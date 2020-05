SMI notiert weiter im Plus – Wallstreet etwas tiefer

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag zu einer Erholung an – doch der Schwung nimmt ab. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9534.48 0.91%) steigt bei Eröffnung 0,9%. Im frühen Handel hält er sich auf diesem Niveau über 9500. Doch gegen die Mittagszeit baut der SMI seine Avancen ab und die Marke von 9500 fällt zwischenzeitlich. Am Vortag hat der Leitindex 1,9% und im bisherigen Wochenverlauf gar 2,2% eingebüsst. Deckungskäufe vor dem Wochenende und der kleine Eurex-Verfall dürften eine stützende Rolle spielen, heisst es am Markt.

In New York halten sich die Anleger derweil zurück. Die drei Hauptindizes an der Wallstreet geben nach. Der breit gefasste S&P 500 (SP500 2850.67 -0.06%) notiert 0,7% im Minus. Der Dow Jones (Dow Jones 23633.71 0.04%) verliert 0,6%. Ein Minus von 1% verzeichnet der Nasdaq Conposite der Technologiebörse.

Die Angst vor einer Eskalation der US-chinesischen Spannungen habe wieder die Oberhand gewonnen, und viele Marktteilnehmer zweifeln laut Händlern, ob die vielen Milliarden, die zur Unterstützung der Konjunktur gesprochen worden sind, überhaupt ausreichen. «Womöglich ging es mit der Erholung der Börsen vom Jahrestief einfach zu rasch, und wir sind bereits wieder zu weit gelaufen», sagt ein Händler.

Positiv werten Händler, dass die Industrieproduktion in China im April wieder gestiegen ist. Dagegen sind die deutsche und die europäische Wirtschaft wie erwartet im Zuge der Coronakrise in eine Rezession gerutscht. Und auch in der Schweiz sieht es nicht viel besser aus. Die Konjunkturforschungsstelle Kof der ETH Zürich rechnet mit einem Absturz des BIP um 5,5% im laufenden Jahr.

Richemont schwach

Im Schweizer Leitindex stehen die Aktien von Richemont (CFR 51.8 -1.03%) im Fokus. Der Luxusgüterkonzern hat mit seinen Gewinnzahlen die Erwartungen verfehlt. Ausserdem wird die Dividende halbiert, und auf eine Prognose verzichtet der Genfer Konzern. Die Aktien von Rivale Swatch Group (UHR 172.9 -0.2%) drehen nach anfänglichen Gewinnen ins Minus.

Für SMI-Gewinne sorgen vor allem steigende Kurse der Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 82.02 1.26%) und Roche (ROG 354.6 1.96%). Zudem liegen Nestlé (NESN 104.14 0.97%) im Plus. Auch Werte, die gestern unter Druck standen, legen zu. Darunter sind ABB (ABBN 17.205 2.29%), Adecco (ADEN 39.33 1.76%) oder auch Geberit (GEBN 432 2.13%). LafargeHolcim (LHN 35.63 -4.99%) werden heute mit einem Dividendenabschlag von 2 Fr. gehandelt.

Eher schwächer die Finanztitel. So drehen Credit Suisse (CSGN 7.49 0.35%) nach einem deutlichen Plus ins Minus. Auch UBS (UBSG 9.026 0.07%) bleiben zurück. Bei den Versicherungen notieren Zurich Insurance und Swiss Life (SLHN 308 0.26%) knapp im Plus, während Swiss Re (SREN 59.5 -1.26%) nachgeben.

Straumann erneut tiefer

Im SMIM (SMIM 2254.186 1.5%) fallen VAT Group (VACN 158.1 0.76%) positiv auf. Gestern Donnerstag haben die Aktionäre des Vakuumventilspezialisten an der ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von 4 Fr., davon 2 Fr. aus Kapitalreserven, genehmigt, wie die Gesellschaft gleichentags mitteilte.

Die Aktien von Straumann (STMN 669.6 1.21%) büssen weiter ein, nachdem sie am Vortag bereits 8,4% tiefer aus dem Markt gegangen sind. Der Grund waren Entlassungen beim Dentalimplantathersteller aufgrund eines schwachen Ausblicks.

Ausserdem geben Sunrise (SRCG 79.85 -3.27%) die am Donnerstag aufgrund der guten Quartalszahlen verzeichneten Avancen wieder her.

Tech-Werte im SMIM fahren Gewinne ein. Somit erholen sich AMS (AMS 12.765 2.08%), Temenos (TEMN 127.25 3.41%) und Logitech (LOGN 51.64 1.57%) von den gestrigen Verlusten.

Zu tieferen Kursen gehandelt werden DKSH (DKSH 50.1 -0.99%), Partners Group (PGHN 730.2 1.28%) und Valiant (VATN 84.5 -6.32%), die heute ex Dividende notieren.

Asiens Märkte machen Verluste wett

In Asien sind die Börsen nach anfänglichen Einbussen im Verlauf des Freitags gestiegen. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 (Nikkei 225 20037.47 0.62%) um 0,7%, ebenso wie der breiter gefasste Topix. Der Hongkonger Hang Seng steigt 0,6%, und auf dem chinesischen Festland legt der CSI 300 um 0,1% zu. Der koreanische Kospi avanciert 0,2%.

Euro bei 1.08 $

Der Eurokurs pendelt am Freitag zum Dollar um die Marke von 1.08 $. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung mit 1.0809 $ gehandelt. Zum Franken zeigt sie sich stabil. Sie steht bei 1.0515 Fr. Der Dollar bewegt sich zum Franken kaum und notiert bei 0.9730 Fr.

Ölpreis legt weiter zu

Der Ölpreis steigt am Freitag weiter. Bereits am Vortag war er im Zuge einer neuen Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur (IEA) gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 31.96 1.65%) beträgt knapp 32 $. Gold (Gold 1740.72 0.47%) präsentiert sich auf hohem Niveau stabil bei einem Preis von 1734 $ pro Feinunze.