SMI schliesst auf höchsten Stand seit einem Jahr

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse hat zum Wochenschluss hin Fahrt aufgenommen. Vor allem Käufe in den als konjunkturresistent geltenden Schwergewichten sorgten für Auftrieb. Wie lange der Trend anhält, ist aber ungewiss. Der Leitindex Swiss Market Index SMI (SMI 9242.12 1.09%) notierte bei Eröffnung praktisch unverändert und sank im frühen Handel leicht. Am Vormittag drehte er ins Plus und baute dann seine Gewinne bis über die Marke von 9200 Punkten aus. Am späten Nachmittag markierte der SMI mit 9244.9 Punkten den höchsten Stand seit einem Jahr.

In New York griffen Anleger zu Aktien. Die viel beachteten Indizes an Wallstreet legten bei Börsenschluss in Europa zu. Der Dow Jones (Dow Jones 25827.09 1.52%) stieg deutlich 1,3%. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2771.02 0.92%) legte 0,8% zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite avancierte 0,3%.

SMI-Banken im Plus

Bei den Schweizer Blue Chips bewegten sich die Banktitel nach oben und schüttelten damit ihre anfängliche Schwäche ab. UBS (UBSG 12.995 1.96%), Credit Suisse (CSGN 11.75 1.29%) und Julius Bär (BAER 40.81 3.16%) verteuerten sich.

Auch Nestlé (NESN 89.1 1.18%) legten erneut zu. Einige Analysten würdigten das am Vortag präsentierte besser als erwartet ausgefallene Ergebnis des Nahrungsmittelriesen mit Kurszielerhöhungen. Auch die anderen Schwergewichte, Roche (ROG 272.55 0.68%) und Novartis (NOVN 90.08 1.1%), notierten fester.

Zudem verzeichneten Lonza (LONN 292.4 2.31%) und die zyklischen Valoren um Adecco (ADEN 52.9 1.73%) und ABB (ABBN 19.775 1.7%) Kursgewinne.

Eher verhalten präsentieren sich Swisscom (SCMN 447.5 0.02%). Auch Swatch Group (UHR 284.5 0%) kamen nicht vom Fleck. Den Luxusgütervaloren machten die Konjunktursorgen zu schaffen, sagten Händler.

Am Tableau-Ende waren Sika (SIKA 130.3 -0.38%) und Givaudan (GIVN 2453 -0.28%) finden.

Runter und hoch bei Panalpina

Panalpina (PWTN 156.1 4.77%) standen erneut im Fokus. Sie eröffneten zunächst markant geschwächt und verzeichneten deutliche Gewinne, nachdem sie den Handel nach dem Aussetzen wieder aufgenommen hatten. Der Logistiker will nicht von der dänischen DSV (DSV 534.2 2.02%) übernommen werden und führt strategische Gespräche mit der kuwaitischen Agility Group. Derweil änderte DSV ihr Angebot auf 180 Fr. pro Aktie in bar.

Erneut mit Gewinnen machten Clariant (CLN 20.66 1.47%) und Ems-Chemie (EMSN 554.5 1.19%) auf sich aufmerksam.

Die Papiere der Technologiefirmen AMS (AMS 28.68 -1.78%), Temenos (TEMN 140.9 -1.54%), U-Blox (UBXN 83.9 -2.78%) und VAT Group (VACN 105.5 0.29%) verloren. Der Gewinn des US-Technologiekonzerns Nvidia (NVDA 157.24 1.75%) hat sich im vierten Quartal halbiert. Damit sei das Geschäft aber nicht ganz so schlecht gelaufen wie befürchtet, heisst es. «Aber es zeigt, dass für die Halbleiterbranche Wolken am Horizont aufziehen», sagt ein Händler.

Aufwärts ging es bei den Aktien der St. Galler Kantonalbank (SGKN 489.5 1.35%). Die Bank hatte 2018 mehr verdient.

Verluste in Asien

In Asien notierten die Märkte überwiegend schwächer, wobei die Verhandlungen zwischen den USA und China in Handelsfragen im Fokus waren. In Festlandchina gab der Shanghai Composite 1,4% nach, während sich der Shenzhen Composite kaum verändert zeigte. Der Hang Seng in Hongkong verlor 1,8% und der koreanische Kospi 1,3%. In Japan gab der Nikkei 225 mit –1,1% stärker nach als der Topix (–0,8%).

Dollar fester

Der Euro notierte zur US-Währung weiter unter der Marke von 1.13 $. Die Gemeinschaftswährung kostete um 17.30 Uhr 1.1269 $. Auch zum Franken zeigtr sie sich bei einem Stand von 1.1344 Fr. leichter. Der Dollar stieg zum Franken. Der Kurs bei Börsenschluss lautete 1.0066 Fr.

Ölpreis nahe 66 $

Der Ölpreis knüpfte an seine Kursgewinne der vergangenen Tage an und stieg kräftig. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.05 2.37%) kostete bei Börsenschluss in Europa knapp 65 $. Der Goldpreis lag etwas höher bei 1316 $ pro Feinunze.