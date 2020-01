SMI notiert höher

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch fester. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10683.7 0.26%) steht bei Eröffnung unverändert. Im frühen Handel gibt der Leitindex nach, erholt sich aber rasch. Um die Mittagszeit dreht der SMI ins Plus und hält sich am Nachmittag im grünen Bereich. Das Geschäft verläuft laut Händlern aber sehr uneinheitlich.

In New York liegen die meisten Aktien im Plus. Die drei Wallstreet-Indizes gewinnen leicht. So avanciert der Dow Jones (Dow Jones 29034.99 0.33%) 0,2%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 3291.95 0.27%) notiert ebenfalls 0,2% fester. Auch der Nasdaq Composite liegt 0,2% im Plus. Gefragt sind vor allem Pharma-Aktien. Im Finanzsektor verderben hingegen Goldman Sachs mit einem Gewinnrückgang im Quartal die Laune. Auch die Titel der Bank of America geben nach. Die Aktien von Blackrock klettern hingegen.

Zwischen den USA und China soll im Verlauf des Tages im Weissen Haus in Washington das Teilabkommen im Handelsstreit unterschrieben werden. Die Details sind nach wie vor nicht bekannt, nur die groben Züge. «Es kommt nun aber wahrscheinlich auf die Details an, ob am Aktienmarkt noch Luft nach oben besteht oder ob es zu Gewinnmitnahmen kommt», meinte ein Analyst. Bekannt ist bislang, dass sich China zu zusätzlichen Wareneinfuhren verpflichten soll, die USA im Gegenzug auf weitere Strafzölle verzichten würde. Damit blieben viele Streitpunkte offen und US-Präsident Donald Trump sei ohnehin unberechenbar.

SMI-Schwergewichte fester

Im SMI liegen Roche (ROG 321.2 0.99%) und Lonza (LONN 360 0.53%) im Plus. Stabilisierend bis stützend für den Gesamtmarkt entwickeln sich auch Nestlé (NESN 104.06 0.62%) und Novartis (NOVN 91.76 0.55%).

Zudem gewinnen Adecco (ADEN 61.5 0.2%). Oddo-BHF hat die Aktien des Personalvermittlers auf «Buy» gesetzt. Goldman Sachs (GS 244.333 -0.54%) erhöht das Kursziel im Rahmen einer Branchenstudie von 51 auf 55 Fr., belässt die Einstufung aber auf «Sell».

Fester notieren zudem die Valoren der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 77.68 1.62%) und Swatch Group (UHR 271 -0.04%).

Auf der anderen Seite sind die Versicherer zu finden. Swiss Re (SREN 107.55 -1.06%), Zurich Insurance (ZURN 395.5 -1.1%) und Swiss Life (SLHN 484.8 -0.84%) stellen die grössten Verlierer im SMI.

Etwas überdurchschnittliche Einbussen verzeichnen auch die Grossbankwerte UBS (UBSG 12.65 -0.86%) und Credit Suisse (CSGN 13.5 -1.24%). Die beiden Titel hatten am Vortag nach guten Zahlen von US-Instituten klar zugelegt. Am Nachmittag lohnt sich dann erneut ein Blick auf den US-Markt, wo mit der Bank of America (BAC 34.67 -1.84%) und Goldman Sachs weitere Finanzinstitute Zahlen vorlegen werden.

Swissquote ziehen an

Im SMIM (SMIM 2811.716 -0.01%) steigen Julius Bär (BAER 49.49 -0.32%) nach einer Kaufempfehlung durch Jefferies. Gewinne fahren die Aktien des Vakuumventilherstellers VAT Group (VACN 157.75 1.06%) ein.

Die Papiere des mittelgrossen Gesundheitswerte wie Vifor Pharma (VIFN 183.1 1.22%) und Sonova (SOON 226.7 0.76%) entwickeln sich freundlich. Straumann (STMN 986.4 0.14%) bleiben etwas zurück.

Am breiten Markt richtet sich der Fokus auf Swissquote (SQN 54.45 8.68%). Die eigenen Wachstumsprognosen seien übertroffen worden, teilte das Unternehmen am Morgen mit.

Autoneum (AUTN 118.5 5.62%) ziehen markant an. Nachrichten zum Winterthurer Automobilzulieferer liegen keine vor.

Analysteneinschätzungen sorgen für Bewegung, insbesondere bei Bossard (BOSN 154.3 -2.65%). Für die Titel sind nach der Publikation der Umsatzzahlen vom Dienstag Ratingsenkungen eingetroffen. Schon am Vortag waren sie nach den Zahlen unter die Räder gekommen.

Deutliche Gewinne verzeichnen ObsEva (OBSV 3.64 1.39%), nachdem das Biopharmaunternehmen neue Angaben zur Produktentwicklung gemacht hat.

Gewinnmitnahmen in Asien

In Asien handeln die wichtigsten Börsen am Mittwoch mehrheitlich leicht im Minus. In Japan notieren der Leitindex Nikkei und der Topix –0,5% gegenüber dem Vortagesschluss. Auch der chinesische Leitindex CSI 300 in Schanghai verliert 0,5%. In Hongkong liegt der Hang Seng ebenfalls 0,5% tiefer.

Euro-Franken-Kurs auf Tiefstand

Der Euro bewegt sich am Mittwoch gegenüber dem Franken weiterhin klar unter der Marke von 1.08. Er markiert mit einem Kurs von 1.0740 Fr. einen neuen Tiefstand seit April 2017. Der Dollar handelt zum Franken ebenfalls tiefer bei einem Kurs von 0.9660 Fr. Zum Dollar kostet die gemeinsame Währung der neunzehn Euroländer 1.1133 $.

Ölpreis etwas tiefer

Der Ölpreis gibt leicht nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 64.23 -0.93%) kostet gut 64 $. Gold (Gold 1550.32 0.25%) avanciert leicht und liegt bei 1550 $ pro Feinunze.