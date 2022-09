SMI schwächer – aber besser als befürchtet

(AWP/Reuters) Der hiesige Markt schlage sich jedoch erstaunlich gut, sagt ein Händler. Zwar trübten Zins- und Inflationssorgen weiterhin die Stimmung, vor allem nach dem Schock US-Inflationszahlen vom Vortag. Doch scheine der Markt inzwischen sehr viel Negatives bereits in die Kurse eingepreist zu haben, heisst es weiter. «Wir sprechen nun schon sehr lange über diese Themen», sagt ein anderer Börsianer. Zudem hätten SMI (SMI 10'793.13 -0.90%) & Co im laufenden Jahr auch stärker korrigiert als die Wall Street. Am Vortag hatte die eine hohe Inflation die US-Aktien massiv unter Druck gesetzt.

Dabei waren vor allem Technologiewerte, die als besonders zinsabhängig gelten, unter die Räder geraten. Denn die Marktteilnehmer erwarten nun weiterhin deutliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Wie sich der Markt kurzfristig weiter entwickle, dürfte wohl auch davon abhängen, wie es an den US-Börsen weitergehe. «Die nächsten Hürde, die es zu überwinden gilt, sind wohl der grosse Eurex-Verfall und die ganzen Indexanpassungen am Freitag», sagt zudem ein Händler. Eine gewisse Stütze gehe auch davon aus, dass so manche Marktteilnehmer versuchten, Schnäppchen zu machen.

Der SMI notiert um 11.07 Uhr um 0,42% tiefer auf 10’846,24 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,30% auf 1656,27 und der breite SPI (SXGE 13'824.01 -1.00%) um 0,54% auf 13’887,82 Zähler. 18 der 30 SLI-Werten geben nach und zwölf legen zu.

Grössere Abschläge gibt es für Straumann (STMN 99.62 -3.19%), deren Kurs aber die Einbussen etwas eingrenzen kann. Eine Verkaufsempfehlung der UBS (UBSG 16.06 -1.02%) hatte den Titel bachab geschickt. Die Analysten der Grossbank begründen die Kaufempfehlung mit einer hohen Bewertung der Aktie im Sektorvergleich.

Auch bei Nestlé sorgt die Absetzung der Kaufempfehlung auf «Neutral» durch Exane BNP für fallende Kurse. Da Nestlé (NESN 109.44 -2.36%) die am stärksten gewichtete Aktie des SMI ist, wirkt sich dies auch deutlich negativ auf den Index aus.

Dahinter folgt eine bunte Mischung aus defensiven Werten wie den Zyklikern Schindler (SCHP 165.40 -2.36%), ABB (ABBN 26.96 -1.57%), Adecco (ADEN 30.22 -1.40%) und Holcim (HOLN 45.53 -1.04%), den defensiven Swisscom (SCMN 495.80 -0.44%) und Novartis (NOVN 78.34 -1.36%) sowie der Grossbank UBS, die zwischen 1,6 und 0,7% verlieren.

Aber auch im Mittelfeld, in dem wenig veränderte Kurse dominieren, ergibt sich kein klares Bild. Mit Sika (SIKA 217.20 -0.82%), Julius Bär (BAER 48.38 -0.04%), Swiss Life (SLHN 519.20 -0.23%) und Richemont (CFR 105.75 -0.66%) sind ebenfalls mehrere Sektoren vertreten.

Die grössten Gewinne verbuchen Partners Group (PGHN 939.60 +0.73%). Der Asset Manager habe bei seinem Update gezeigt, dass er mit steigenden Zinsen und Margendruck umgehen könne, sagt ein Händler. «Und unter 1000 Franken ist die Aktie einen Versuch wert», sagt ein Händler.

Zudem Gewinnern zählen zudem Sonova (SOON 238.60 +0.21%), Roche GS (ROG 324.85 +0.49%) und Givaudan (GIVN 3'033.00 +0.33%). Roche profitieren davon, dass Berenberg das Rating für die Papiere des Pharmariesen Roche auf «Buy» von «Hold» hochgestuft hat. Dagegen hat Berenberg die Empfehlung für Novartis auf «Hold» von «Buy» gesenkt.

Bei Givaudan dürfte ebenfalls der gute «Track Record» der Firma nach der Kurskorrektur Käufer angelockt haben, heisst es weiter.

Auch die Mehrheit der Technologiewerte schlage sich im Vergleich zur schwachen US-Börse Nasdaq, die am Vortag 5,2% verloren hatte, recht wacker, meint ein Händler. So geben Logitech (LOGN 47.89 -1.56%) und Inficon (IFCN 681.00 -1.16%) nur wenig nach, VAT Group (VACN 229.00 -1.12%), Temenos (TEMN 79.96 -0.05%) und Comet (COTN 171.40 +0.23%) sind gar etwas höher. Auch bei AMS-Osram halten sich die Einbussen in Grenzen.

Die Aktien von Lalique (LLQ 34.20 +1.79%) steigen am breiten Markt um 1,8%. Der Luxusgüterkonzern hat sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Zudem wurde die Übernahme des Seidenlabels Fabric Frontline bekannt gegeben.

Euro unter Dollar-Parität – Spekulationen über Yen-Intervention

Der Euro hat am Mittwoch weiter unter der Parität zum US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9993 $ und damit etwas weniger als 1 $.

Zum Franken notiert der Euro nahe der Marke von 0,96 bei 0,9597 Fr. und damit wieder etwas höher als am Vorabend mit 0,9585. Damit liegt der Euro wieder nahe am Rekordtief, das er 23. August bei 0,95515 Franken erreicht hatte. Das Währungspaar USD/CHF (USD/CHF 0.9609 -0.11%) hält sich weiter über der Marke von 0,96 und steht aktuell bei 0,9604 (Vorabend: 0,9607). Noch am Dienstagmittag kostete der Greenback weniger als 95 Rappen.

Der Euro wurde zuletzt durch den stark aufwertenden US-Dollar belastet. Auslöser waren US-Inflationszahlen vom Dienstag, die auf weitere deutliche Zinsanhebungen durch die US-Zentralbank Federal Reserve hindeuten. An den Finanzmärkten stiegen daraufhin die Kapitalmarktzinsen in den USA, was dem Dollar erheblichen Rückenwind verlieh.

Unterdessen verdichten sich in Japan die Anzeichen, dass das Land seiner sehr schwachen Währung unter die Arme greifen könnte. Finanzminister Shunichi Suzuki wollte zuletzt keine Option ausschliessen. Die Wirtschaftszeitung Nikkei berichtete über eine spezielle Aktion seitens der Bank of Japan, die als mögliche Vorstufe zu einer Intervention am Devisenmarkt gilt. Hintergrund der Yen-Schwäche ist die besondere Geldpolitik der japanischen Notenbank, die sich im Gegensatz zu vielen anderen Zentralbanken noch nicht gegen die Inflation stemmt.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen ihre Abschläge vom Vortag ausgeweitet. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92,52 $. Das waren 65 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 87.64 -0.53%)) fiel um 62 Cent auf 86,69 $.

Belastet wurden die Rohölpreise zuletzt durch Inflationsdaten aus den USA, die auf weitere deutliche Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hindeuten. Fachleute befürchten eine erhebliche konjunkturelle Belastung durch den straffen geldpolitischen Kurs, was auch die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel dämpfen würde. Zudem leiden riskantere Anlagen, zu denen Rohöl gehört, prinzipiell unter steigenden Zinsen.

Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit am Ölmarkt auch auf neue Lagerdaten aus den USA. Am Dienstag hatte das American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Lageraufbau mitgeteilt. Die Vorratsdaten bewegen die Ölpreise meist deutlich, da sie Auskunft über das Verhältnis von Angebot und Nachfrage geben.

Bitcoin fällt nach Inflationsdaten

Der Kurs des Bitcoin ist zur Wochenmitte nach der Publikation der schlechter als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten deutlich unter Druck geraten. Derweil steht das grosse «Merge»-Update bei der zweitgrössten Kryptowährung Ether kurz bevor.

Im Sog der unter den US-Inflationsdaten fallenden Aktienmärkte, gab auch die Kryptowährung einen Teil der zuvor im Wochenverlauf erzielten Gewinne wieder ab. Nachdem der Kurs bis kurz vor der Veröffentlichung der neusten Daten zur Inflation in den USA noch bis auf knapp 22’800 Dollar gestiegen war, sackte er am Dienstagmittag kurzeitig unter die Marke von 20’000 Dollar.

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche aber mit rund 7,7% immer noch im Plus auf 20’230 Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei rund 388 Mrd. $ und damit rund 28 Mrd. über dem Wert der Vorwoche.

Da der Kurs des Bitcoin immer noch den Aktienmärkten folgt, richtete sich das Augenmerk der Anleger in den letzten Wochen vermehrt auf das kurz bevorstehende Blockchain-Update der nach Marktkapitalisierung zweitgrössten Kryptowährung Ether. Erwartet wird die Umstellung, «Merge» genannt, vom energieintensiven «Proof-of-Work» (PoW)-Sicherungsverfahren zu «Proof-of-Stake» (PoS) in der Nacht auf Donnerstag.

Mit dem «Merge» soll nach jahrelanger Planung der massive Stromverbrauch des Ethereum-Netzwerks reduziert werden: Gemäss Schätzungen um mehr als 99%. Ein Scheitern wird zwar als unwahrscheinlich erachtet, ist aber nicht ganz auszuschliessen.

Aus technischer Sicht wird der «Merge» oft mit einem Motorenwechsel bei voller Fahrt verglichen. Dabei stehen hohe Summen auf dem Spiel: Die Marktkapitalisierung von Ethereum liegt bei rund 200 Mrd. $, ausserdem bauen milliardenschwere Anwendungen auf der Ethereum-Blockchain auf, darunter zahlreiche «Decentralised Finance» (DeFi)-Plattformen, «Stablecoins» oder «Non Fungible Tokens» (NFT).

Die Umstellung bringt aber auch bei einem reibungslosen Übergang noch einige Unsicherheitsfaktoren mit sich. Dazu zählt etwa die Möglichkeit, dass eine Gruppe von nun «arbeitslosen» Ethereum-Minern parallel zur neuen PoS-Blockchain weiterhin eine Ethereum-Blockchain mit dem bisherigen Proof-of-Work-Konsens betreibt. Je nach Verteilung der Akzeptanz der beiden parallel laufenden Blockchains, könnte es etwa bei nun doppelt existierenden NFTs zu Ungereimtheiten und betrugsversuchen kommen.

Mittlerweile finden aber auch vermehrt Stimmen Gehör, die auf «zentralisierende» Tendenzen des «Merge» hinweisen. So bezweifelt etwa der CEO des grössten Staking-Pool-Anbieters Everstake, Sergey Vasilchuck, dass die Anzahl der Validatoren, die mit ihrem Einsatz von mindestens 32 Ether (rund 51’000 Dollar) das Netzwerk sichern sollen, viel zu hoch angesetzt sei.

«Es soll angeblich 400’000 Validatoren im neuen Netzwerk geben», führte Vasilchuck in einem Interview aus. «Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass alle von ihnen eine nahezu 100-prozentige Betriebszeit gewährleisten, die es für das Netzwerk braucht.» Falls viele dieser Validatoren sich die «Finger verbrennen» würden und ihr Geld verlieren könnten, sei eine immer stärker werdende Zentralisierung der Ethereum-Blockchain nicht auszuschliessen.

Noch härter ins Gericht geht Vasilchuck mit den Kryptobörsen, die ebenfalls eine grosse Rolle bei der Umstellung spielen dürften. «Schon jetzt halten die Kryptobörsen Binance, Coinbase und Kraken über 32% der fürs Staking eingesetzten Ethereum-Token», rechnet er vor. Die Kryptobörsen würden indes nicht ihre eigenen Mittel fürs Staking einsetzen, sondern die ihrer Kunden: «Wenn sie gegen die Interessen des Netzwerks handeln, verlieren sie zumindest monetär gesehen nicht viel», warnt Vasilchuck.

Der Everstake-CEO nimmt auch Stellung zur Kritik, dass rund 50% der Netzwerk-Knoten von Ethereum über den Dienst von Amazon (AMZN 126.82 -7.06%) Web Services (AWS) laufen würden. Falls der Konzern seinen Dienst reguliert oder einschränkt, könnte dies laut Vasilchuck ein «riesiges und gefährliches Problem» werden. «Ich denke, dass uns diese Abhängigkeit früher oder später auf die Füsse fallen wird.»

Der Ether-Kurs muss derweil wie der Bitcoin-Kurs kurzfristig ebenfalls Verluste hinnehmen und notiert im Vergleich zum Vortag rund 6,6% tiefer bei knapp 1600 Dollar. Auf Wochensicht hält sich Ether indes immer noch mit 2,9% im Plus.

Der Marktwert aller auf dem Informationsdienst «CoinGecko» aufgeführten knapp 13’000 Kryptowährungen stieg innert Wochenfrist damit wieder über die Marke von einer Billion Dollar und liegt derzeit mit 1037 Mrd. klar über dem Wert der Vorwoche.

Deutliche Kursverluste an Wall Street

Eine unerwartet hohe Inflation in den USA hat am Dienstag an den US-Börsen für deutliche Kursverluste gesorgt. Dies vor allem unter den Technologiewerten, die als besonders zinsabhängig gelten. Es herrscht die Ansicht, dass der Druck auf die US-Notenbank Fed bei ihrer geldpolitischen Straffung nicht nachlässt und damit eine Rezession droht.

Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 5,5% auf 12’033,6 Zähler ab. Der marktbreite S&P 500 büsste 4,3% auf 3932,7 Zähler ein. Der Dow Jones Industrial fiel um 3,9% auf 31’105 Punkte. Die Kursgewinne der vergangenen Tage sind damit auf einen Schlag weg.

Die Anteilsscheine von Oracle stemmten sich zeitweise gegen den schwachen Markt, zuletzt tauchten aber auch sie 1,4% ins Minus. Der Softwarekonzern überzeugte im ersten Geschäftsquartal mit der Höhe des Umsatzanstiegs, Anleger goutierten dabei den Schwung im Cloud-Geschäft. Allerdings bremste es die Euphorie, dass höhere Betriebskosten den Gewinn um mehr als ein Drittel einbrechen liessen.

Nicht zur Ruhe kommt derweil der Fitnessspezialist Peloton. Bei dem Unternehmen, das in der Coronakrise grossen Zuspruch erfuhr, gehen mit dem langjährigen Firmenlenker John Foley und dem Rechtsvorstand Hisao Kushi zwei weitere Mitgründer von Bord. Anleger reagierten erschrocken: Die Papiere sackten nach der jüngsten Erholung um 10% ab.

Auch asiatische Börsen im Minus

Der steile Fall der US-Aktien setzte sich in Asien fort. Der japanische Nikkei verlor 2,3%, der koreanische Kospi 1,3%. In China fiel der Hongkonger Leitindex Hang Seng um 2,4%, und der Shanghai Composite notierte 1% tiefer.

Bei den Terminkontrakten notierte am Mittwochmorgen der Futures auf den Euro Stoxx 50 marginal im Plus, der Futures auf den S&P 500 lag 0,3% im Plus.