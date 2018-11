SMI steigt über 9000 Punkte

(Reuters/AWP/GAH) Die Schweizer Börse kann den Verlust bis am Mittwochnachmittag etwas eingrenzen. Der Budgetstreit in Italien und das schwache Wirtschaftswachstum in Deutschland belasten aber die Stimmung. Der SMI (SMI 9010.35 -0.06%) notiert tiefer.

Wallstreet eröffnet nach den gestrigen Verlusten fester. Der Leitindex Dow Jones gewinnt im frühen Handel 0,6%. Der Technologieindex Nasdaq notiert 0,9% im Plus.

Banken und Zykliker im Minus

Am Schweizer Aktienmarkt notieren vor allem Banken und zyklische Valoren im Minus. Aber auch die defensiven Schwergewichte können sich dem negativen Trend nicht entziehen. Nestlé (NESN 84.98 0.07%) notieren leicht tiefer, Roche (ROG 250.85 -0.32%) geben ebenfalls nach.

Novartis (NOVN 89.02 -0.36%) treibt die für das erste Halbjahr 2019 geplante Abspaltung der Augensparte Alcon voran. Das Unternehmen soll unter dem Ticker-Symbol ALC an den Börsen in der Schweiz und New York gelistet werden. Die Aktien stehen ebenfalls im Minus.

Banktitel verlieren überdurchschnittlich

Überdurchschnittliche Verluste verzeichnen Banktitel. So liegen mit Julius Bär (BAER 44.84 -0.22%) auch UBS (UBSG 13.895 0.25%) und Credit Suisse (CSGN 12.73 -0.27%) deutlicher im Minus als Papiere anderer Branchen. Unter Druck stehen auch ABB (ABBN 20.02 -0.25%). Die Aktien notieren zwischenzeitlich bei weniger als 20 Fr.

Zu den Gewinnern gehören am Nachmittag Richemont (CFR 68.62 0.97%) und LafargeHolcim (LHN 47.11 0.79%), aber auch Givaudan (GIVN 2415 0.62%) und Adecco (ADEN 49.42 0.67%) avancieren.

AMS erneut unter Druck

Bei den mittelgrossen Unternehmen stehen einmal mehr AMS (AMS 28.93 -6.22%) am stärksten unter Druck. Der Kurs sinkt erstmals seit Anfang 2017 unter 30 Fr. Ebenfalls zu den Verlierern gehören Helvetia (HELN 620 -1.67%) und Sonova (SOON 156.9 -2.3%).

Dufry (DUFN 108 1.74%) und Aryzta (ARYN 1.532 3.37%) können gegen den Markttrend zulegen.

Schweiter nach Rückstufung tiefer

Am breiten Markt sinken die Valoren von Schweiter (SWTQ 1016 -3.79%) nach einer Ratingrückstufung durch UBS. Tiefer notieren ausserdem Zur Rose (ROSE 115.6 -7.07%), Polyphor (POLN 24.5 -4.67%) und Airopack (CSS 6.66 0.3%).

Baloise (BALN 148.4 0.14%) dagegen notieren knapp im Plus. Der Versicherer hat mit den Neunmonatszahlen beim Geschäftsvolumen die Erwartungen übertroffen. Tiefere Prämieneinnahmen verzeichnet er im Lebengeschäft. Besser läuft es in der Nichtlebenversicherung, wo besonders das Geschäft in Belgien und in Luxemburg wächst.

Italien bereitet Sorgen

Die Anleger sorgen sich weiterhin um den Budgetstreit Italiens mit der EU, sagen Händler. Kurz vor Ablauf der EU-Frist zur Vorlage von Nachbesserungen hat Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini erklärt, vom Plan für eine Neuverschuldung von 2,4% im kommenden Jahr nicht abzurücken.

Für Schlagzeilen könnte im Lauf des Tages auch der geplante EU-Austritt Grossbritanniens sorgen. Die EU und Grossbritannien haben sich nach langem Tauziehen auf die Grundsätze eines Scheidungsvertrags geeinigt. Das britische Kabinett soll um 15 Uhr Ortszeit zusammenkommen und über den Entwurf für den Ausstiegsvertrag beraten.