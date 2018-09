SMI geht mit leichtem Plus ins Wochenende

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat die Woche im Plus abgeschlossen. Der Markt hatte am Freitag zunächst von der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China etwas Auftrieb erhalten, hiess es im Handel. Allgemein präsentierte sich das Marktumfeld sehr ruhig, und entsprechend tief waren die Handelsvolumen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8926.42 -0.49%) stieg bei Handelseröffnung 0,3%, gab seine Avancen aber rasch her. Anschliessend bewegte er sich seitwärts. Am Vortag hatte der Leitindex bereits unverändert geschlossen.

In den USA kehrten die Anleger an Wallstreet zurück – allerdings nicht in Scharen. Die Aktienindizes Dow Jones (Dow Jones 26156.8 0.01%) und der Nasdaq Composite avancierten bei Börsenschluss in Europa 0,2%. Der S&P 500 (SP500 2896.2 -0.3%) lag leicht 0,1% höher.

SMI: Luxusgüterhersteller im Plus

Im Schweizer Leitindex handelten die Titel der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 381.2 -0.91%) und Richemont (CFR 80.52 -1.54%) höher. Im Plus lagen zudem die Aktien des Rückversicherers Swiss Re (SREN 87.86 0.14%). Entwarnung gab es für die Branche von der US-Ostküste. Der Hurrikan «Florence» war zwar an der Küste der Bundesstaaten North und South Carolina auf Land getroffen, die Windgeschwindigkeiten hatten sich jedoch etwas abgeschwächt.

Die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (CSGN 14.505 0.24%) und UBS (UBSG 15.105 0.1%) stiegen leicht, Julius Bär (BAER 48.36 0.08%) büssten ein. SNB-Präsident Thomas Jordan hatte sich für eine Überprüfung der im Nachgang der Finanzkrise eingeführten internationalen Regulierung bei Banken ausgesprochen. «Nach zehn Jahren ist es sicher legitim zu überprüfen, ob gewisse Regulierungen allenfalls unnötig sind und wie die Regulierungskosten optimiert werden könnten», sagte er in einem Interview mit der NZZ (NZZ 5150 0%).

Dank einer Rating- und Kurszielerhöhung durch Société Générale gewannen die Aktien des Industriekonzerns ABB (ABBN 23.21 -0.13%). Sie werden neu als «Kauf» gesehen. Die Bank begründete diesen Schritt mit der Aussicht auf einen radikalen Umbau von ABB, die dem Konzern Wachstum bringen könnte.

Die Schwergewichte Nestlé (NESN 80.64 -0.79%) sowie Novartis (NOVN 81.82 -0.58%) handelten verhalten. Die Verluste von Roche (ROG 236.9 -0.63%) belasteten indes den Index.

Aryzta mit Kursschwankungen

Die Aktien von Aryzta (ARYN 10.415 0.73%) legten bei Handelsstart deutlich zu, drehten aber rasch ins Minus und schlossen mit Verlusten. Der Backwarenhersteller hatte sich mit seinen Kreditgebern im Zusammenhang mit den geplanten Kapitalmassnahmen auf neue Kreditbedingungen geeinigt. Der Kapitalerhöhung von bis zu 800 Mio. € erwächst aber Opposition.

Darüber hinaus gewannen im breiten Markt Temenos (TEMN 156 -3.7%), während andere Tech-Werte wie AMS (AMS 63.84 -4.14%) verloren. VAT Group (VACN 112.6 -0.62%) und U-blox erholten sich von den jüngsten Kursverlusten.

Asien mit Gewinnen

In Asien zeigten sich die Börsen freundlich. In Tokio stieg der Nikkei 225 um 1,2% und der breiter gefasste Topix um 1,1%. Der Hongkonger Hang Seng legte ebenfalls 1% zu, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 um 0,5% avancierte. Der koreanische Kospi handelte 1,4% höher, und der regionale MSCI Asia Pacific Index stieg 0,9%.

Euro leichter

Der Euro schwächte sich gegenüber dem Dollar und dem Franken ab. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte bei Börsenschluss in Europa bei 1.1659 $. Zum Franken zeigte sich der Euro bei einem Stand von 1.1268 Fr. leichter. Bei einem Stand von 0.9666 Fr. notiert der Greenback stabil zur Schweizer Währung.

Gold unter 1200 $

Der Ölpreis bewegte sich kaum. Das Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 78.293 0.19%) kostete bei Börsenschluss in Europa 78 $. Der Goldpreis notierte wieder unter der Schwelle von 1200 $. Die Feinunze des Edelmetalls lag bei 1198 $.