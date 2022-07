SMI auf Erholungskurs

(AWP/Reuters) Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag zu einer Erholung an und grenzt den bisherigen Wochenverlust leicht ein. Händler äussern sich allerdings etwas enttäuscht, dass die Gegenbewegung trotz der starken jüngsten Verluste nur zaghaft ausfalle. Denn die Vorgaben aus den USA sprächen für eine stärkere Erholung, heisst es am Markt. Die Wall Street konnte im späten Handel die Verluste noch deutlich eingrenzen. Zudem klangen die Zinssorgen wieder etwas ab. Denn mit Waller und Bullard hätten gleich zwei Fed-Banker das gesagt, was der Markt nach den überraschend starken Inflationsdaten hören wollte. Eine Rezession sei wegen des starken Arbeitsmarkts unwahrscheinlich und die Inflation müsse zwar bekämpft werden, aber nicht mit einer Anhebung des Leitzinses um 100 Basispunkte.

Allerdings trübten neue Konjunkturdaten aus China die Stimmung. Das Wirtschaftswachstum sackte wegen der harten Corona-Massnahmen im zweiten Quartal deutlich ab. Zudem sorge die schwelende Regierungskrise in Italien für Verunsicherung, heisst es. Und auch die Impulse, die die Marktteilnehmer von der in Fahrt gekommenen Bilanzsaison erhielten, würden nicht in steigende Kurse umgemünzt. In der Schweiz haben Richemont (CFR 95.18 -5.67%), Partners Group (PGHN 822.80 -4.33%), DKSH (DKSH 73.85 -9.33%) und EMS Chemie ihre Zahlen vorgelegt. Am Nachmittag folgen mit Citigroup (C 44.14 -2.99%), BlackRock (BLK 588.63 -1.30%) und Wells Fargo (WFC 38.74 -0.84%) «Finanz-Kaliber» aus den USA. Zudem werden in den USA mit der Industrieproduktion, den Detailhandelsumsätzen und den Importpreisen wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht.

Der SMI (SMI 10'846.01 +0.43%) notiert um 11.08 Uhr um 0,37% höher auf 10’839,00 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,38% auf 1657,20 und der breite SPI (SXGE 13'987.92 +0.42%) um 0,40% auf 13’985,29 Punkte. Im SLI stehen 25 Gewinner fünf Verlierern gegenüber.

Richemont büssen 5,5% ein. Dabei hat der Schmuck- und Uhrenkonzern im ersten Quartal 2022/23 den Umsatz stärker als erwartet um 20% auf 5,26 Mrd. € gesteigert. Doch Richemont leidet laut Händlern unter negativen Aussagen zum China-Geschäft und dem nicht richtig in Fahrt kommenden Online-Geschäft. Das stark verlangsamte Wachstum treffe die Mittelschicht des Landes immer mehr, heisst es. Im Sog von Richemont fallen die Aktien des Uhrenherstellers Swatch, der am Vortag noch mit guten Zahlen geglänzt hatte, um 2,4%.

Unter Druck stehen zudem Partners Group. Der Vermögensverwalter hat im ersten Halbjahr weitere Neugelder angezogen und die Jahresprognose bestätigt. Allerdings überraschte der Asset Manager mit negativen Aussagen zu den erwarteten erfolgsabhängigen Einnahmen. Auch habe sich das Umfeld für Investitionen und Verkäufe klar eingetrübt.

Die Aktien der Grossbank Credit Suisse (CSGN 5.10 -0.12%) sind am Berichtstag erstmals unter 5 Fr. gefallen, notieren nun aber wieder knapp darüber. UBS (UBSG 15.11 +0.73%) sind nach anfänglichen Verlusten klar ins Plus gedreht.

Auf der anderen Seite legen zyklische und Wachstumswerte kräftig zu. Händler erklären sich die Gewinne der Technologietitel AMS Osram (AMS 7.64 +4.20%), Logitech (LOGN 51.72 +1.45%) und VAT Group sowie der Bauzulieferer Geberit (GEBN 473.00 +1.65%), Sika (SIKA 219.70 +1.38%) und Holcim (HOLN 40.87 +1.01%) und der Medtechtitel Sonova (SOON 325.90 +1.37%), Straumann (STMN 119.60 +1.18%) und Alcon (ALC 69.26 +1.38%) sowie ABB (ABBN 26.01 +0.74%) und Adecco (ADEN 32.22 +1.10%) mit einer Gegenreaktion nach den starken Verlusten im Zusammenhang mit dem Zinsanstieg seit Jahresanfang.

Zulegen können auch die beiden Pharmaschwergewichte Roche GS (ROG 326.90 +0.99%) und Novartis (NOVN 81.81 +0.98%). Roche hat am Vorabend positive Ergebnisse einer Studie mit Perjeta bei der Behandlung von Brustkrebs veröffentlicht. Andere defensive Werte wie Nestlé (NESN 113.72 +0.58%), Givaudan (GIVN 3'239.00 +0.56%) und Swisscom (SCMN 526.80 +0.34%) hinken mit Gewinnen von bis zu 0,3% dem Markt hinterher.

Auf den hinteren Rängen legen Ems nach Zahlen leicht zu. Der Chemiekonzern erzielte im ersten Halbjahr mehr Umsatz und Betriebsgewinn (Ebit). DKSH büssen nach Bilanzvorlage um 5,7% ein. Händler verweisen auf das schwache organische Wachstum und die wirtschaftliche Entwicklung in Asien.

Euro hält sich knapp über Dollar-Parität

Der Euro hat sich am Freitag bis zum Mittag knapp über der Parität zum US-Dollar gehalten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0040 $ und damit etwas mehr als am Morgen. Am Vortag war der Euro mit 0,9952 $ auf den tiefsten Stand seit Ende 2002 gefallen.

Zum Franken hat sich die Gemeinschaftswährung am leicht abgeschwächt und kostet aktuell 0,9834 nach 0,9856 Fr. am Morgen. Derweil hat auch der Dollar zum Franken ein wenig nachgegeben und ist unter die Marke von 0,98 auf 0,9796 gerutscht. Im frühen Handel ging der Greenback noch zu 0,9831 Fr. über den Tisch.

Der Dollar steht an den Finanzmärkten leicht unter Druck. Für Belastung sorgten Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Zwei hochrangige Notenbanker, die als Vertreter einer straffen Geldpolitik bekannt sind, hatten die Erwartungen an einen besonders grossen Zinsschritt auf der nächsten Sitzung gedämpft. Fed-Direktor Christopher Waller und James Bullard, regionaler Fed-Chef von St. Louis, sprachen sich anstatt einer zuletzt an den Märkten diskutierten Anhebung um einen ganzen Prozentpunkt eher für einen Schritt um 0,75 Prozentpunkte aus. Hintergrund der hohen Zinserwartungen ist die hohe und steigende Inflation.

Die politische Ungewissheit in Italien hat den Euro zunächst nicht deutlich belastet. Die Regierungskrise hatte sich zuletzt weiter zugespitzt, indem Ministerpräsident Mario Draghi Staatschef Sergio Mattarella seinen Rücktritt anbot, dieser aber ablehnte. Draghi steht jetzt vor einer Vertrauensfrage im Parlament. Analysten sehen als grösstes politisches Risiko vorgezogene Neuwahlen mit ungewissem Ausgang.

Am Nachmittag stehen in den USA zahlreiche Konjunkturprogramme an. Herausragen dürften Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel, da sie als Indikator für den wichtigen Privatkonsum gelten. Zudem veröffentlicht die Uni Michigan ihr Konsumklima. Auf hohes Interesse dürften hier neue Umfrageergebnisse zu den Inflationserwartungen stossen.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 99,72 $. Das waren 62 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 15 Cent auf 95,93 $.

Am Vortag hatten die Ölpreise zeitweise erheblich unter Druck gestanden. Der Preis für Rohöl aus der Nordsee war bis auf 94,50 $ gefallen. Das war der tiefste Stand seit Februar. Am Donnerstagnachmittag setzte dann eine Erholung am Ölmarkt ein, und die Notierung für Brent-Öl konnte sich kurz vor dem Wochenende bei 100 $ stabilisieren.

Nach Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank (CBK 5.82 +1.50%) dominieren am Ölmarkt derzeit die Nachfragesorgen. Schwache Konjunkturdaten aus China konnten die Ölpreise aber nicht belasten. In der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt hat die Konjunktur im zweiten Quartal deutlich an Fahrt verloren.

In der kommenden Woche endet die erwartete Wartungszeit für die Gaspipeline Nord Stream 1. Sollte es eine Wiederaufnahme der Gaslieferungen geben, würde dies für «eine gewisse Erleichterung an den Rohstoffmärkten und für eine Preiserholung bei vielen Rohstoffen sorgen», heisst es in einer Analyse der Commerzbank.

Kupferpreis fällt

An den Rohstoffmärkten hat sich die Talfahrt der Preise für Industriemetalle nach schwachen Konjunkturdaten aus China am Freitag fortgesetzt. Am Morgen fiel die Notierung für eine Tonne Kupfer an der Börse in London erstmals seit November 2020 unter die Marke von 7000 $. Am Donnerstag wurde Kupfer noch zu einem Preis von über 7300 $ gehandelt. Der Preis für Kupfer gilt gemeinhin auch als Indikator für die allgemeine konjunkturelle Entwicklung.

Der starke Preisrückgang kurz vor dem Wochenende wird mit schwachen Konjunkturdaten aus China erklärt. In der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt hat die Konjunktur deutlich an Fahrt verloren. Wegen strenger Corona-Massnahmen ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal nur noch um 0,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gewachsen. Es ist das schwächste Quartalswachstum seit Beginn der Corona-Pandemie, nachdem Chinas Wirtschaft zu Beginn des Jahres noch um 4,8% gewachsen war.

Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs (GS 281.59 -2.95%) haben im Verlauf der Woche einen weiteren Rückgang beim Kupfer-Preis prognostiziert. Sie gehen davon aus, dass die Notierung in den kommenden drei Monaten bis auf 6700 $ je Tonne fallen könnte. Sie erklärten dies auch mit dem starken Dollar, der das Metall in Ländern ausserhalb des Dollarraums verteuert und die Nachfrage bremst.

Neben dem Kupferpreis standen am Morgen auch die Notierungen von anderen Industriemetallen stark unter Druck. So sank der Preis für eine Eisenerz um fast 3% auf 102,55 $ je Tonne. Am Donnerstag war Eisenerz sogar zeitweise unter 100 $ gehandelt worden, nachdem sich Anleger zunehmend Sorge wegen einer Schieflage auf dem chinesischen Immobiliensektor machten. In den vergangenen Jahren hatte der Bauboom in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt grosse Mengen an Stahl benötigt, was den Preis für Eisenerz nach oben trieb.

US-Börsen weiter unter Druck

Am Donnerstag haben die US-Börsen weiter an Boden verloren. Die zuletzt veröffentlichte Inflationsrate der USA und höhere Erzeugerpreise haben den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöht, aggressivere Zinsschritte zu setzen. Anleger befürchten unterdessen, dass höhere Zinsen mit einer möglichen Rezession in den USA einhergehen. Ebenfalls belastend wirkte sich aus, dass die Bank of America (BAC 30.13 -2.30%) ihre Prognose des S&P 500 für Jahresende von 4500 Punkten auf nunmehr 3600 Zähler absenkte.

Bei den Leitindizes gab der Dow Jones am Donnerstag 0,5% auf 30’630 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3% auf 3790 Zähler. Für den Technologieindex Nasdaq ging es 0,3% auf 11’768 Zähler nach unten.

Die Berichtssaison in den USA startete am Donnerstag mit den Grossbanken unter keinem guten Vorzeichen. JPMorgan (–3,5%) gab einen Gewinnrückgang bekannt und musste ein Aktienrückkaufprogramm plötzlich stoppen. Die Bank hatte für Kreditausfälle signifikante Reserven aufgebaut. Morgan Stanley (–0,4%) enttäuschte im Investmentbanking und gab ebenfalls rückläufige Gewinne bekannt. Auch die Papiere von Goldman Sachs (–3,1%) verloren in diesem Umfeld.

Die Tech-Werte notierten am Donnerstag uneinheitlich. Apple (+2,1%), IBM (1,4%), Microsoft (+0,5%) und Intel (+1,3%) legten moderat zu. Für Meta Platforms (–3,3%) und Salesforce (–1,6%) ging es hingegen bergab.

Asien: China-Daten sorgen für Ernüchterung

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung gefunden. Dabei bewegten sich die Veränderungen zum Vortag zumeist in einem überschaubare Rahmen. Im Vergleich zur Vorwoche gab der breit gefasste Index MSCI Ac Asia Pacific Index etwas nach.

Für Ernüchterung sorgten neue Konjunkturdaten aus China. Das Wirtschaftswachstum sackte im zweiten Quartal deutlich ab. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die zweitgrösste Volkswirtschaft nur noch um 0,4% zu. Das war das schwächste Quartalswachstum seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Experten hatten im Schnitt mit einem kräftigeren Wachstum von 1,2% gerechnet.

Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank (VPBN 81.40 +0.00%) sieht in den verhängten Eindämmungsmassnahmen zur Bekämpfung von Corona-Neuinfektionen die Ursache der Schwäche. Hoffnung auf eine baldige Besserung besteht nicht. «Die hohen Inflationsraten in den USA und in Europa haben unmittelbare Auswirkungen auf die chinesischen Wachstumsraten», betonte Gitzel, «Konsumenten in den USA und in Europa verzichten gerade auf diejenigen Waren, die zu einem hohen Mass aus China kommen.»

Entsprechend schwächelten die Börsen Chinas. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands gab um 0,94% auf 4281,32 Zähler nach. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor zuletzt sogar über 2% auf 20’322,60 Punkte.

Auch australische Aktien lagen im Minus. Die Börse habe auf den Einbruch der Eisenerz- und Kupferpreise reagiert, stellte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda fest. «Ausserdem haben die beeindruckenden Beschäftigungsdaten die Befürchtung geweckt, dass die australische Notenbank die Geldpolitik schneller und härter straffen muss», fügte er hinzu. Der S&P/ASX 200 schloss 0,68% niedriger mit 6605,60 Punkten.

Besser sah es dagegen in Japan aus. Der Nikkei 225 (N225 26'788.47 +0.54%) gewann 0,54% auf 26’788,47 Punkte und knüpfte damit an die relative Stärke der vergangenen Tage an. Auch Indien und Südkorea verzeichneten leichte Zuwächse.