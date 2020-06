SMI schliesst klar über 9800

(AWP/SPU) Die Schweizer Börse hat am Montag nach einem schwachen Start fester geschlossen. Der Swiss Market Index SMI (SMI 10027.56 1.88%) notierte kurz nach Eröffnung 1,4% tiefer, damit unterschritt er 9700 klar. Im frühen Handel erholte er sich über diese Marke. Bis zur Mittagszeit arbeitete er sich gar über 9800 vor. Am Nachmittag gab er zwischenzeitlich einen Teil der Gewinne mit Eröffnung der Wallstreet preis. Doch im späten Handel fand der SMI wieder zur Stärke zurück und schritt Richtung 9900 voran. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex insgesamt 3,9% eingebüsst. Die Angst vor einer zweiten Welle der Ansteckungen mit dem Coronavirus dämmt den Risikoappetit der Anleger auch hierzulande ein, hiess es am Markt.

In New York büssten die Aktienmärkte ein. Die drei grossen Wallstreet-Indizes lagen bei Börsenschluss in Europa im Minus. Der S&P 500 (SP500 3066.59 0.83%) verlor 0,9%. Der Dow Jones (Dow Jones 25763.16 0.62%) notierte 1,3% tiefer. Der Nasdaq Composite gab 0,4% nach.

Im Wochenverlauf stehen zahlreiche Konjunkturzahlen und die Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Bank von Japan, der Schweizerischen Nationalbank und der Bank von England auf dem Programm. Wegen eines Virusausbruchs auf einem Grossmarkt in Peking ist die Zahl der Covid-19-Fälle im Reich der Mitte wieder gestiegen. Dies weckt die Angst vor einem neuerlichen Herunterfahren der Wirtschaft. Dabei könnten die Folgen eines weiteren Lockdown noch negativer sein als die des ersten Stillstands. Viele Länder könnten sich zusätzliche Massnahmen zur Krisenbekämpfung kaum mehr leisten, hiess es am Markt. Händler wiesen zudem darauf hin, dass auch in den USA die Zahl der Infektionen weiter steigt. Negativ aufgenommen wurden zudem Konjunkturdaten aus China, wo die Erholung der Industrieproduktion weniger stark ausfiel als erwartet.

SMI-Gesundheitswerte gefragt

Die Mehrheit der SMI-Werte drehte im Handelsverlauf ins Plus. Unterstützung für den Gesamtmarkt kam von den Pharmatiteln Roche (ROG 333.45 1.72%) und Novartis (NOVN 82.37 1.92%) sowie den Lebensmittelriesen Nestlé (NESN 104.3 1.12%). Roche hatte über das Wochenende positive Studienergebnisse mit dem SMA-Kandidaten Risdiplam (zur Behandlung erblich bedingten Muskelschwunds) und mit dem Leukämiemedikament Venclexta veröffentlicht. Novartis profitierten von einer Kaufempfehlung der Citigroup (C 52.98 1.4%).

Die Aktien des Life-Science-Konzerns Lonza (LONN 487.4 2.05%) standen an der Spitze des SMI. Händler berichteten von Kaufinteressen aus dem angloamerikanischen Raum und verwiesen auf ermutigende Berichte zum Covid19-Impfstoff des US-Partnerunternehmens Moderna. Davon profitierten auch die Papiere von Lonza.

Die Finanzwerte wie die Versicherer Swiss Re (SREN 75.58 1.89%), Zurich Insurance (ZURN 334.9 1.55%) und Swiss Life (SLHN 360.6 2.04%) drehten ins Plus. Auch die Bankaktien um Credit Suisse (CSGN 9.782 3.98%) und UBS (UBSG 10.57 3.32%) erholten sich von den anfänglichen Verlusten.

Die Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 60.26 0.53%) und Swatch Group (UHR 189.85 1.09%), denen die Entwicklung im wichtigen Markt China besonders zu schaffen macht, waren die grössten Verlierer im Leitindex.

Tech-Aktien drehten ins Plus

Im SMIM (SMIM 2460.937 2.47%) bauten die anfänglich schwachen Technologieaktien ihre Verluste ab und drehten teilweise ins Plus. So legten neben den Chipvaloren AMS (AMS 16.985 6.29%) auch die Aktien des Computer- und Gamingzubehörherstellers Logitech (LOGN 57.64 3.3%) zu. Die Papiere des Bankensoftwareherstellers Temenos (TEMN 140.4 2.82%) dämmten ihr Minus ein.

Auch die Werte des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 34.65 3.43%) erholten sich im Handelsverlauf.

Klar höher schlossen die Aktien von Sensirion (SENS 45.5 2.02%). Der Sensorhersteller hob den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 an. Weltweit habe die Nachfrage nach Gasflusssensoren für Beatmungsgeräte stark zugenommen. Zudem seien neue Produkte besser als erwartet am Markt angekommen, teilte er am Montag mit.

Der Höhenflug bei Zur Rose (ROSE 218.5 -0.23%) setzte sich fort. Die Aktien der Versandapotheke sind derzeit nicht zu bremsen. CEO Walter Oberhänsli zeigte sich im FuW-Interview zuversichtlich, dass sich die Coronakrise als positiver Katalysator für den E-Commerce mit Medikamenten erweisen wird.

Idorsia (IDIA 29.16 3.62%) lagen im Plus. Die Deutsche Bank (DBK 8.469 2.65%) nahm die Bewertung des Arzneimittelherstellers mit «Buy» und einem Kursziel von 38 Fr. wieder auf.

Schwache Börsen in Asien

Die Vorgaben der asiatischen Börsen zum Wochenstart waren sehr negativ: Der japanische Leitindex Nikkei notierte am Montag mit –3,5% deutlich im Minus. Der breiter gefasste Topix verlor 2,5%. Der koreanische Kospi handelte 4,8% tiefer. Auch der Hang Seng (–2,1%) in Hongkong verlor. Der Shanghai Composite verzeichnete mit –0,7% einen vergleichsweise milden Rückgang. Der australische Index S&P/ASX 100 gab 1,7% nach.

Euro bei 1.07 Fr.

Der Kurs des Euros schwankte zu Wochenbeginn deutlich nach dem Rückgang letzte Woche. Die Gemeinschaftswährung wurde zum Dollar bei Börsenschluss in Europa zu 1.1265 $ gehandelt. Zum Franken zeigte sie sich etwas fester, somit arbeitete sie sich wieder über 1.07 Fr. Um 17.30 Uhr MESZ kostete der Euro 1.0711 Fr. Der Dollar gab zum Franken seine Gewinne preis und notierte mit 0.9510 Fr. etwas tiefer.

Ölpreis tiefer

Der Ölpreis gab am Montag nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 40.32 1.31%) kostete bei Handelsende in Europa rund 38.50 $. Börsianer begründeten die Verluste mit neu aufgeflammten Konjunktursorgen. Gold (Gold 1730 0.25%) lag etwas tiefer, aber über der Marke von 1700 $ bei einem Preis von 1720 $ pro Feinunze.