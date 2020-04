SMI dreht ins Minus

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse notiert am Mittwoch im Minus. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9522.74 -0.17%) gewinnt bei Eröffnung 0,1%. Im frühen Handel dreht er ins Minus. Am Vortag hatte der Leitindex um 0,9% zugelegt. Die Vorgaben aus den USA seien zwar gut, dürften aber bereits am Vortag eingepreist worden sein, sagte ein Händler. Zudem deute die Entwicklung in Fernost, wo die Börsen ihre Gewinne nicht hätten halten können, etwas mehr Zurückhaltung seitens der Anleger an. Obwohl es in einigen Ländern demnächst zu einer Lockerung der Lockdown-Massanahmen kommen dürfte, blieben die Anleger laut Händlern vorsichtig. Die pessimistische Konjunktur-Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) habe die Stimmung merklich getrübt.

Frische Impulse werden am frühen Nachmittag erwartet, wenn in den USA die Detailhandelsumsätze im März und ein konjunktureller Frühindikator für die vom Coronavirus so schwer betroffene Region New York im April veröffentlicht werden. Am Abend legt zudem die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht, das «Beige Book», vor. Zudem publizieren die Banken Citigroup (C 45.42 -2.7%), Goldman Sachs (GS 178.23 -0.53%) und die Bank of America (BAC 23.73 -0.79%) ihre Quartalsergebnisse.

Die Schwergewichte wirken stützende auf den SMI. So legen Roche (ROG 318.4 1.1%) und Novartis (NOVN 83.03 0.28%) sowie Nestlé (NESN 104.62 1.12%) zu.

UBS (UBSG 9.366 -1.2%) drehen ins Minus. Die Hochstufung auf «Buy» von bisher «Sell» durch SocGen wirkt sich kaum aus. Die französische Grossbank hebt zudem das Kursziel auf 12.50 von 10.50 Fr. an. Credit Suisse (Credit Suisse 8.208 -2.31%) liegen im Minus.

Verluste verzeichnen auch die Versicherer wie Swiss Re (SREN 76.2 -2.48%), Swiss Life (SLHN 332.1 -2.15%) und Zurich Insurance (ZURN 311.7 -2.32%).

Schwächer sich auch die zyklischen Werte aufgelegt. So weisen LafargeHolcim (LHN 36.67 -1.93%), Adecco (Adecco 38.88 -1.67%) und ABB (ABBN 17.26 -1.96%) Verluste auf.

Wenig bewegt zeigen sich Julius Bär (BAER 34.78 -1.5%). Auch die Titel des Vermögensverwalters wurden von SocGen auf «Buy» von «Sell» mit Kursziel 43 Fr. hochgestuft.

Dufry (DUFN 24.75 -9.34%) geben nach. Der Reisedetailhändler hat seine Generalversammlung verschoben.

Flughafen Zürich (FHZN 121.5 -2.02%) notieren nach schwachen Passagierzahlen für den Monat März tiefer.

MCH Group (MCHN 13 -1.89%) büssen ein nach schlechten Entwicklung rund um die Zukunft der Baselworld.

Bei den Small- und Midcaps fallen u.a. Schweiter (SWTQ 925 -4.24%) auf. Die Aktie der Technologiefirma wird ex-Dividende von 40 Fr. gehandelt. Ebenfalls «ex» sind die Immobiliengesellschaften Plazza (PLAN 275 -2.14%) und PSP (PSPN 114.2 -3.79%) sowie die Handy-Verkaufskette Mobilezone (MOB 8.68 -6.67%).

Asiens Märkte uneinheitlich

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Mittwoch bei geringen Volumen uneinheitlich. In Tokio liegt der Nikkei 225 0,7% im Minus, während der Topix 0,4% knapp unverändert steht. Der Shanghai Composite, der wichtigste Index in China ohne Hongkong, korrigiert 0,5% nach unten. Der Hang Seng in Hongkong liegt 0,6% im Minus. Im Südkorea ist nicht gehandelt worden.

Euro stabil

Der Euro bewegt sich am Mittwoch nur wenig und hält damit die Kursgewinne zum Dollar vom Vortag. Die Gemeinschaftswährung liegt bei 1.0976 $. Zum Franken zeigt sich der Euro stabil und wird zu 1.0548 F.r gehandelt. Der Dollar kostet mit 0.9611 Fr. minim mehr.

Ölpreis leicht erholt

Die Ölpreise haben sich am Mittwochmorgen etwas von ihren Verlusten am Vortag erholt. Belastet durch düstere Konjunkturprognosen hatten die Kurse am Dienstag nachgegeben. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 29.16 -3.57%) zuletzt 30 $. Gold (Gold 1711.23 -1.11%) zeigt sich etwas leichter, aber bei einem Stand von 1726$ weiterhin über der Marke von 1700 $ pro Feinunze.