sank auf 3801 Punkte. Der Tech-Index Nasdaq 100 (–0,14%) schloss auf 11’728 Punkten.

Die Fluglinie Delta (–4,47%) rechnet mit hohen Betriebskosten für den Rest des Jahres. Auch American Airlines (–3,11%) kamen unter Druck.

Der Social-Media-Dienst Twitter (+7,90%) hat Klage gegen Elon Musk eingereicht, um Musk gerichtlich zu zwingen, sein zurückgezogenes Übernahmeangebot doch umzusetzen.

Der Streaminganbieter Netflix (+1,21%) will mit Microsoft (–0,37%) zusammenarbeiten, um Werbung einzublenden und so eine günstigere Version zu finanzieren.

Freundliche Stimmung an Börsen in Asien

Die asiatischen Märkte notieren am Donnerstag mehrheitlich freundlich. Der japanische Nikkei 225 steht 0,8% höher. Der Hang Seng in Hongkong notiert 0,2 im Minus. Der Shanghai Composite avanciert 0,1%. Der südkoreanische Kospi gewinnt 0,2%. Der australische S&P/ASX 200 handelt 0,5% im Plus.

Die Futures-Märkte indizieren für die europäischen Märkte ein kleines Plus. Der Kontrakt auf den deutschen Dax zeigt einen Gewinn von 0,2% an, für den Euro Stoxx 50 (SX5E 3'435.34 -0.54%) werden 0,1% indiziert. Der Kontrakt auf den S&P 500 notiert unverändert.