SMI weiter ohne klare Impulse

(AWP/Reuters/RI) Am Schweizer Aktienmarkt ist zur Wochenmitte kein echter Trend auszumachen. Der Leitindex SMI (SMI 9723.18 -0.64%) pendelt am Vormittag zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Kursgewinne der beiden Schwergewichte Nestlé (NESN 106.7 0.4%) und Novartis (NOVN 88.87 0.27%) schützen ihn vor grösseren Abgaben.

Unter den SMI-Titeln verzeichnen Swatch und Richemont (CFR 74.96 -2.73%) grössere Verluste. Sie hatten am Dienstag noch zu den grössten Gewinnern gezählt. Auch die Grossbankaktien sowie die zyklischen ABB (ABBN 18.04 -1.56%), Adecco (ADEN 51.56 -1.57%) und Sika (SIKA 138.6 -1.14%) stehen im Minus.

Laut Händlern hat die vorübergehende Entspannung im US-chinesischen Zollstreit denn auch nur für ein Aufatmen der Märke gesorgt, nicht aber für ein nachhaltiges Durchatmen. Dafür gebe es zu viele Krisenherde: die Daten zur chinesischen Industrieproduktion und die BIP-Daten aus Deutschland und der Eurozone. Hinzu kämen die politischen Unruhen in Hongkong oder auch die Lage in Italien, die nicht nicht für eine anhaltende Erholung sprächen.

Daneben haben einige Gesellschaften Zahlen vorgelegt. Das Management des Dentalimplantat-Herstellers Straumann (STMN 819 2.79%) zeigt sich für die zweite Jahreshälfte weiter zuversichtlich und erhöht daher die Zielsetzung für das Gesamtjahr. Ebenfalls positiv reagieren Ascom. Der Technologiekonzern hat seine Ziele für das laufende Jahr nach enttäuschenden Halbjahresresultaten nach unten revidiert.

Auf der anderen Seite verlieren Schindler (SCHP 221.4 -3.53%). Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat im ersten Halbjahr 2019 Auftragseingang und Umsatz gesteigert, liegt aber mit seinen Zahlen leicht unter den Konsensschätzungen.

Der Fleischverarbeiter Bell Food Group schreibt im ersten Halbjahr einen Verlust. Die VZ Gruppe spürt die Nachwirkungen der schwachen Finanzmärkte von Ende 2018 und ist im ersten Halbjahr 2019 langsamer gewachsen als noch im Vorjahr. Schliesslich will die Immobilienentwicklerin Cham Group in den ausserbörslichen Handel wechseln und hat einen höheren Mietertrag sowie einen tieferen Reingewinn ausgewiesen.

Euro-Franken um 1.09

Der Euro hat sich am Mittwoch trotz schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland nur wenig bewegt. Damit konnte sich die Gemeinschaftswährung nach den Kursverlusten vom Vortag stabilisieren. Am Vormittag kostete ein Euro 1,1179 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Zum Franken notierte der Euro knapp unterhalb der Marke von 1,09.

Ein Euro wird derzeit mit 1,0894 Franken nach 1,0905 Franken am Morgen gehandelt. Der US-Dollar geht derweil mit 0,9744 Fr. nach 0,9764 am Morgen um.

Ölpreise geben Gewinne wieder ab

Die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken und haben damit einen Teil der starken Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.47 -1%) 60,79 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 56.14 -1.41%)) fiel um 63 Cent auf 56,47 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung. Am Vortag hatte eine neue Entwicklung im Handelsstreit zwischen China und den USA für Auftrieb bei den Ölpreise gesorgt.

Klar positive Vorgaben

Die wichtigsten asiatischen Börsen haben am Mittwoch von den leichten Entspannungssignalen im US-chinesischen Handelsstreit profitiert. In Japan profitierten vor allem die Aktien von Technologiewerten von den verschobenen US-Zöllen. Der Nikkei 225 (Nikkei 225 20630.56 0.98%) , der am Vortag noch aus Sorge um den Zollstreit und wegen der aktuellen Yen-Stärke deutlich zurückgefallen war, rückte nun zur Wochenmitte um 0,98% vor.

Die Gewinne an Chinas Börsen konnten mit den übrigen Handelsplätzen der Region in der Folge nicht ganz Schritt halten: So kletterte der CSI 300 an den chinesischen Festlandbörsen kurz vor Handelsschluss um 0,64%. Der Hongkonger Hang-Seng-Index rückte um 0,57% vor.

Der Leitindex Dow Jones (Dow Jones 26279.91 1.48%) Industrial stieg um 1,48%, der marktbreite S&P 500 (SP500 2926.32 1.5%) notierte 1,5% höher und der Technologieindex Nasdaq 100 (Nasdaq 100 7728.151452 2.2%) kletterte um 2,2%.