SMI liegt leicht im Plus

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt verliert zum Wochenschluss. Der Leitindex SMI (SMI 10'861.86 +0.1%) notiert bei Eröffnung am Freitag 0,2% niedriger. Im frühen Handel tendiert er seitwärts. Vor dem Mittag wagt er sich in positives Terrain, die Avancen halten sich aber in Grenzen. Der Markt befinde sich auf einem hohen Niveau und sei überkauft. Zudem hielten sich die Anleger auch zurück, weil in den USA, wo am Montag der Martin-Luther-King-Feiertag begangen wird, ein langes Wochenende bevorstehe.

Das vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden vorgestellte 1,9 Bio. $ schwere Konjunkturpaket dagegen sei erwartet worden und sollte keine stärkeren Kursimpulse mehr geben, sagt ein Händler. «Das dürfte in den Kursen eskomptiert sein.» Mit einer Summe in dieser Grösse hätten die Märkte bereits am Vortag gerechnet. Daher könnte es vor dem Wochenende zu Gewinnmitnahmen kommen.

Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung seien zudem die am Nachmittag anstehenden Abschlüsse der US-Grossbanken Citigroup (C 69.01 +3.22%), JPMorgan und Wells Fargo. Zudem stünden mit dem US-Detailhandelsumsatz und dem Empire State Index noch wichtige Konjunkturzahlen auf der Agenda. «Da kann man es niemandem verübeln, wenn er auch mal einen Teil der Gewinne einstreicht», sagt ein Händler.

Pharmawerte stützen

Novartis (NOVN 84.81 +1.54%) geben dem Markt eine starke Stütze. Die Deutsche Bank (DBK 9.92 -0.72%) hat die Abdeckung des Pharmatitels mit dem Rating «Buy» und dem Kursziel 100 Fr. wieder aufgenommen.

Die Genussscheine von Rivale Roche (ROG 315.20 +1.01%) avancieren ebenfalls. Der Lebensmitteltitel Nestlé (NESN 100.20 -0.24%), ein weiteres Marktschwergewicht, gibt nach.

Partners Group (PGHN 1'051.00 +1.3%) legen zu. Der Private-Equity-Spezialist hat bei den verwalteten Vermögen 2020 die 100-Mrd.-$-Schwelle klar übersprungen und erwartet für das angelaufene Geschäftsjahr einen weiteren Neugeldzufluss. Credit Suisse (CSGN 12.50 +0.68%) hebt das Kursziel von 1100 auf 1180 Fr. an und bestätigt die Kaufempfehlung.

UBS (UBSG 13.53 0%) erhalten Unterstützung von der Bank Berenberg, die die Grossbank neu mit «Buy», nach zuvor «Hold», empfiehlt. Auch Credit Suisse notieren fester. Steigende Renditen sorgten wiederum für Interesse am Sektor, heisst es. Citigroup und Barclays (BARC 151.24 -1.06%) haben das Kursziel für einzelne Banken erhöht.

Richemont (CFR 82.24 -1.32%) gewinnen. Laut Händlern haben sich mehrere Analysten positiv über den Luxusgüterhersteller geäussert. Nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Wochen und vor dem Quartalsbericht nächste Woche seien die Meinungen wohl gemacht, sagt ein Händler.

Dagegen verlieren ABB (ABBN 26.56 -2.17%) nach der Ratingsenkung von «Overweight» auf «Equal Weight» durch Barclays.

Weitere Gewinnmitnahmen belasten Geberit (GEBN 557.80 -1.31%). Die Aktien des Sanitärtechnikspezialisten sind gestern nach der Vorlage guter Zahlen unter Druck geraten. UBS erhöht das Kursziel für Geberit von 550 auf 560 Fr., belässt aber die Einstufung auf «Neutral».

Ähnlich ergeht es den Valoren des Bauchemiekonzerns Sika (SIKA 246.10 -1.87%).

Temenos weiter unter Druck

Im SMIM (SMIM 2'887.74 -0.5%) liegen reisenahe Werte wie die Aktien des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 53.12 +0.49%) oder Flughafen Zürich (FHZN 157.90 +0.38%) im Plus. Hier hat der CEO in einem Interview gesagt, dass Projekte und Investitionen nach hinten geschoben werden.

Bank of America (BAC 33.99 +1.58%) senkt das Rating für Kühne + Nagel (KNIN 204.00 -1.59%) in einer Branchenstudie von «Buy» auf «Neutral». Das Kursziel belässt Analyst Muneeba Kayan allerdings unverändert auf 220 Fr. Die Aktien des Logistikers geben nach.

Bei Temenos (TEMN 109.60 -2.79%) setzt sich der Abwärtstrend fort. Seit Jahresanfang hat die Softwareschmiede rund 10% ihres Werts eingebüsst, nach einem Minus von einem Fünftel im Jahr zuvor.

Mittelgrosse Industriewerte wie OC Oerlikon (OERL 9.17 -3.07%) oder Schindler (SCHP 236.70 -1.25%) PS geben nach.

Inficon gesucht

Am breiten Markt fallen Inficon (IFCN 974.00 +4.96%) positiv auf. Die Messtechnikfirma hat 2020 zwar mehr Umsatz generiert, musste jedoch einen Rückgang beim Betriebsgewinn hinnehmen.

Die Titel der Zehnder (ZEHN 65.30 -3.83%) Group korrigieren in ihrem langen Aufwärtstrend. Der Raumklimaspezialist hat detailliertere Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr vorgelegt.

Die Aktien von EFG (EFGN 6.32 +1.12%) profitieren von einer Kurszielerhöhung der Citigroup von 6.40 auf 7.50 Fr. Das Rating lautet «Neutral».

ObsEva (OBSV 3.32 +72.47%) springen in die Höhe. Eine Präsentation auf der JPMorgan-Healthcare-Konferenz sorgt für Euphorie.

Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

Auch in Asien kommt es wie am Donnerstag an Wallstreet zu Gewinnmitnahmen. Der Nikkei 225 verliert 0,6%. Beim Hang Seng in Hongkong geht es 0,1% hoch. Der koreanische Kospi fällt 2% zurück. Der Shanghai Composite notiert 0,3% im Plus.

Euro etwas tiefer

Der Kurs des Euros sinkt am Freitag leicht. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zu 1.2141 $ gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Zum Abend hin hat sich die Gemeinschaftswährung noch ein wenig erholt, geriet anschliessend aber unter Druck. Zum Franken bewegt sie sich derweil weiter unter 1.08 Fr. und wird zu 1.0740 Fr. gehandelt. Der Greenback geht zur Schweizer Währung etwas tiefer zu 0.8875 Fr. um.

Ölpreis verliert

Der Ölpreis gibt am Freitag nach. Marktbeobachter sprechen von einer Gegenbewegung, nachdem die Notierung im Verlauf der Woche stark gestiegen ist. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl kostet momentan 55.50 $. Gold (Gold 1'847.39 +0.07%) notiert etwas fester. Die Feinunze des Edelmetalls kostet derzeit 1854 $.

Bitcoin ist wieder auf Rekordkurs

Die älteste und wichtigste Cyber-Devise liegt wieder an der Marke von 40’000 $. Damit hat sie ihre Verluste der vergangenen Tage, die sie von einem Rekordhoch bei knapp 42’000 $ bis auf 30’000 $ gedrückt hatten, weitgehend wettgemacht.