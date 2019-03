SMI kaum verändert gesehen

(AWP/Reuters/SPU) An der Schweizer Börse werden am Freitag wenig veränderte bis leicht höhere Kurse erwartet. Nach Ansicht von Händlern dürfte der grosse Eurex-Verfall die Kurse zunächst stützen. «Wie es dann in der kommenden Woche weitergeht, bleibt abzuwarten», sagt ein Händler. Am grossen Eurex-Verfall, dem Hexensabbat, laufen Options- und Futures-Kontrakte auf Indizes und Aktien aus. Dabei kommt es bei grossen Umsätzen zu heftigen Kursausschlägen.

Der vorbörslich von der Bank Julius Bär berechnete Leitindex Swiss Market Index SMI steht nahezu unverändert.

18 der 20 SMI-Werte werden eine Spur höher indiziert. Swiss Life werden unverändert gestellt und UBS geben im vorbörslichen Handel um 0,9% nach. Die UBS hat wegen nochmals erhöhter Rückstellungen für Rechtsfälle und regulatorische Angelegenheiten die Gewinnzahlen nach unten revidiert.

Am breiten Markt fallen die Aktien von U-Blox mit einem Abschlag von 1,4% auf. Der Spezialchip-Hersteller hat im vergangenen Jahr einen markanten Gewinnrückgang verzeichnet. Ein Grund dafür seien die geringeren Bestellungen durch Kunden in Asien.

Avancen in Asien

An den asiatischen Börsen machen die meisten grossen Indizes Boden gut. In Tokio avanciert der Nikkei 225 rund 1%. Der chinesische Shanghai Composite legt 0,6% zu, der Hang Seng in Hongkong 0,8%. Peking werde nicht zulassen, dass sich die Wirtschaft zu stark abkühle, wiederholte Chinas Premier Li Keqiang.

Euro minimal fester

Der Euro legt vor dem Wochenende leicht zu. So kostet die europäische Gemeinschaftswährung zum Greenback 1.1320 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Zum Franken tendiert der Euro mit 1.1348 Fr. wenig verändert. Dagegen bröckelt der Dollar zum Franken minim auf 1.0026 Fr. ab.

Ölpreis fester

Der Ölpreis steigt leicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet derzeit gut 67 $. Der Goldpreis steigt wieder über die Marke von 1300 $ und notiert bei 1302 $ pro Feinunze.