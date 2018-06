SMI geht zum Wochenschluss die Luft aus

(AWP/Reuters/CF) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag nach einem verhaltenen Start negativ. Der Leitindex steht gegen frühen Nachmittag zwar nur leicht im Minus, das hat er allerdings den beiden defensiven Pharmaschwergewichten Novartis (NOVN 75.96 0.61%) und Roche (ROG 212.25 0.45%) zu verdanken.

Sie haben nämlich einen guten Start in den letzten Handelstag der Woche erwischt. Dies, weil die Novartis-Generikatochter Sandoz Langfristdaten zu zwei Biosimilars publiziert hat, wobei die gleiche Wirksamkeit wie bei den Originalpräparaten erzielt wurde. Roche hat hingegen neue positive Studiendaten zu einem Krebsmittel vorgelegt.

Insgesamt sei den Anlegern zum Wochenschluss aber etwas die Luft ausgegangen, heisst es aus dem Handel. Im Grossen und Ganzen geht es ruhig zu und her. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 8667.06 -0.27%)) liegt nur wenige Punkte unter dem gestrigen Schlusskurs. Die grössten Abgaben zeigen im Index die Grossbanken UBS (UBSG 15.465 -1.87%) und Credit Suisse (CSGN 15.285 -2.3%).

In etwa gleich wenig tut sich unter den mittelgrossen Werten. Drei Aktien sorgen aber für Gesprächsstoff. Zum einen ist da Valora (VALN 325.5 -3.41%), die sich für ihre Kioskflächen in den Bahnhöfen neu bewerben muss. Die SBB hat am Freitag die an die Detailhandelsgruppe vermieteten Flächen per 2021 neu ausgeschrieben (lesen Sie hier mehr).

Das zweite Unternehmen im Fokus heisst OC Oerlikon (OERL 17.01 1.25%). Der Industriekonzern bringt im dritten Quartal sein Getriebegeschäft an die Börse (lesen Sie hier mehr).

Währenddessen profitieren Georg Fischer (FI-N 1379 3.45%) von einer Kurszielerhöhung durch Credit Suisse.

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Euro erholt sich

Der Euro in Franken (EURCHF 1.15729 0.39%) sowie der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.15932 0.26%) tendieren am Freitag wieder etwas freundlicher, nachdem sie am Vortag starke Verluste verzeichnet haben.

Wie der hiesige tendiert auch der deutsche Leitindex Dax (DAX 13075.52 -0.24%) leicht im Minus. Am Vortag hat der deutsche Leitindex dank der Aussicht auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) 1,7% im Plus bei über 13’000 Punkten geschlossen.

Die Futures in den USA senden für den letzten Handelstag derweil ein negatives Signal. So dürfte der Dow Jones Index der Standardwerte zum Börsenstart 0,2% nachgeben, während der breiter gefasste S&P 500 bei –0,5% eröffnen soll.