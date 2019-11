SMI notiert etwas tiefer

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel etwas schwächer. Die Anleger seien angesichts der andauernden Hängepartie im US-chinesischen Handelsstreit vorsichtig, heisst es am Markt. Zudem trübten enttäuschende Daten aus China und die Unruhen in Hongkong die Stimmung. Doch wirklich verkaufen wollten die Anleger auch nicht, denn sie rechneten wohl weiterhin fest mit einem positiven Ergebnis bei den Handelsgesprächen. «Anders kann man das rekordhohe Niveau an den Börsen sonst nicht erklären», sagt ein Händler.

Der Swiss Market Index SMI (SMI 10265.44 -0.33%) notiert bei Eröffnung unverändert. Im frühen Handel büsst er leicht ein. Dennoch bleibt das vor einer Woche markierte Rekordhoch von 10’356 Zählern in Griffnähe.

Zurich Insurance (ZURN 384.2 -0.54%) zeigen sich etwas leichter. Der Versicherer steckt sich anlässlich eines Investorentags ambitiöse Zielen für die Jahre 2020 bis 2022. Vor einer Woche hatte der Versicherer den Markt mit als insgesamt wenig überzeugend taxierten Zwischenbericht enttäuscht.

Leichte Avancen der Schwergewichte, namentlich Nestlé (NESN 104.32 -0.31%), Novartis (NOVN 88.49 -0.27%) und Roche (ROG 297.5 -0.13%), stützen den Leitindex. Im Plus notieren zudem Lonza (LONN 340.6 0.68%), die Aktien des Life-Science-Konzerns

Derweil sind die Aktien der Grossbanken um UBS (UBSG 11.945 -0.83%) und Credit Suisse (CSGN 12.63 -0.94%) schwächer aufgelegt. Sika (SIKA 168.8 -1.37%) liegen am Ende des SMI-Tableaus.

Baloise schwach

Im SMIM (SMIM 2660.709 -0.19%) geben Baloise (BALN 176.9 -2.32%) im Anschluss an die gestrigen Zahlen nach. HSBC (HSBA 572.6 -0.42%) senkt das Rating für Baloise auf «Reduce» von «Hold» und reduziert das Kursziel auf 155 von 162 Fr. Schwächer notieren auch VAT Group (VACN 143.15 -1.45%).

Derweil steigen die Aktien des Banksoftwarespezialisten Temenos (TEMN 147.5 1.97%) und des Telecomkonzerns Sunrise (SRCG 78.85 0.45%).

Abwärts geht es für SIG Combibloc (SIGN 13.54 -3.56%). Grossaktionär Onex hat seine Beteiligung am Hersteller von Verpackungs- und Getränkekartonmaschinen im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens um 31,4 Millionen SIG-Aktien oder rund 9,8% des Aktienkapitals reduziert und die Titel an verschiedene institutionelle Investoren zu einem Kurs von 13,30 Fr. je Aktie verkauft.

Die Aktien von Stadler Rail (SRAIL 47.04 0%) bewegen sich kaum. Der Bahnbauer soll für die kalifornische Transportfirma SBCTA einen mit Wasserstoff betriebenen Zug bauen.

Asien im Minus

In Asien handeln die Aktienmärkte am Donnerstag mehrheitlich tiefer. In Tokio sinkt der Nikkei 225 um 0,8% und der breiter gefasste Topix um 0,9%. Der Hongkonger Hang Seng verliert ebenfalls 0,9%, wogegen auf dem chinesischen Festland der CSI 300 um 0,2% steigt. Der koreanische Kospi gewinnt 0,4%. Der regionale MSCI AC Asia Pacific büsst 0,9% ein.

Euro stabil

Der Euro hält sich am Donnerstag an der Marke von 1,10 $. Die Gemeinschaftswährung kostet zum Dollar 1.1010 $. Zum Franken neigt der Euro weiterhin zur Schwäche und notiert unter 1.09 bei 1.0881 Fr. Auch der Dollar verliert zum Franken leicht und fällt auf 0.9882 Fr.

Ölpreis etwas fester

Der Ölpreis baut am Donnerstag ihre Aufschläge vom Vortag aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte kostet Brent (Brent 62.77 0.66%) 63 $. Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert bei 1465 $ pro Feinunze.