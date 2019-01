SMI schliesst wieder über 8800

(AWP/Reuters/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat deutliche Gewinne eingefahren. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 8824.73 0.74%) notierte bei Eröffnung 0,8% höher. Im weiteren Handelsverlauf schaltete er einen Gang zurück. Am Nachmittag arbeitete er sich wieder über die Marke von 8800 Punkten. Am Vortag hatte er um 0,8% nachgegeben. Der Brexit war heute das Thema. Die entscheidende Abstimmung im britischen Unterhaus, bei der sich eine Niederlage für Premierministerin Theresa May abzeichnet, dürfte allerdings erst gegen 20 Uhr hiesiger Zeit stattfinden.

Auch Wallstreet tendierte fester. So gewann der Dow Jones (Dow Jones 24065.59 0.65%) bei Börsenschluss 0,3%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2610.3 1.07%) legte 0,7% zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite avancierte 1,2%.

Novartis und Roche top

Überdurchschnittlich schlugen sich bei den Schweizer Blue Chips die beiden Pharmaschwergewichte, Novartis (NOVN 87.02 1.92%) und Roche (ROG 257 1.4%). Der dritte Top-drei-Titel, Nestlé (NESN 83.62 0.67%), stieg im Rahmen des dem Gesamtmarktes.

Mit Gewinnen notierten auch die Grossbankpapiere UBS (UBSG 12.945 0.15%) und Credit Suisse (CSGN 11.66 0.09%). Die beiden Titel hatten sich am Vortag besser als der Gesamtmarkt geschlagen. Im Tagesverlauf legten die US-Institute JPMorgan und Wells Fargo ihre Zahlen vor.

Auf der Gewinnerseite waren mit Sika (SIKA 128.5 1.1%) und ABB (ABBN 19.015 0.45%) ausserdem zyklische Industriepapiere zu finden.

Verluste verzeichneten derweil Swiss Re (SREN 92.76 -1.53%), nachdem der Rückversicherer Angaben zu den Schäden 2018 gemacht hatte. Daneben waren noch Geberit (GEBN 361.3 -1.26%) nach einem weiteren negativen Analystenkommentar im Minus.

Die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 66.82 -0.03%) und Swatch Group (UHR 298.3 0.03%) konnten ihre Abgaben eindämmen und fester schliessen. Swatch Group hatten zunächst eingebüsst. Hier hatte am Morgen eine Verkaufsempfehlung der Société Générale für Druck gesorgt.

Lindt & Sprüngli unter Druck

Am breiten Markt richtete sich der Blick vor allem auf die Papiere des Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli (LISN 69200 -3.49%), der Zahlen vorgelegt und seine langfristigen Wachstumsziele etwas gesenkt hatte. Die Titel büssten klar ein.

AMS (AMS 22.79 -0.83%) drehten nach einem fulminanten Start ins Minus. Die Analysten von Kepler Cheuvreux hatten die Abdeckung des Titels aufgenommen, und zwar mit dem Rating «Buy». Das Kursziel wurde bei 36 Fr. festgesetzt. Auch die beiden anderen gewichtigen Technologievaloren, Logitech (LOGN 32.11 -0.06%) und Temenos (TEMN 120.8 1.51%), stiegen.

Partners Group (PGHN 644 2.38%) gewannen. Das Unternehmen hatte 2018 erneut einen soliden Neugeldzufluss verzeichnet. Die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen.

Dormakaba (DOKA 634.5 2.09%) legten zu. Société Générale stufte das Rating für die Titel des Schliesstechnikunternehmens von «Hold» auf «Buy» hoch und erhöhte das Kursziel von 675 auf 715 Fr.

Im Fokus standen ausserdem die beiden Valoren aus dem Gesundheitssektor Straumann und Tecan, wo jeweils Chefwechsel anstehen.

Airopack (CSS 1.45 -12.12%) waren bis auf weiteres vom Handel suspendiert. Beim Verpackungsspezialisten war es zu mehreren Abgängen im VR gekommen. Bereits am Montag hatten die Papiere 18% verloren.

Gewinne in Asien

Von schlechter Stimmung war in Asien nichts zu spüren. Der japanische Nikkei 225 ging 1% höher aus dem Handel. Der Hang Seng in Hongkong lag 1,3% höher. Auch der Index der Festlandchinaaktien, der Shanghai Shenzhen Composite CSI 300, nahm um 1,9% zu. In Südkorea avancierte der Kospi (Kospi 2096.14 1.67%) 1,6%.

Euro uneinheitlich

Der Euro fand keine klare Richtung. Die Gemeinschaftswährung notierte um 17.30 Uhr MEZ zur US-Valuta leichter bei 1.1426 $. Zum Franken stand der Euro bei 1.1273 Fr. dagegen fester. Der Dollar stieg zur Schweizer Währung klar auf 0.9867 Fr.

Ölpreis fester

Der Ölpreis erholte sich nach seinen Verlusten am Vortag. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 60.39 1.16%) kostete bei Börsenschluss in Europa 60 $. Der Goldpreis stand minimal tiefer bei 1290 $ pro Feinunze.