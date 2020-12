SMI schliesst etwas leichter

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat zum Wochenstart leicht nachgegeben. Dabei lag der Leitindex SMI (SMI 10'373.03 -0.18%) bei Eröffnung noch 0,4% im Plus. Im frühen Handel baute er seinen Gewinn vollständig ab. Nach einer längeren Seitwärtsphase drehte der Aktienmarkt am Nachmittag ins Minus, konnte sich aber mit Wallstreet-Eröffnung etwas erholen. Bei Handelsende in Zürich schloss der SMI 0,2% tiefer bei 10’373. In der Vorwoche hatte er 0,3% verloren.

Trotz der Hoffnung, dass mit dem Start der Impfkampagnen bald etwas mehr Normalität zurückkehren könnte, verhielten sich die Anleger zurückhaltend. Gedämpft werde die Euphorie von den steigenden Coronainfektionszahlen und den Befürchtungen, dass es vermehrt zu harten Lockdowns kommen könnte. Zudem stehe in den USA ein neues Hilfspaket zur Stützung der coronageschädigten Wirtschaft noch immer aus. Dafür gehen die Brexit-Gespräche zwischen der EU und Grossbritannien über ein Freihandelsabkommen nun doch weiter, was am Markt positiv aufgenommen wurde.

Neben der Angst vor Lockdowns gebe es auch andere Faktoren, die die Anleger vermehrt Vorsicht walten liessen, hiesses am Markt. Dazu zählen neben einer Reihe von Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland vor allem die Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed am Mittwochabend und der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 4'560.00 -1.08%)) am Donnerstag sowie der grosse Eurex-Verfall am Freitag.

In New York waren Anleger etwas zuversichtlicher. Die drei Wallstreet-Hauptindizes legten bei Börsenschluss in Europa zwar allesamt zu, doch die Gewinne im frühen US-Handel waren noch etwas grösser. Der aussagekräftige S&P 500 (S&P 500 3'661.20 -0.2%) avancierte 0,3%. Der populäre Dow Jones (Dow Jones 29'861.55 -0.62%) stieg 0,2%. An der Technologiebörse kam es – gemessen am Nasdaq Composite – zu Gewinnen in Höhe von 1%. Die Aufnahme in den S&P 500 und den S&P 100 kam bei den Tesla-Aktionären gut an. Die Papiere legten zu. Tesla (TSLA 639.83 +4.89%) ersetzt Occidental Petroleum im S&P 100 und Apartment Investment and Management im breiter gefassten S&P 500. Ein Bericht von CNBC, wonach ab Heiligabend die Produktion der Modelle S und X EV für 18 Tage stillstehen soll, rückte dagegen in den Hintergrund.

Finanzwerte gesucht

An der Spitze des Schweizer Leitindex waren die Luxusgüterhersteller zu finden. Unterstützt von einem Analystenkommentar wurden die Titel von Swatch Group (UHR 228.80 +1.15%). Citigroup (C 58.74 -0.32%) hatte das Preisziel von 202 auf 251 Fr. angehoben. Das verlieh auch den Aktien des Konkurrenten Richemont (CFR 77.34 +1.1%) Rückenwind.

Finanzwerte präsentierten sich stärker. Die Ausnahme waren Partners Group (PGHN 971.60 -0.94%). So gewannen die Versicherer Swiss Life (SLHN 398.20 +0.78%) und Swiss Re (SREN 80.58 +0.78%). Zurich Insurance (ZURN 357.00 -0.2%) profitierten von der Kurszielerhöhung durch Berenberg von 418.50 auf 453.10 Fr. Zudem hatte die Bank das Rating «Buy» bestätigt.

Auch Bankaktien avancierten. UBS (UBSG 12.44 +0.2%) und Credit Suisse (CSGN 11.12 +0.09%) schlossen fester. CS hält am Dienstag den Investorentag ab. In einem Interview mit der Zeitung «Business Times» hatte sich zudem CEO Thomas Gottstein positiv über das globale Wealth-Management-Geschäft geäussert.

Die Schwergewichte bremsten den Index. So tendierten die GS von Roche (ROG 304.25 -0.46%) abwärts. Der Rückschlag in einer Coronastudie lastete allerdings nicht sonderlich auf dem Aktienkurs von Novartis (NOVN 81.26 -0.37%). Die Aktien des Nahrungsmittelriesen Nestlé (NESN 99.70 -0.91%) gehörten zu den grössten Verlierern unter den 20 Leitindex-Werten.

Industriewerte im Plus

Im SMIM (SMIM 2'761.25 +0.18%) tendierten Technologiewerte eher abwärts. Die Chipaktien AMS (AMS 18.59 -0.35%) verloren leicht. Auch die Valoren des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 79.54 -0.7%) und des Bankensoftwarespezialisten Temenos (TEMN 114.60 -1.29%) gaben etwas nach.

Reisenahe Werte zeigten in unterschiedliche Richtungen. Während Flughafen Zürich (FHZN 154.70 +1.11%) zu den grösseren Gewinnern im SMIM gehörten, büssten die Titel des Reisedetailherstellers Dufry (DUFN 50.22 -1.53%) ein. Weitere Verschärfungen der Coronamassnahmen belasteten die Aktien.

Industriepapiere waren bei den Gewinnern zu finden. So legten VAT Group (VACN 204.40 +2%), Georg Fischer (FI-N 1'102.00 +1.66%), SIG Combibloc (SIGN 19.71 +0.77%) oder OC Oerlikon (OERL 8.72 +0.35%) zu.

Valora unter Druck – Sensirion und Aluflexpack gefragt

Am breiten Markt gaben Valora (VALN 152.40 -8.85%) massiv nach. Coronamassnahmen vermiesten den Anlegern die Stimmung. Und Baader Helvea hatte die Aktien des Kioskbetreibers von «Add» auf «Reduce» herabgestuft.

Sensirion (SENS 52.50 +0.96%) profitierten. Der Sensorspezialist hatte erneut den Ausblick erhöht.

Auch Aluflexpack (AFP 31.60 +4.98%) legten zu, nachdem sich das Management des Verpackungsherstellers zuversichtlicher für das Geschäftsjahr 2020 gezeigt hatte.

Thema am Markt waren zudem Aryzta (ARYN 0.67 +1.75%). Der Tiefkühlbackwarenhersteller hält am Dienstag die Generalversammlung ab. Dabei stimmen die Aktionäre über die Mitglieder des Verwaltungsrats ab und damit auch über die Pläne, den Gipfelibäcker mit einer erneuerten Führungsspitze umzubauen. Das Unternehmen sieht sich zudem mit der Übernahmeofferte des Fonds Elliott konfrontiert.

Die Aktien des Sozialen Netzwerk für Reiche, Asmallworld (ASWN 2.08 +13.66%), zogen ohne Nachrichten an.

Asiens Börsen mehrheitlich fester

Fortschritte bei der Einführung eines Covid-19-Impfstoffs sorgten an den asiatischen Aktienmärkten für Zuversicht. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte kurz nach der Empfehlung ihres Expertengremiums den Coronaimpfstoff von Pfizer und BioNTech für den Notfalleinsatz zugelassen.

In Tokio kletterte der Nikkei 225 um 0,3%, während der marktbreite Topix 0,5% avancierte. Zur gelösten Stimmung trug ebenfalls eine Umfrage der Bank of Japan bei, wonach sich das Geschäftsklima unter den Unternehmen Japans im laufenden Quartal über den Prognosen verbessert hatte. Der Hang Seng in Hongkong büsste 0,4% ein. Die chinesischen Festlandindizes gewannen dagegen an Terrain: Der Shanghai Composite und der Shenzhen Composite avancierten um 0,7 respektive 0,9%.

Dollar büsste leicht ein

Der Dollar gab am Montag leicht nach. Im Tagesverlauf kam es dabei zu deutlicheren Schwankungen. Der Dollar büsste zur Schweizer Währung leicht an Boden ein und notierte bei Börsenschluss in Europa mit 0.8875 Fr. etwas tiefer. Am Abend kostete die europäische Gemeinschaftswährung zum Dollar kaum veränderte 1.2135 $. Zum Franken zeigte sie sich mit 1.0775 Fr. etwas leichter.

Das britische Pfund legte zu allen wichtigen Währungen zu, gab im Handelsverlauf aber einen Teil seiner Gewinne wieder ab. Grossbritannien würde unter einem Scheitern der Verhandlungen noch stärker leiden als die EU.

Ölpreis drehte ins Minus

Der Ölpreis konnte am Montag die anfänglichen Gewinne nicht halten und notierte um 17.30 Uhr MEZ tiefer. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 50.32 +0.52%) kostete 50 $. Nach Einschätzung der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) wird die Rohölnachfrage im ersten Quartal 2021 niedriger ausfallen als bisher erwartet. Die bisherige Prognose wurde um eine Millionen Barrel pro Tag reduziert. Am frühen Morgen hatten die Preise noch zugelegt, nachdem Berichte über eine Explosion in einem Hafen in Saudi-Arabien bekannt geworden waren. Ein mit Sprengstoff beladenes Boot hat nach Angaben aus Saudi-Arabien einen Öltanker am Hafen der Küstenstadt Dschiddah angegriffen.

Gold (Gold 1'827.30 -0.67%) gab ebenfalls nach. Der Preis pro Feinunze des Edelmetalls lag bei Handelsende in Zürich bei 1827 $.